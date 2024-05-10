Нажать на педаль тормоза и почувствовать, что она проваливается куда-то в пустоту – верный способ пережить очень неприятное ощущение. Теоретически это ощущение можно даже не пережить, но не будем загонять себя в крайний пессимизм, а лучше разберёмся, почему такое может произойти, а главное – как этого можно избежать.

Простая механика

Для начала вспомним, что происходит при нажатии на педаль тормоза легкового автомобиля с гидравлической тормозной системой. Происходит следующее: водитель жмёт педаль, толкатель в главном тормозном цилиндре давит тормозной жидкостью на последовательно установленные поршни двух контуров ГТЦ (как правило, все современные главные тормозные цилиндры двухконтурные). Посредничество вакуумного усилителя пропустим – он влияет на лёгкость нажатия педали, а не на её ход. Итак, поршни в ГТЦ продавливают возвратные пружинки и перекрывают компенсационные каналы. Перепускной клапан открывается, тормозная жидкость поступает по магистралям в рабочие тормозные цилиндры. Поршни под давлением жидкости выдвигаются и прижимают колодки к дискам, машина замедляется. Во время открытия перепускного клапана пространство за поршнями ГТЦ заполняется тормозной жидкостью, предотвращая тем самым попадание воздуха в гидравлическую систему.

Ну а когда водитель отпускает педаль, возвратные пружины толкают поршни ГТЦ обратно, заставляя их вернуться в исходную позицию. Тормозная жидкость, которая в начале процесса попала внутрь цилиндра, через перепускной клапан возвращается обратно в бачок, установленный наверху ГТЦ. Конечно, мы тут пропустили процессы, происходящие в момент торможения в ABS и системе курсовой стабилизации, но они тоже не влияют на ход педали и способны лишь вызвать её вибрацию в момент срабатывания ABS.

От чего в этой механике зависит ход педали тормоза? По большому счёту, всего от двух факторов: от объёма тормозной жидкости, которую надо прокачать для прижимания колодок к тормозному диску (или барабану), и от того, насколько несжимаемая жидкость действительно несжимаема (то есть, от наличия в тормозной жидкости воды или воздуха). Начнём с объёма.

Много лишнего

Кажется, что объём тормозной жидкости в системе неизменен, а значит, и на ход педали он влиять не может. Но это не так, потому что при неизменности общего объёма гидросистемы может меняться объём прокачиваемой жидкости. Самая простая ситуация – это значительный износ тормозных колодок, особенно – колодок барабанного тормоза с отсутствующим или неисправным механизмом самоподвода. Если колодки дискового тормоза по мере износа всегда сдвигаются к диску и мало влияют на изменения хода поршня (что могло бы привести к увеличению хода педали тормоза), то износ колодок заднего барабанного тормоза может увеличить ход педали значительно: чтобы прижать их к барабану, требуется выдвинуть поршни сильно, а значит, прокачать за одно нажатие большее количество тормозной жидкости. Но есть и хорошая новость: колодки не изнашиваются внезапно, поэтому и рост хода педали будет постепенным. Если этот тревожный сигнал вовремя заметить, то ничего страшного не произойдёт: достаточно будет заменить колодки и восстановить работоспособность механизма их самоподвода. Верный признак критического износа колодок – срабатывание тормозов лишь со второго нажатия педали. Первого может уже не хватать для прокачки всей необходимой жидкости, и колодки прижимаются к барабану только со второго «качка» жидкости. Но при этом педаль не проваливается в пол дальше. Если же проваливается, то проблема, скорее всего, кроется в главном тормозном цилиндре, а не в износе колодок.

Что же это за проблема в ГТЦ? А это то, что можно назвать перекачкой тормозной жидкости туда, куда её перекачивать не надо. Такое происходит в случае критического износа манжеты (уплотнителя) поршня ГТЦ. Если при нажатии педали тормоза она внезапно легко провалилась, под машиной нет лужи тормозной жидкости, а её уровень в бачке остался неизменным, скорее всего, пора перебирать главный тормозной цилиндр: тормозная жидкость при нажатии на педаль просто возвращается через изношенные манжеты обратно в бачок, а не движет поршни ГТЦ. Ситуация опасная, но и тут есть хорошая новость: как мы уже говорили, современные тормозные цилиндры не бывают одноконтурными, а это значит, что тормоза всё-таки сохранят частичную работоспособность. В классической двухконтурной системе каждый контур отвечает за работоспособность исполнительных механизмов, расположенный на колёсах по диагонали: один – за левое переднее колесо и правое заднее, второй – за правое переднее и левое заднее. Остановить машину с одним неработающим контуром можно, но надо помнить, что фактически тормозить будет только одно переднее колесо, отчего машину будет вести в сторону, а замедление станет неожиданно вялым. Само собой, ездить с такой неисправностью нельзя: это не только запрещено, но и опасно.

