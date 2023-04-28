Основная проблема тормозной магистрали заключается в том, что она не радует большим разнообразием поломок: магистраль может только протекать, причём часто она это делает неожиданно быстро. Явление, конечно, неприятное, но его можно не только сравнительно легко устранить, но и попытаться предотвратить. Попробуем разобраться, как именно.

От цилиндра до колеса



Тормозная магистраль – это система трубопроводов, по которой тормозная жидкость идёт от главного тормозного цилиндра до тормозного суппорта (рабочих тормозных цилиндров). Жидкость там находится под большим давлением, которое может доходить до 200 бар, а значит, вся магистраль должна это давление выдерживать. Это не так просто хотя бы потому, что она не только имеет соединения, которые больше всего склонны к протечкам, но и неоднородна по материалам компонентов.

Магистраль состоит из тормозных трубок и шлангов. Основную часть занимают трубки, которые проложены под днищем автомобиля от главного тормозного цилиндра практически до колёс. Обычно их делают из стали, но часто они бывают и медными.

Шланги нужны для обеспечения гибкости соединения трубок с тормозными суппортами. Колеса с суппортами во время движения автомобиля всегда постоянно двигаются относительно кузова, поэтому жёсткими трубками их соединить с магистралью невозможно – требуются гибкие шланги. Шланги, само собой, тоже должны выдерживать большое давление, поэтому они армированные – внутри резины есть металлическая сетка, которая и позволяет им выдерживать то же давление, что и стальные или медными трубки.

Однако чаще текут не сами трубки и шланги, а их соединения – штуцеры, которые крепятся на трубках при помощи вальцовки. Вальцовка тоже бывает разной: у европейских автомобилей это обычно «грибок», у азиатских она коническая. Увидеть протечку на штуцере по вальцовке не слишком сложно: на подъёмнике будет заметно в лучшем случае запотевание, а в худшем будет виден мокрый штуцер. Вот только менять его обычно бесполезно, потому что причина безобразия чаще кроется в самой трубке.

Теоретически медную трубку можно пробить, но на практике такое встречается редко. Стальную трубку пробить сложнее, но и корродирует она активнее. И в любом случае по вальцовке, изъеденной коррозией, могут течь и те трубки, и другие. В этом случае выход один: менять трубки целиком.

Меняют их обычно на медные – с ними намного проще работать. Они мягче, их легче подогнать по месту, их проще развальцевать. Правда, самостоятельно это сделать не так-то просто, потому что даже для трубок из отожжённой меди потребуется станок для развальцовки. Хороший станок стоит приличных денег, и покупать его для разовой работы не совсем рационально. Хотя если вдруг захочется интересной жизни, попробовать можно. Главное, покупать именно бесшовные медные трубки: иногда встречаются шовные, а швы при большом давлении иногда лопаются. В тормоза такие трубки ставить не надо.

Можно пойти другим и путём: купить готовые развальцованные трубки для своей машины. Тут придётся обратить внимание на качество трубок. Медные, положим, можно подогнуть по месту, а вот со стальными будет сложнее. Впрочем, трубки хороших изготовителей должны подойти по месту как родные, хотя будут стоить намного дороже купленных погонными метрами и завальцованных своими руками. Конечно, этот путь намного проще, но в любом случае останется одна проблема: снять старую магистраль.



Штуцеры тормозной магистрали – очень подлые железки. Всю свою сложную жизнь они болтаются под днищем автомобиля и очень сильно закисают. И нет более безнадёжного занятия в мире, чем пытаться откручивать их накидным гаечным ключом. Кроме мата и сбитых рук из этой затеи обычно ничего не выходит, поэтому придётся потратиться на разрезной ключ. Особенность ключа состоит в том, что через специальный разрез его можно перекинуть через более узкую трубку, а потом надвинуть на грани штуцера. Получается почти накидной ключ, с которым шанс на успех намного больше. Ну или идеальный вариант – это разрезной ключ с болтовым зажимом. Имея такой инструмент, можно рассчитывать на безоговорочный успех.

