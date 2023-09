Фото: Lynk & Co

Кроссовер Lynk & Co 08 на платформе Volvo: старт продаж и технические подробности

Премьера среднеразмерного кроссовера Lynk & Co 08 состоялась ещё в марте этого года , но только сегодня он поступил в продажу на китайском рынке: на выбор предложены две plug-in гибридные силовые установки (одна с передним приводом, вторая с полным) и две батареи, ёмкостью 21,2 и 39,8 кВт·ч.

Холдинг Geely запустил дочерний бренд Lynk & Co в 2016 году, его коммерческие успехи до недавнего времени были довольно скромными, но планомерное расширение модельной линейки даёт свои плоды, кривая продаж наконец-то пошла вверх: за первые три квартала этого года бренд Lynk & Co, согласно отчёту Geely для инвесторов, реализовал 117 934 автомобиля, что на 10% больше, чем было в январе-августе 2022-го.

1 / 2 2 / 2

Кроссовер с индексом 08 стал седьмой по счёту моделью Lynk & Co, он построен на разработанной компанией Volvo платформе CMA (Compact Modular Architecture) и является на данный момент самым крупным носителем этой платформы: габаритная длина — 4820 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1685 мм, колёсная база — 2848 мм, дорожный просвет — 186 мм. Подвеска — пружинная, передняя — типа McPherson, задняя — многорычажная.



Для Lynk & Co 08 заявлены только plug-in гибридные силовые установки. Младшая состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора (163 л.с., 225 Нм), к которому пристыкованы электромотор (218 л.с., 350 Нм) и трёхступенчатая гибридная автоматическая коробка передач DHT, максимальная совокупная отдача такой силовой установки — 381 л.с. и 615 Нм, привод — передний. Объём топливного бака — 60 л, ёмкость тяговой батареи — 21,2 кВт·ч, запас хода на электротяге без включения ДВС — 102 км по циклу WLTP или 120 км по циклу CLTC.



Переднеприводная версия также доступна с батареей на 39,8 кВт·ч, с ней запас хода на электротяге увеличивается до 205 км по циклу WLTP или 245 км по циклу CLTC, а в гибридном режиме с полным баком можно проехать 1400 км по циклу CLTC.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

У полноприводной версии задние колёса вращает собственный электромотор (212 л.с., 290 Нм), а передний силовой блок такой же, как у переднеприводных версий, максимальная совокупная отдача силовой установки — 593 л.с. и 905 Нм. До 100 км/ч полноприводный кроссовер разгоняется за 4,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч (у переднеприводных версий — 190 км/ч).

Снаряженная масса Lynk & Co 08 — 2038-2200 кг в зависимости от оснащения. Штатные колёса — 19- либо 21-дюймовые.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В салоне — два ряда кресел, «галёрки» не предусмотрено. Объём багажника — 545 л, со сложенными спинками заднего сиденья — 1277 л. Лаконично оформленная панель не имеет физических кнопок, полностью виртуальный 12,3-дюймовый щиток приборов дополнен гигантским 92-дюймовый цветным проекционным экраном на лобовом стекле. Центральный мультимедийные экран — 15,4-дюймовый, операционную систему Lynk Flyme Auto для него разработала компания Meizu. Штатная 1600-ваттная аудиосистема Harman Kardon насчитывает 23 громкоговорителя, часть из них встроена в подголовники передних кресле и саундбар, выполняющий роль козырька на передней панели. Передние кресла снабжены массажёрами, пассажирское можно разложить в кровать (есть выдвижная подпорка для ног). Оснащение в целом очень богатое, отделка качественная, светодиодная подсветка «весёленькая» — в общем, китайский премиум в своём лучшем виде.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Цены на Lynk & Co 08 в Китае начинаются от 208 800 юаней (2,8 млн рублей в переводе по текущему курсу) за переднеприводную версию, полноприводный кроссовер стоит минимум 261 800 юаней (3,5 млн рублей). Пойдёт ли новая модель на экспорт, пока неизвестно: европейская карьера Lynk & Co как-то застопорилась, хотя изначально европейский рынок назвался чуть ли не ключевым. Теперь Lynk & Co работает в основном на домашний, китайский рынок, все последующие новинки бренда (их будет не менее двух каждый год) будут plug-in гибридными либо полностью электрическими.