Третья ситуация, связанная с перекачкой слишком большого объёма тормозной жидкости, вызвана течью в тормозной магистрали. Тут даже разбираться ни в чём не придётся: колесо, мокрое от тормозной жидкости, и снижение уровня жидкости в её бачке – верный признак того, что придётся ехать в сервис на эвакуаторе и менять либо тормозной шланг, либо тормозную трубку. Реже – рабочий тормозной цилиндр. Ну и, конечно же, не стоит игнорировать красную пиктограмму на приборной панели – восклицательный знак в круге (иногда с надписью Brake), которая не только предупреждает о задействованном стояночном тормозе, но и о снижении уровня тормозной жидкости.

Сжимаем и тормозим

В основе работы гидравлической тормозной системы лежит принцип несжимаемости жидкости. До поры до времени этот принцип работает, но с годами тормозная жидкость уже перестаёт быть классической несжимаемой жидкостью. Какой бы герметичной ни была тормозная система, в неё всё равно потихоньку попадает воздух. Когда его становится слишком много, поршни рабочих цилиндров толкают не только жидкость, но и газ, который предварительно приходится сжимать. И пока он сжимается, педаль тормоза проваливается в пустоту. Иногда приходится сделать несколько качков педалью, прежде чем весь воздух в старой «тормозухе» сожмётся и колодки прижмутся к диску.



Вторая причина завоздушивания – это, как ни странно, вода. Так как тормозная жидкость гигроскопична, набрать из атмосферы влагу ей не слишком сложно. Когда содержание влаги в жидкости становится больше 3,5%, педаль может неожиданно провалиться в пол: при торможении греются не только колодки с дисками, но и тормозная жидкость. Вода в ней может закипеть, образовывая паровую пробку. То есть, газ, который, как известно, сжимается слишком хорошо.

Завоздушивание магистрали устраняется сравнительно простым способом – заменой старой тормозной жидкости и прокачкой системы. Но лучше, конечно, не доводить тормозную жидкость до некондиционного состояния и менять её превентивно.

Чтобы не провалиться

По большому счёту, в силах владельца сделать так, чтобы никогда не столкнуться с провалом педали тормоза. А если говорить точнее, то он обязан такой ситуации избежать: ничего сверхсложного для этого не требуется, а устраивать на дороге потенциально опасные ситуации – это не только противозаконно, но и аморально.

Во-первых, нужно вовремя менять тормозные колодки. Чем сильнее выдвигается поршень суппорта из-за износа колодок, тем больше вероятность его подклинивания из-за риска коррозии и напряжённой работы резиновых уплотнителей. А при замене колодок заодно можно обслужить и суппорты, если это покажется необходимым.

Во-вторых, при каждом ТО желательно хотя бы осмотреть тормозную магистраль, особенно на автомобилях возрастом около десяти лет и старше. К этому времени и трубки уже корродируют, и шланги стареют. Ржавые трубки желательно заменить заранее, а при осмотре шлангов обратить внимание на локальные дефекты в виде трещин и вздутий. Если они есть, шланги придётся заменить – это тот случай, когда не спасёт даже синяя изолента.

В-третьих, нужно помнить, что тормозная жидкость заливается не на весь срок службы автомобиля, а на два года. Если у вас есть тестер тормозной жидкости, который способен определить содержание влаги в «тормозухе», это замечательно. Но слепо доверять этому прибору, особенно самому дешёвому, не надо. Замена тормозной жидкости – не такая уж дорогая и сложная операция, чтобы откладывать её до встречи со столбом.

В-четвёртых, нужно помнить, что тормозная жидкость может закипеть и «провалить» педаль тормоза из-за ненормально высокой температуры вследствие заклинившего суппорта или даже неисправного ступичного подшипника. Мелочей в машине не бывает, почти все системы связаны между собой, хотя иногда это и не кажется очевидным. Поэтому ездить с неисправностью – это всегда риск, который может проявиться самым неожиданным образом. Лучше этого не делать.

Ну и, конечно же, не надо экономить на тормозной жидкости. Если её качество или оригинальность вызывает опасение, лучше в систему её не заливать. Даже если она на первый взгляд выдерживает температуру и не закипает при нормальных торможениях, в критической ситуации при экстренном торможении она может подвести, оставив машину без тормозов. И ещё она может провоцировать коррозию металлических элементов тормозных механизмов и всей магистрали. А это, конечно, не то, чего все ждут от хорошей «тормозухи».