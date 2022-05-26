Рестомод Volvo P1800 Cyan расширяет географию: цена в США — от 700 тысяч долларов!

Представленный осенью 2020 года рестомод Volvo P1800 Cyan от шведской гоночной командой Cyan Racing оказался долгоиграющим проектом и спустя полтора года после премьеры выходит за пределы Европы, чтобы покорить Америку.

Cyan Racing — это бывшая Polestar Racing, она же Flash Engineering, изначально независимая шведская гоночная команда, в 2015 году приобретённая компанией Volvo Cars. Некоторое время Polestar исполняла роль придворного тюнинг-ателье при Volvo, но в 2017 году Polestar откололась от Volvo и стала самостоятельным электромобильным брендом в составе китайского холдинга Geely, а гоночная команда вновь обрела независимость и сменила имя на Cyan, при этом она является официальным партнёром спортивного подразделения Geely и готовит для кузовных гонок модели Lynk & Co (один из брендов Geely).

Рестомод Volvo P1800 Cyan — это оказавшаяся очень удачной попытка диверсификации бизнеса: европейская публика приняла машину с восторгом, так что руководство Cyan приняло решение выводить её на американский рынок, местная премьера состоится в августе в Калифорнии, на фестивале The Quail, A Motorsports Gathering.

Оригинальный Volvo P1800 считается одним из самых красивых автомобилей начала 60-х годов прошлого века, американским автолюбителем он хорошо знаком, клиентская база большая и богатая, особенно с учётом того, что интеллигентный рестомодинг сейчас набирает обороты и фирм, работающих в этом жанре, становится всё больше. Суть этого жанра состоит в бережном отношении к историческому контексту автомобиля-донора, его оригинальный стиль сохраняется и доводится до эстетического совершенства, но с применением современных технологий и материалов.



Так, от исходного купе Volvo P1800 в рестомоде остаётся только остов кузова, механизм открывания капота, стояночный тормоз и дворники. Всё остальное — новое, включая изготовленное на заказ остекление и молдинги. В свежем пресс-релизе сказано, что кабина рестомода чуть смещена назад, из-за чего капот стал длиннее, а пропорции благороднее. Вокруг оригинального остова, по сути, построен новый кузов из углепластика и высокопрочной стали, дополнительную жесткость даёт встроенный в салон титановый трубчатый каркас безопасности.



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Колея расширена, подвеска — типично гоночная от Öhlins, на двойных поперечных рычагах «по кругу», с регулируемыми амортизаторами. Мощные тормоза — от AP Racing, диаметр передних дисков — 362 мм, задних — 330 мм, суппорты — 4-поршневые «по кругу». Шины — Pirelli P Zero размерностью 235/40 R 18 спереди и 265/35 R 18 сзади. Колёса — кованные, с единственной центральной гайкой крепления. Система ABS не предусмотрена, усилителя тормозов нет, усилителя рулевого управления тоже нет — Volvo P1800 Cyan даёт исключительно чистые аналоговые ощущения от вождения, но требует большого мастерства от пилота. Снаряженная масса автомобиля — всего 990 кг.



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Интерьер рестомода дотошно воспроизводит стиль оригинального Volvo P1800, но все отделочные материалы современные, немногочисленные алюминиевые выключатели и приборы в ретро-стиле изготовлены на заказ. Кожаные гоночные ковши — от Recaro.



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2,0-литровый 16-клапанный бензиновый турбомотор с непосредственным впрцском позаимствован у гоночного Volvo S60 TC1, что выиграл World Touring Car Championship в 2017 году. Турбокомпрессор Borg Warner EFR с керамическим подшипниками даёт 2,7 бар избыточного давления, но при этом характер у мотора, как утверждают разработчики, атмосферный, с плавной внешней скоростной характеристикой. Максимальная мощность в американской спецификации — 426 л.с. при 7000 об/мин, максимальный крутящий момент — 483 Нм при 6000 об/мин, отсечка срабатывает на 7700 об/мин. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика» от австралийской фирмы Holinger, она передаёт всю мощностью на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал.



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Динамические характеристики своего рестомода Cyan по-прежнему не разглашает, равно как и тираж. Европейские СМИ сообщали, что для Европы планировалось выпустить только 25 экземпляров по цене от 500 тысяч евро. Версия для американского рыка будет стоить от 700 тысяч долларов, каждая машина собирается вручную в штаб-квартире Cyan Racing в шведском Гётеборге.

