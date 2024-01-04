Анонсирована обновлённая Skoda Octavia, премьера уже скоро

У бестселлера чешской марки будет чуть более агрессивная внешность, в салоне же, вероятно, появится новая мультимедийная система.

В актуальном четвертом поколении Skoda Octavia пребывает с 2019 года. Модель остается бестселлером бренда, причем на мировом рынке минувший год она точно закончила «в плюсе». Так, если в 2022-м после ухода Шкоды из России глобальные продажи Octavia сократились на 30% до примерно 141 100 единиц, то по итогам трех кварталов 2023-го по всему миру было реализовано уже где-то 145 000 лифтбеков и универсалов (+36%; статистика за весь 2023-й появится чуть позже). И вот пришло время планового рестайлинга: компания выложила короткий видеотизер с посвежевшей Октавией на своих страницах в соцсетях.

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Судя по всему, главной обновкой станет головная оптика. Фары сохранят свою форму, однако у них появятся дополнительные секции ходовых огней: секции эти сделают в виде скошенных полосок а ля Peugeot. Кроме того, заменят диодную начинку. Ну и еще наверняка подретушируют бамперы и радиаторную решетку. В целом же рестайлинговая Skoda Octavia будет выглядеть агрессивнее нынешней модели.

В салоне, как ожидается, установят новую мультимедийную систему – для Октавии будут предусмотрены более крупные планшеты (у актуальных пятидверок экраны диагональю от 8 до 10 дюймов). Еще могут модернизировать виртуальную приборку и блок управления «климатом», плюс освежить материалы отделки.

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Предполагается, что в Европе Skoda Octavia по-прежнему будет доступна с бензиновыми турботройкой 1.0 TSI, турбочетверками 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также с турбодизелем 2.0 TDI. При этом модель вполне может обзавестись мягкогибридным довеском. Ну а полноценный подзаряжаемый гибрид Octavia iV следом за остальными бензоэлектрическими моделями концерна Volkswagen перейдет на турбомотор 1.5 TSI (установка дореформенной гибридной Шкоды базируется на 1.4 TSI).



Премьера обновленной Skoda Octavia намечена на февраль текущего года.