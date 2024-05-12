Дизели на легковушках в России никогда не были особенно популярны, но вот у дизельных кроссоверов и внедорожников своя аудитория была. Увы, вместе с уходом крупных брендов выбор возможных вариантов сократился практически до нуля, и если бы не параллельный импорт, он бы просто исчез. Давайте выясним, какой выбор сегодня есть у почитателей двигателей на «тяжелом» топливе.

Если говорить об официальных продажах, то формально в России не осталось ни одного кроссовера или внедорожника с дизелем и полным приводом. На практике в продаже можно найти остатки одной-единственной модели, которая в этой категории была, – Haval H9. Все остальные машины с таким сочетанием – это исключительно параллельный импорт. Как всегда, говоря о ценах, мы будем приводить их без возможных скидок и посмотрим на 10 самых дешевых моделей – если, конечно, определение «дешевые» вообще применимо к автомобилям ценой от 4 до 10 миллионов рублей…

Haval H9: остатки сладки

Еще недавно Haval H9 со 190-сильным дизелем GW4D20T и гидромеханической 8-ступенчатой коробкой в составе силовой установки вполне официально числился в модельной линейке Haval. Такие машины пользовались несколько меньшей популярностью, нежели бензиновые, ведь у дизелей есть не только достоинства, но и недостатки, о чем мы, естественно, упоминали, но свой покупатель у них все-таки был. Однако с недавнего времени всякие упоминания о дизельном двигателе исчезли с официального сайта. У большинства дилеров таких машин действительно нет в продаже, и только в Белгороде мы нашли единственное предложение по цене 4 195 000 рублей. Заметьте, это самое дешевое предложение полноприводника с дизелем на сегодняшний день, если вообще к автомобилю за 4 с хвостом миллиона применимо определение «дешевый».

Фото: Haval

Но тем, кто действительно хотел бы приобрести крупный, комфортабельный и практичный рамный внедорожник с дизельным двигателем и официальной гарантией, остается ловить момент. Ведь вы получите богато оснащенный автомобиль с трехзонным климат-контролем, подогревами всего, что только возможно, панорамным люком и кожаным салоном. Вполне пристойную проходимость обеспечивает трансмиссия типа TOD (с автоматическим подключением передней оси) с понижающей передачей, а также блокировка межколесного дифференциала заднего моста, которые мы тестировали на практике. А еще тяжелый автомобиль демонстрирует неплохую экономичность: заявленный расход составляет 10,5 л/100 км в городе и 7 л/100 км на трассе. Не подкачал и багажник: 747 литров со сложенными в пол сиденьями третьего ряда и 1457 л, если сложить и второй ряд. А если объема багажника не хватит, то автомобиль изначально подготовлен для установки буксирного устройства и имеет запись в ОТТС о возможности буксировки прицепа.

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Hyundai Tucson: быстрей и дороже бензиновых

Четвертый Tucson появился в России в 2021 году, заняв в сегменте четвертую позицию после Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai. Российским покупателям пришлись по душе и гармоничная внешность, и простор на втором ряду сидений, и объемистый багажник объемом 539 л, и линейка двигателей, в которую входят бензиновые Smartstream G2,0 и G2,5 GDI мощностью 150 и 190 л.с., а также 186-сильный двухлитровый дизель Smartstream D2.0, который нас и интересует. Естественно, после официального ухода марки из России такой автомобиль не мог не заинтересовать компании, занятые параллельным импортом. Хотя в свое время мы весьма детально рассказали, в чем дизельные версии Tucson превосходят бензиновые, в основном к нам завозят автомобили с бензиновыми моторами. Но те, кто хочет именно дизель, вполне могут найти подходящий вариант.

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За автомобили в средней комплектации Family Plus продавцы просят 4 476 000 – 4 565 000 рублей, а более дорогая комплектация Lifestyle, дополненная комплектом систем безопасности Smartsense, включающим в себя адаптивный круиз-контроль, автоматическую парковку и ассистенты удержания в полосе, автоторможения и дистанционную парковку, стоит 4 565 500 – 4 724 200 рублей. Кстати, полноприводные дизельные Туссаны с 8-ступенчатым автоматом A8LF2 динамичней бензиновых: они разгоняются до сотни за 9,4 секунды, при этом расход горючего (7,7 литра на 100 км в городе и 5,4 л на трассе) порадует любого «глубокого эконома».

