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  • Легендарный родстер Austin-Healey 100 вернулся в виде ультрадорогого рестомода от Caton

Легендарный родстер Austin-Healey 100 вернулся в виде ультрадорогого рестомода от Caton

13.04.2022 195 0 0

Молодая британская компания Caton, за которой на самом деле стоят очень опытные специалисты, выпустит 25 модернизированных Austin-Healey 100 по цене 474 тысячи фунтов стерлингов каждый. Родстер получил более гладкий и элегантный кузов, более комфортный салон, форсированный двигатель, современные тормоза и доработанную подвеску.

 

Caton — детище группы компаний Envisage Group из британского Ковентри, что более десяти лет занимается разработкой и производством прототипов автомобилей, концепт-каров и рестомодов, в числе её клиентов были Jaguar и Bentley, а теперь Envisage Group решила сама производить эксклюзивные автомобили и основала фирму Caton, название которой образовано путём слияния названия другой дочерней компании — Cattrell Hudson (занимается управлением проектами и подбором подрядчиков).

Первой модель Caton станет рестомод на базе Austin-Healey 100 первой серии BN1, что выпускался с 1953 по 1955 год и является сегодня одной из самых востребованных моделей у любителей британской автомобильной классики наравне со старыми родстерами AC, MG и Jaguar. Официальное название рестомода — Healey by Caton, к его разработке была привлечена главная реставрационная мастерская Austin-Healey — компания JME Healeys из Уорика, она же будет поставлять ключевые технические компоненты для Healey by Caton.

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В цену рестомода входит автомобиль-донор, который полностью разбирается и реставрируется. Кузов при этом усиливается и снабжается новым оперением без видимых швов вдоль крыльев и «лишних» элементов декора, удаляются бамперы и ручка с крышки багажника, а сама крыша теперь имеет внутренние петли крепления вместо наружных. В результате кузов получается более эстетически чистым и дополняется новым фигурным ветровым стеклом без верхней металлической кромки и новой, более ювелирной на вид радиаторной решёткой.

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Рядный 4-цилиндровый двигатель с рабочим объёмом 2954 «кубиков» отправляется в JME Healeys, где получает новые поршни, новые коленвал и распределительные валы, новый подшипники, более производительные карбюраторы и новую систему выпуска с патрубком, выходящим на левый бок перед задним колесом. Мощность в итоге увеличивается примерно вдвое, до 185 л.с. Вместо оригинальной 3-ступенчатой МКП устанавливается новая 5-ступенчатая с более компактным колоколом, который позволил перенести рычаг переключения на центральный тоннель и сделать более просторным салон (у оригинального Austin-Healey 100 рычаг МКП установлен слева от центрального тоннеля).

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Схема подвески принципиально не меняется, задний мост остаётся рессорным, но большинство компонентов новые, современные, в том числе стабилизаторы поперечной устойчивости. Барабанные тормоза заменяются дисковыми, но ABS, как и любой другой вспомогательной электроники, нет. Спицованные колёса Borrani обуты в ретро-шины Michelin. Фары у рестомода современные, светодиодные. Снаряженная масса — 920 кг.

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Салон, разумеется, полностью перекроен и перешит, но сохранил эстетику оригинальной модели с как бы огибающим рулевую колонку овальным щитком приборов. В дверях появились удобные карманы, на полу — современный педальный узел, под крышкой подлокотника — два USB-порта, однако аудиосистема в принципе не предусмотрена, равно как крыша и печка.

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На создание первого экземпляра Healey by Caton из 25 запланированных ушло около 2000 часов, но последующие будут изготавливаться чуть быстрее, их поставки клиентам начнутся во второй половине текущего года.

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