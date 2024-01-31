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Рестайлинговая Skoda Octavia показалась в новом видео

31.01.2024 110 0 0

Премьера обновлённой модели чешской марки, входящей в состав концерна Volkswagen, пройдёт в следующем месяце.

Бренд Skoda выпускает Octavia с 1996 года, за прошедшее время модель успела трижды сменить генерацию. Актуальное четвёртое поколение дебютировало в 2019 году, Octavia выпускается в двух типах кузова – лифтбек и универсал. Напомним, глобальные продажи модели по итогам 2022 года сократились на 30% до 141,1 тыс. экземпляров (на снижение показателя повлиял в том числе уход из РФ). А по итогам прошлого года у пятидверок был зафиксирован заметный прирост: тираж составил 191,9 тыс. единиц (на 36% больше, в 2022-м). Octavia сохранила за собой звание бестселлера бренда.

Сейчас востребованная модель готовится к плановому рестайлингу, первый тизер будущей новинки появился ещё в начале текущего месяца. Теперь чешская марка опубликовала ещё один короткий видеоролик с посвежевшим лифтбеком Skoda Octavia. Судя по тизеру, обновление принесёт модели иную головную оптику – форму оставят прежней, но рисунок окажется иным. Любопытно, что в прошлый раз автомобиль показал новые ходовые огни в виде светодиодных «клыков», скошенных к радиаторной решётке, а в новом затемнённом видео их не видно. Однако небольшие полоски можно разглядеть на высветленном скриншоте.

Высветленный скриншот тизера обновлённой Skoda Octavia
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Тизер обновлённой Skoda Octavia
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У автомобиля в новом ролике узнаваемая фирменная решётка радиатора с хромированной окантовкой и узором из чёрных вертикальных линий. В профиль видны обычные дверные ручки и традиционные наружные зеркала с повторителями поворотников. Задним фонарям, вероятно, оставили прежнюю форму, между ними располагается крупная надпись с названием бренда. На крыше лифтбека можно увидеть антенну «акулий плавник». Ожидается, что посвежевшей Октавии подретушируют оба бампера.

В ходе обновления Skoda Octavia, вероятно, получит новую информационно-развлекательную систему с более крупными тачскринами (у нынешних лифтбеков и универсалов в салоне установлены сенсорные экраны диагональю от 8 до 10 дюймов). Кроме того, пятидверкам могут пересмотреть виртуальный щиток приборов и модернизировать блок управления климатической установкой. Скорее всего, Октавии предложат новые материалы и цветовые варианты для отделки салона.

По предварительным данным, на европейском рынке рестайлинговая Skoda Octavia по-прежнему будет предлагаться с бензиновыми литровой турботройкой TSI, турбочетвёрками TSI объёмом 1,5 и 2,0 литра, а также с двухлитровым турбодизелем TDI. Не исключено, что все версии модели обзаведутся мягкогибридным довеском. Вероятно, подзаряжаемый гибрид Octavia iV последует за другими бензоэлектрическими моделями концерна VW и в результате получит установку на базе 1,5-литрового турбомотора TSI, тогда как у актуального варианта в основе лежит 1.4 TSI.

Дебют посвежевшей Octavia пройдёт в следующем месяце. Вероятно, рестайлинговые лифтбеки и универсалы окажутся дороже по сравнению с дореформенными версиями. На домашнем рынке покупка лифтбека сейчас обойдётся в 619 900 чешских крон (эквивалентно примерно 2,43 млн рублей по текущему курсу), а за универсал просят не менее 659 900 крон (около 2,58 млн рублей).

Ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предложил свой вариант потенциальной внешности обновлённой Октавии. Совсем скоро мы узнаем, совпали ли представления художника с реальностью.

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