После замены трубок нужно провести ещё одну операцию – их обработку. Сейчас на многих современных машинах трубки защищены от коррозии полимерным составом. После установок новых трубок, особенно стальных, их тоже надо чем-то обработать. Подойдёт любой антикоррозийный состав, который можно купить в виде спрея. Это уже лучше, чем ничего, да и обработка спреем не занимает много времени и не слишком трудоёмкая.

Перетерпел и лопнул



Повреждения шлангов отличаются чуть большим разнообразием. Во-первых, у них стареет резина. А во-вторых, может лопнуть материал армирования. И то, и другое можно довольно легко обнаружить до того, как машина останется без тормозов. Для этого нужно всего лишь внимательно осмотреть шланг. Видны трещины? Лучше его заменить. С армированием чуть сложнее: на первом этапе очевидного вздутия видно не будет, так что на всякий случай лучше посадить за руль помощника и попросить его сильно надавить на педаль тормоза (само собой, при заведённом двигателе – чтобы работал усилитель тормозов). В момент нажатия на педаль шланг не должен деформироваться и у него не должно быть никаких локальных вздутий. Если он заметно расширяется – лучше его заменить. Ну или хотя бы съездить на диагностику к профессионалам.



Вообще симптомы износа трубок и шлангов очень похожи и обусловлены общими факторами – протечкой тормозной жидкости и неспособностью магистрали держать давление. Проваливание педали тормоза, её увеличенный свободных ход, пульсация педали – всё это может быть признаками неисправностей магистрали. Вместе с тем всё то же самое будет и, например, в случае износа рабочего тормозного цилиндра, когда протекать начинает он. А иногда такое встречается и при неисправности ГТЦ, так что проверять придётся многое.

Замена шланга, конечно, проще, чем замена трубки, но часть сложностей неизменна: они тоже имеют штуцеры, которые обычно хорошо прикипают. Так что тут тоже надо будет иметь хотя бы разрезной ключ.

Само собой, после замены шланга тормоза надо будет прокачать, чтобы выгнать из гидравлического контура остатки воздуха.

Менять и беречь



Можно ли продлить срок службы тормозных трубок и шлангов? Да, можно. Во-первых, нужно регулярно менять тормозную жидкость. Как вы помните, она очень гигроскопична, а значит, со временем в ней увеличивается содержание воды. Вода провоцирует коррозию металлических трубок, а они погибают в первую очередь из-за неё. Кроме того, грязная тормозная жидкость затрудняет работу исполнительных механизмов, приходится сильнее давить на педаль, а это повышает давление в тормозной магистрали. Само собой, это не настолько критично, но всё же нежелательно.

Во-вторых, будет неплохо иногда мыть машину снизу. Если изнутри коррозия точит трубки из-за впитавшей воды тормозной жидкости, то снаружи их убивают реагенты с зимних дорог и просто грязь. Увы, снизу мыть машину у нас как-то не принято, а жаль – там есть чему гнить. Особенно если эти трубки не закрыты никакой, хотя бы пластиковой, защитой. Под защитой, конечно, ничего нормально отмыть не получится.

Стальные трубки стареют и портятся быстрее медных, но они прочнее, и их труднее повредить. Поэтому их любят джиперы: мол, можно дубасить днищем по грязи, пням и прочим любимым ими препятствиям. На самом деле от такой эксплуатации даже стальные трубки сгниют быстро, особенно если под механическим воздействием лишатся слоя антикоррозионной защиты. Так что если приходится ездить по плохим дорогам, мыть и осматривать машину снизу желательно почаще.



Несмотря на то, что на новых машинах проблем с тормозными магистралями не бывает, хотя бы иногда их проверять нужно обязательно. Хотя бы посмотреть на них во время ТО. А вот для машин старше пяти-семи лет эти проблемы уже более насущные, так что тут регулярный осмотр просто необходим. Ресурс магистрали сильно зависит от климата региона и количества реагентов на зимних дорогах, но 50 тысяч километров и пять лет – это те цифры, после которых о тормозных магистралях лучше не забывать.