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Hyundai Santa Fe IV: поместится всё

В последние годы эта модель занимала в линейке марки особое место. Относительно недорогой и очень комфортабельный субфлагман прекрасно вписался в рынок, позволяя за умеренные деньги приобрести достаточно большой семейный автомобиль с «почти премиальным статусом». Не случайно в 2021 году Santa Fe обогнал по продажам более скромный по размерам и цене Tucson: он разошелся в количестве 12 072 единицы, а младший кроссовер выбрали только 11 120 покупателей. Во многом это стало результатом обновления, которое претерпела модель. Ну а поскольку на дизельные версии пришлось не менее половины продаж, то и после 2022 года компании, занятые параллельным импортом, везут Santa Fe с дизелем Smartstream R2,2 CRDi VGT мощностью 199 л.с. во вполне достаточных количествах – потенциальных покупателей не отпугивает даже «мокрый» восьмиступенчатый робот DCT8.

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Автомобиль отлично подходит для семейных путешествий: объемистый салон позволяет с удобством загрузить всех чад и домочадцев, включая собаку, а в багажник (его объем составляет 634 литра у пятиместных и 571 литр у семиместных вариантов) отлично поместятся все нужные вещи. При этом, несмотря на не слишком большой дорожный просвет в 171 мм, Santa Fe вполне уверенно чувствует себя вне асфальта, ну а в дальних перегонах выручит пакет SmartSense с адаптивным круиз-контролем. На сегодняшний день Santa Fe IV поколения стоят от 5 850 000 рублей за автомобили в комплектации SE до 6 850 000 рублей, которые просят за богато оснащенную комплектацию High-Tech.

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Mitsubishi Pajero Sport III: в представлении не нуждается

Pajero Sport третьего поколения появился в России только спустя год после премьеры, которая состоялась в 2015 году. Однако пик продаж этой модели пришелся на 2018 год – тогда было продано 9402 таких автомобиля. Но затем случился март 2022 года – и если в январе-феврале продавалось по 450 Pajero Sport ежемесячно, то в декабре официальными дилерами было реализовано только два автомобиля. Тем не менее солидный и вместительный (габариты – 4825х1815х1835 мм, колесная база – 2800 мм, объем багажника – 673/1624 литра), надежный, проходимый, а самое главное – хорошо известный автомобиль остался привлекательным объектом для параллельного импорта.

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Но, несмотря на очевидные выгоды в плане экономичности («Спорты» с 2,4-литровым дизелем мощностью 181 л.с. потребляют в городе 9,8 л горючего на сотню, а бензиновые – 14,5, расход на трассе составляет 7,0 и 10,9 л/100 км соответственно), а также явное превосходство на бездорожье, на четыре предложения бензиновых Pajero Sport приходится лишь одно дизельное. Скорее всего, все дело в цене: за бензиновые машины просят 5 590 000 – 5 990 000 рублей, а за дизельные – не меньше 6 199 000 рублей.

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Hyundai Palisade: американский увалень

Формально Palisade является флагманом линейки кроссоверов Hyundai. Но статус флагмана не делает его бестселлером: этот автомобиль не зря называли «американским увальнем», ведь он был в первую очередь предназначен для американского рынка, так что и внешний дизайн, и интерьер, и оснащение в основном создавалось, исходя из вкусов любителей «диванов на колесах». Но выводя модель на рынок в 2021 году, представительство очень надеялось, что наличие в гамме двигателей хорошо отработанного и надежного дизеля D4HB-5 с чугунным блоком цилиндров поможет в продвижении и продажах. Эксплуатационные параметры этого двигателя позволяли надеяться на успех: 2,2-литровый мотор мощностью 200 л.с. выдает 441 Нм крутящего момента при 2750 об/мин, расходуя при этом 9,6 л/100 км в городе и всего 6,3 литра – на трассе.

