Что такое главный тормозной цилиндр (или просто ГТЦ), раньше знали все. Сейчас о нём вспоминают намного реже: у ГТЦ заметно выросла надёжность, и на новых машинах он практически не подводит. Но к сожалению, если не выполнять некоторые важные условия, на машине даже с небольшим пробегом ГТЦ всё же может выйти из строя. Сегодня вспомним о том, что это за цилиндр, как он работает, от чего может сломаться и как продлить ему жизнь.

Был один, стало два



ГТЦ – деталь немного парадоксальная. Устройство цилиндра вроде несложное, а вот объяснить на словах, как он работает, не так уж и просто. Но попытаться надо.

Если на посмотреть на ГТЦ, стоящий под капотом машины, можно заметить, что он состоит из двух отдельных деталей – бачка с тормозной жидкостью и продолговатой железки под ним. Вот эта железка и есть непосредственно цилиндр. Как правило, это двухсекционный цилиндр с двумя поршнями. Раньше, бывало, ставили и цилиндры попроще – с одной секцией, но это было не совсем безопасно. Если по какой-то причине ГТЦ переставал работать, переставали работать и тормоза на всех колёсах. Чтобы как-то подстраховаться, тормоза стали делать двухконтурными, причём каждый из контуров должен уметь работать независимо от другого. Чаще всего используют диагональную схему, при которой один контур отвечает за торможение левого переднего и правого заднего колёс, а второй – правого переднего и левого заднего. Однако бывают и другие схемы. Например, когда один контур отвечает за одну свою ось или когда один контур работает на все четыре колеса, а второй – на какие-то два для подстраховки первого. В любом случае сейчас одноконтурные ГТЦ не используются – у них нет возможности остановить машину в случае неисправности единственного контура.

Как устроен цилиндр? Основные части обычного двухконтурного ГТЦ – это корпус цилиндра, два поршня с уплотнительными резиновыми элементами (манжетами), две возвратные пружинки и толкатель. Когда мы нажимаем педаль тормоза, толкатель начинает давить на стоящие последовательно поршни обоих контуров (само собой, с помощью вакуумного усилителя). Поршни продавливают возвратные пружинки и перекрывают компенсационные каналы. Перепускной клапан открывается, а тормозная жидкость начинает идти по магистралям в исполнительные механизмы – рабочие тормозные цилиндры колёс. В это время пространство за поршнями заполняется тормозной жидкостью из бачка, который стоит на цилиндре. Это необходимо для того, чтобы в гидравлическую систему не попал воздух. Оно и понятно: рабочее тело гидравлических тормозов – это жидкость, которая по определению должна быть несжимаемой (иначе она не смогла бы так сильно прижимать колодки к тормозному диску). Но если в эту жидкость попадёт воздух, она эту несжимаемость утратит, и тормоза работать не будут.



Как только водитель убирает ногу с педали тормоза, возвратные пружинки толкают поршни обратно, и они возвращаются в исходную позицию. При этом та тормозная жидкость, которая в начале процесса попала внутрь цилиндра, через перепускной клапан возвращается обратно в бачок.

В общем-то, всё просто. Но со временем некоторые элементы ГТЦ изнашиваются, и эффективность тормозов становится заметно ниже. А в некоторых случаях они могут пропасть окончательно.

Ничто не вечно под луной

Существуют три основные вида поломки ГТЦ. Это течь манжеты поршня, её медленная течь и течь тормозной магистрали. Насчёт магистрали всё понятно: и к цилиндру, и от него идут трубки, и если какая-то из них лопнет (например, проржавеет), из неё вытечет тормозная жидкость. Нет жидкости – нет и давления, обеспечивающего работу тормозных механизмов. Тут всё просто и понятно. Но, главное, такую неисправность легко заметить по следам этой жидкости на трубках, а если повезёт, то и по всему подкапотному пространству. Намного интереснее течи, которые могут начаться внутри цилиндра.

