Посвежевший шведско-китайский спортседан Lynk & Co 03 получил полностью новый салон

Спустя четыре года после дебюта единственный седан в модельной линейке Lynk & Co пережил плановый рестайлинг, сегодня впервые опубликованы официальные фотографии его радикально перекроенного интерьера.

Существующая с 2016 года марка Lynk & Co изначально имела большие планы на Китай и Европу, но пока что более-менее значимым игроком ей удалось стать только в Китае — в прошлом году продажи Lynk & Co здесь, по данным ресурса CarSalesBase, достигли рекордных 221 740 единиц, тогда как в Европе продано только 7917 машин, при этом в Европе пока официально представлен только компактный кроссовер Lynk & Co 01. В свою очередь китайская модельная линейка сегодня насчитывает четыре кроссовера (с индексами 01, 05, 06, 09), хэтчбек (02) и седан (03), причём седан наиболее востребован — в 2021 году продано 76 725 экземпляров.

У компактного седана Lynk & Co 03 спортивный имидж, он участвует в кузовных гонках и является официальной машиной команды Cyan Racing — той самой, что в прошлом называлась Polestar и была придворным тюнинг-ателье Volvo. Сегодня Polestar является премиальным электромобильным брендом в составе холдинга Geely, а Cyan Racing, хоть утратила прежнее имя и обрела независимость, продолжает сотрудничать с Geely и раскручивать спортивную харизму седана Lynk & Co 03. Полноприводная топ-версия Lynk & Co 03+ Cyan оснащается 2,0-литровым бензиновым тубомотором (265 л.с., 380 Нм) и 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». В основе седана, напомним, лежит младшая платформа CMA, разработанная компанией Volvo.



Плановый рестайлинг принёс Lynk & Co 03 более агрессивное оформление передка с увеличенной площадью вентиляционных сеток и рельефными верхними секциями дневных ходовых огней. Корму тоже перекроили, фонари теперь объединены светодиодной перемычкой с подсвечивающимся фирменным логотипом. Ну а интерьер, как выяснилось, и вовсе полностью новый — переоформлены даже дверные карты.



В передней панели на смену прежним крупным и выпуклым дефлекторами обдува пришли намного более компактные, центральные сместились вниз под экран мультимедийной системы, в рамке которого больше нет физических клавиш и рукояток. Щиток приборов получил новую графику в жанре киберпанк и «хищный» козырёк с рёбрами. Новый руль с круглой ступицей напоминает таковой в моделях Jaguar. На центральном тоннеле теперь есть широкая полка беспроводной зарядки для смартфонов. Улучшены материалы отделки, стало больше премиального лоска.



Базовая переднеприводная версия, по данным китайский СМИ, отныне оснащается не 1,5-литровым, а 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощность 218 л.с. в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, но 1,5-литровый двигатель останется в составе plug-in гибридной версии, характеристики которой у обновлённого седана пока не объявлены. Полноприводная версия Cyan по-прежнему в строю.



Обновлённый Lynk & Co 03+ Cyan

На китайский рынок обновлённый Lynk & Co 03 выйдет до конца текущего года, а его экспортные перспективы по-прежнему туманны. Рассчитывать на официальное появление марки Lynk & Co на российском рынке в свете известных геополитический событий, к сожалению, не приходиться, а ведь прежде планы такие были.