Фото: Hyundai

Внутренние объемы этого внушительного автомобиля (габариты – 4980x1975x1750, колесная база – 2900 мм) также хороши: даже в трехрядной конфигурации объем багажника составляет вполне пристойные 510 л. С комфортом для экипажа – тоже полный порядок: многозонный климат-контроль, электроприводы всего, что только можно, обогрев всех сидений и аудиосистема Harman Kardon. До 100 км/ч дизельный Palisade разгоняется за 10.5 с, и этот показатель можно считать вполне приемлемым. Но вот стоят «параллельные» Hyundai Palisade недешево: продавцы просят за них в зависимости от комплектации и оснащения от 6 990 000 до 8 200 000 рублей.

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Kia Mohave: на природу – с комфортом

Mohave – еще один автомобиль, который смело можно записать в категорию «американцев корейского происхождения», поскольку он соответствует всем канонам американского среднеразмерного рамного внедорожника. В 2019 году в Сеуле было представлено условное второе поколение Mohave, но суть автомобиля не изменилась.

Фото: Kia

Главным его достоинством является трёхлитровый шестицилиндровый турбодизель D6EB c V-образным расположением цилиндров, отдачей 250 л.с. и максимальным крутящим моментом 549 Нм, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Эта парочка разгоняет немаленький автомобиль до сотни за 8,7 с, и расходует в среднем 9,3 л/100 км, причем на трассе расход может опускаться до 7,6 л/100 км. Вот только в 2020-2021 годах цены на Mohave стартовали с отметки 2 619 900 рублей, а сейчас этот автомобиль предлагают за 6,8 – 8,15 миллиона…

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Mercedes-Benz GLC (X253): начало роскоши и престижа

Mercedes-Benz GLC становится в полноприводной дизельной категории входным билетом в мир роскоши и престижа. Правда, по сравнению с вышеперечисленными машинами речь идет об относительно скромном по размерам (габариты – 4655x1890x1644, колесная база 2873 мм) кроссовере. Этот автомобиль с заводским кодом X253 в 2015 году пришел на смену кроссоверам GLK-class. И хотя в 2022 году его сменило второе поколение модели с кодом X254, остатки машин 2022 года в продаже еще есть, в том числе – версии с дизельными моторами. Вот только цены на 254-е стартуют с отметки в 12 миллионов рублей, а первое поколение укладывается в диапазон 7 435 000 – 8 200 000 рублей. Что называется, почувствуйте разницу…

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В линейке GLC есть две дизельных версии, 220d 4MATIC и 250D 4MATIC, но в порядке параллельного импорта в Россию завозят исключительно GLC 220d, в основном в комплектации Prestige. Под капотом турбодизель объемом 2 литра и мощностью 194 л.с., способный выдать 400 Нм крутящего момента при 2800 об/мин. В паре с ним работает 9-ступенчатый автомат, и эта парочка способна разогнать кроссовер до 100 км/ч за 7,9 с. При этом автомобиль остается очень экономичным: он расходует в городе 6,2, а на трассе – 5 л/100 км. Про комфорт и оснащенность даже и говорить не стоит, Mercedes есть Mercedes…

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Land Rover Range Rover Evoque II: для милых дам и не только

С момента своего появления на свет в 2011 году Range Rover Evoque, построенный на той же платформе, что и Land Rover Freelander, заработал в России немалую популярность. Модель вполне успешно соперничала с немецкими одноклассниками, пользуясь особым успехом у прекрасного пола. Тенденция продолжилась и после 2019 года, когда Evoque с заводским кодом L538 сменило второе поколение модели с кодом L551, построенное уже на другой платформе, LR PTA, но сохранившее стараниями дизайнеров Джери МакГоверна и Фила Симмонса максимальное стилистическое сходство с предшественником. Ну а раз так, то сохранился и устойчивый спрос на «бэби-Рейндж». Собственно говоря, желающие приобрести Evoque остались и после ухода марки с российского рынка, а значит, есть и основания для параллельного импорта этой модели.

