Раритет для петролхедов: Alfa Romeo распродала все спортседаны Giulia GTA

Потребовалось полтора года, чтобы поклонники итальянской марки раскупили весь тираж (500 экземпляров) бензинового спортседана. Преемников у него не будет, так как марка Alfa Romeo готовится к полной электрификации.

Cпортседан Alfa Romeo Giulia GTA дебютировал в марте прошлого года и стал самым мощным серийным дорожным автомобилем итальянской марки. В его основу легла регулярная заднеприводная топ-версия Quadrifoglio с 2,9-литровым «битурбомотором» V6 и 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. Мощность двигателя была увеличена с 510 до 540 л.с., на 50 мм расширена колея колёс, доработана подвеска, масса машины снижена примерно на центнер за счёт установки большого количества углепластиковых деталей (в том числе коленвала) и облегчённой системы выхлопа Akrapovic.

Наиболее экстремальное исполнение GTAm получило регулируемое антикрыло на корме, полукаркас безопасности вместо заднего сиденья, систему пожаротушения, поликарбонатные заднее и боковые стёкла, передние гоночные ковши Sabelt и прочие атрибуты гоночных машин вроде ремешков вместо стандартных салонных дверных ручек, но при этом на Giulia GTAm можно ездить по дорогам общего пользования.



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Мы думали, что Alfa Romeo Giulia GTAm сможет установить новый рекорд круга на Северной петле Нюрбургринга в классе среднеразмерных автомобилей, но этого так и не случилось — видимо, суровая немецкая трасса не очень подходит итальянскому спортседану, так что рекорд пока остаётся за Jaguar XE SV Project 8 (установлен в 2019 году и составляет 7 мин 23,164 с). А на этой неделе пресс-служба Alfa Romeo сообщила, что все запланированные к выпуску 500 экземпляров Giulia GTA (в том числе версии GTAm) распроданы, но компания готова включить желающих приобрести раритетную модель в резервный список, и если кто-то их клиентов первой очереди откажется от покупки, машина достанется новому претенденту.



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Честно говоря, полтора года для 500 экземпляров уникальной машины — это довольно большой срок, особенно с учётом того, что пресса встретила Giulia GTA/GTAm с восторгом и не скупилась на комплименты. Вероятно, клиентов испугала не лучшая репутация машин Alfa Romeo по части надёжности, сильно подмоченная в прошлом и позапрошлом десятилетиях, а также высокая цена спортседана: Giulia GTA стоила в Германии от 173 000 евро, Giulia GTAm — от 178 000 евро, тогда как обычную Giulia Quadrifoglio можно сейчас купить за 86 000 евро. То есть по цене Alfa Romeo Giulia GTA играет в лиге чистопородного спорткара Porsche 911 GT3.



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Между тем у обычной Джулии, которая вышла на рынок в 2016 году, дела идут совсем плохо, хотя это более чем достойный автомобиль на великолепной и, увы, уже приговорённой к отставке платформе Giorgio. Дизайн и ездовые качества этого седана, у кого не спроси, вызывают восторг: потенциальные клиенты цокают языками и хлопают в ладоши от радости после тест-драйва, но потом почему-то уверенной походкой идут к дилерам BMW, Mercedes-Benz и Audi.



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Пик продаж Alfa Romeo Giulia в Европе (а это ключевой рынок для модели) пришёлся на 2017 год, когда, по данным ресурса CarSalesBase, было продано 24 679 экземпляров — негусто для массовой модели, а в последующие годы кривая спроса пошла вниз. С января по июль этого года Giulia разошлась в Европе тиражом 3602 шт., что на 9,5% меньше аналогичного периода прошлого года, когда автосалоны месяцами не работали из-за локдауна. Для сравнения скажем, что «трёшка» BMW за первые семь месяцев этого года разошлась тиражом 75 757 шт.



В августе корпорация Stellantis объявила, что в 2027 году в модельном ряду Alfa Romeo на ключевых рынках не останется машин с ДВС — будут только электромобили, при этом, согласно корпоративному плану, первая «электричка» Alfa Romeo выйдет на рынок не раньше 2024 года.