Педаль тормоза, которая при нажатии сразу же проваливается в пол, говорит о том, что какой-то из уплотнителей поршня (или сразу несколько) окончательно выработал свой ресурс. Если дело только в манжетах одного поршня, перестанет работать один соответствующий контур. Машина при этом останавливаться будет, но для этого придётся тормозить в пол, а замедление будет очень неэффективным. Кроме того, если на машине нет ABS, её очень легко отправить в занос. Представьте сами: тормозит только половина колёс, причём по диагонали. Тормозная сила на разных колёсах практически никогда не бывает одинаковой, а стоящих на разных осях – тем более. В этом случае будет ощущение, будто тормозит только одно переднее колесо. Остановиться, конечно, можно, но делать это надо очень осторожно и сильно заранее.

Другая ситуация – это когда усилие на педали в начале хода нормальное, но если педаль держать нажатой, она начинает медленно уходить в пол. В этом случае речь идёт о том, что правильно называть медленной течью уплотнителя поршня. Ситуация очень похожа на первую, но имеет существенное отличие: в начале торможения работают механизмы всех четырёх колёс. Кроме того, тормоза легко «накачать», отпустив педаль и нажав её снова или путём нескольких нажатий на педаль. С медленной течью машина тормозит, конечно, лучше, но поводов для радости быть не должно: в любой момент медленная течь может стать быстрой. Так что расслабляться не стоит.

На всякий случай напомню, что любая неисправность тормозов приводит к запрету эксплуатации ТС. Не важно, работает ли хотя бы один контур тормозов, насколько медленно проваливается педаль тормоза – в любом случае ездить с этими неполадками нельзя по правилам. И по здравому смыслу тоже это очень опасно.

Грязь, вода и возраст

Как я уже говорил, чаще всего проблемы ГТЦ вызваны износом резиновых манжет-уплотнителей. Понятно, что это самые нежные элементы, которые изнашиваются быстрее остального железа. Тем не менее на практике встречаются и другие неисправности цилиндра. Например, со временем меняются характеристики возвратных пружин поршней, из-за чего они не могут возвращать поршни в изначальное состояние после отпускания педали тормоза.

Со временем изнашивается и зеркало цилиндра. Симптомы в этом случае очень похожи на те, что характерны для течи уплотнений – жидкость перепускается не так, как следует, педаль проваливается, а работа одного или обоих контуров становится малоэффективной или вовсе невозможной.

Теоретически в природе существуют ремкомплекты для ГТЦ. Обычно это просто набор манжет, которые можно заменить. Однако в последнее время ГТЦ всё чаще относят к неремонтируемым деталям и в случае поломки его просто меняют. Есть у меня подозрение, что в наше время цилиндры всё чаще начнут ремонтировать, потому что их стоимость на некоторые машины стала не вполне нормальной. Например, на очень бюджетный Volkswagen Polo Sedan в некоторых магазинах за него просят до 45 тысяч рублей. Правда, хороший аналог можно купить в пределах 10 тысяч, но ценообразование у нас непредсказуемое. Так что иногда действительно имеет смысл заменить манжеты: это не так дорого, а проблема чаще всего именно в них.

Но ещё лучше постараться продлить ГТЦ жизнь. Это не так сложно, как кажется. Если откинуть возраст, то все проблемы тормозного цилиндра вытекают из старой тормозной жидкости.

Первая проблема – это физический износ уплотнителей и зеркала цилиндра. В тормозной жидкости всегда есть некоторые продукты износа (хотя бы от коррозии тормозной магистрали), а эти продукты в виде мелких твёрдых частиц работают как абразив. Чем жидкость чище, тем меньше в ней этой дряни и дольше жизнь ГТЦ.

Вторая проблема – это коррозия. Все прекрасно знают, что тормозная жидкость очень гигроскопична и легко впитывает воду. Эта вода провоцирует быструю коррозию и магистралей, и самого цилиндра. Понятно, что износ от этого идёт намного быстрее.

И, наконец, третья причина – кавитация. То есть, физический износ зеркала цилиндра микроскопическими пузырьками воды в тормозной жидкости. Выглядит это как коррозия, хотя имеет другую причину. А вот источник беды тот же – вода в «тормозухе».

Так что вывод один: не хотите менять ГТЦ – меняйте вовремя тормозную жидкость. Лучше всего это делать раз в два года или раз в 60 тысяч пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). А кроме того, советую не затягивать с заменой ржавых тормозных трубок: так они и не лопнут, и не будут слишком быстро загрязнять свежую тормозную жидкость.