Фото: Land Rover

Второй Evoque вышел в свет с внушительной линейкой двигателей, включающей в себя шесть агрегатов, по три на бензине и дизельном топливе, но сегодня в Россию везут только версии со 199-сильным двухлитровым турбодизелем D199 и 9-ступенчатой гидромеханикой. Естественно, все кроссоверы имеют систему полного привода и фирменную систему предустановленных режимов Terrain Response. Автомобиль получился одновременно динамичный (он разгоняется до 100 км/ч за 8,5 с) и экономичный (расход в смешанном режиме движения составляет 7,0 л/100 км). Ну а просят за такие машины в комплектации SE со всеми причитающимися наворотами (включая адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, обогрев лобового стекла, электропривод крышки багажника и многое другое) 7 980 000 рублей. И, судя по той скорости, с которой исчезают отдельные экземпляры из базы данных доступных автомобилей, такая цена состоятельных покупателей не останавливает.

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Toyota Fortuner: универсальный солдат

В свое время российское представительство марки Toyota долго решало, какой именно утилитарной моделью стоит пополнить и без того немалую линейку кроссоверов и внедорожников: бескомпромиссной «семидесяткой» с ее полностью зависимой подвеской и зверской проходимостью или моделью Fortuner, построенной на базе пикапа Hilux и во многом с ней унифицированной. В конечном итоге был выбран Fortuner, в первую очередь – как «универсальный солдат», практичный и выносливый, но в то же время не лишенный солидности. О том, что представляет собой этот автомобиль, мы рассказали очень подробно. На самом деле Fortuner так и не сумел подобраться по популярности к Prado, но своя аудитория у модели все-таки сложилась, и после 2022 года она стала одним из постоянных объектов параллельного импорта, тем более что производство этой модели сосредоточено в Таиланде.

Фото: Toyota

К нам завозят автомобили, оснащенные рядным 4-цилиндровым турбодизелем 1GD-FTV мощностью 200 л.с. в паре классической 6-ступенчатой гидромеханикой. Двигатель очень тяговитый – выдает 500 Нм при 2800 об/мин, но довольно прожорливый: расход в городе – 13,6, а на трассе – 9,3 л/100 км. Призовым рысаком Fortuner не назовешь – до сотни он разгоняется за 10,8 с, комфорт в салоне не поражает воображение, зато на бездорожье он диво как хорош. В общем, в качестве автомобиля для автотуризма он подходит просто отлично, тем более что объем багажника даже в пятиместной конфигурации составляет 621 л, а сложив второй ряд, его можно довести почти до двух кубометров. Вот только заплатить за все это сегодня придется 8 150 000 рублей.

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Toyota Land Cruiser Prado J150: главное – возможность выбора

Land Cruiser Prado в кузове J150 был представлен осенью 2009 года на Франкфуртском автосалоне и с тех пор в течение долгого времени оставался одним из бестселлеров марки. Успех Prado во многом опирался на очень широкую линейку версий и комплектаций, а также большой ценовой диапазон: покупателям предлагались и относительно недорогие версии с простецким салоном и механической коробкой, и «упакованные» мощные варианты, претендующие на определение «роскошные».

Фото: Toyota

Правда, сейчас от былого ассортимента осталось немногое. В порядке параллельного импорта из трех дизелей, которыми оснащался Prado, в Россию завозят только один, все тот же 1GD-FTV объемом 2,8 л и мощностью 200 л.с. в паре с классическим шестиступенчатым автоматом AC60F (по сути, это Aisin TB-68LS). Прямо скажем, вполне практичное сочетание, поскольку такие автомобили разгоняются до сотни за 9,9 с (то есть почти на секунду быстрее, чем Fortuner с таким же силовым агрегатом), да и аппетит у них несколько меньше (средний расход 8,9 против 10,9 л/100 км). На данный момент на рынке можно найти автомобили в комплектациях Comfort, Elegance Plus, Executive, Black Onyx и 70th Anniversary, и ни одну из них язык не повернется назвать «бедной». Но и стоят они от 8 600 000 до 9 990 000 рублей.