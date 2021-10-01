Раритет для петролхедов: Alfa Romeo распродала все спортседаны Giulia GTA

Cпортседан Alfa Romeo Giulia GTA дебютировал в марте прошлого года и стал самым мощным серийным дорожным автомобилем итальянской марки. В его основу легла регулярная заднеприводная топ-версия Quadrifoglio с 2,9-литровым «битурбомотором» V6 и 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. Мощность двигателя была увеличена с 510 до 540 л.с., на 50 мм расширена колея колёс, доработана подвеска, масса машины снижена примерно на центнер за счёт установки большого количества углепластиковых деталей (в том числе коленвала) и облегчённой системы выхлопа Akrapovic.
Наиболее экстремальное исполнение GTAm получило регулируемое антикрыло на корме, полукаркас безопасности вместо заднего сиденья, систему пожаротушения, поликарбонатные заднее и боковые стёкла, передние гоночные ковши Sabelt и прочие атрибуты гоночных машин вроде ремешков вместо стандартных салонных дверных ручек, но при этом на Giulia GTAm можно ездить по дорогам общего пользования.
Мы думали, что Alfa Romeo Giulia GTAm сможет установить новый рекорд круга на Северной петле Нюрбургринга в классе среднеразмерных автомобилей, но этого так и не случилось — видимо, суровая немецкая трасса не очень подходит итальянскому спортседану, так что рекорд пока остаётся за Jaguar XE SV Project 8 (установлен в 2019 году и составляет 7 мин 23,164 с). А на этой неделе пресс-служба Alfa Romeo сообщила, что все запланированные к выпуску 500 экземпляров Giulia GTA (в том числе версии GTAm) распроданы, но компания готова включить желающих приобрести раритетную модель в резервный список, и если кто-то их клиентов первой очереди откажется от покупки, машина достанется новому претенденту.
Честно говоря, полтора года для 500 экземпляров уникальной машины — это довольно большой срок, особенно с учётом того, что пресса встретила Giulia GTA/GTAm с восторгом и не скупилась на комплименты. Вероятно, клиентов испугала не лучшая репутация машин Alfa Romeo по части надёжности, сильно подмоченная в прошлом и позапрошлом десятилетиях, а также высокая цена спортседана: Giulia GTA стоила в Германии от 173 000 евро, Giulia GTAm — от 178 000 евро, тогда как обычную Giulia Quadrifoglio можно сейчас купить за 86 000 евро. То есть по цене Alfa Romeo Giulia GTA играет в лиге чистопородного спорткара Porsche 911 GT3.
Между тем у обычной Джулии, которая вышла на рынок в 2016 году, дела идут совсем плохо, хотя это более чем достойный автомобиль на великолепной и, увы, уже приговорённой к отставке платформе Giorgio. Дизайн и ездовые качества этого седана, у кого не спроси, вызывают восторг: потенциальные клиенты цокают языками и хлопают в ладоши от радости после тест-драйва, но потом почему-то уверенной походкой идут к дилерам BMW, Mercedes-Benz и Audi.
Пик продаж Alfa Romeo Giulia в Европе (а это ключевой рынок для модели) пришёлся на 2017 год, когда, по данным ресурса CarSalesBase, было продано 24 679 экземпляров — негусто для массовой модели, а в последующие годы кривая спроса пошла вниз. С января по июль этого года Giulia разошлась в Европе тиражом 3602 шт., что на 9,5% меньше аналогичного периода прошлого года, когда автосалоны месяцами не работали из-за локдауна. Для сравнения скажем, что «трёшка» BMW за первые семь месяцев этого года разошлась тиражом 75 757 шт.
В августе корпорация Stellantis объявила, что в 2027 году в модельном ряду Alfa Romeo на ключевых рынках не останется машин с ДВС — будут только электромобили, при этом, согласно корпоративному плану, первая «электричка» Alfa Romeo выйдет на рынок не раньше 2024 года.
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