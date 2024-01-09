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Рестайлинг Skoda Octavia: новые изображения

09.01.2024 101 0 0

Несколько дней назад чешская компания опубликовала первый официальный тизер обновлённого бестселлера, который демонстрирует некоторые особенности внешнего вида будущей новинки.

Современная история Октавии началась в 1996 году, когда стартовало производство модели первого поколения. Сегодня на конвейере уже четвёртая генерация автомобиля, премьера которой состоялась в конце 2019 года. Уже давно подошло время для планового рестайлинга, и ранее прототипы обновлённой модели уже были замечены на дорогах во время испытаний. А на прошлой неделе был опубликован первый тизер, на котором видны черты передней части рестайлинговой версии.

Рендер обновлённой Octavia

Основной особенностью новинки, судя по всему, будут новые фары с оригинальным рисунком светодиодных ходовых огней. Передняя оптика в целом сохранит свои очертания, однако горизонтальные полосы габаритов теперь будут располагаться вдоль верхней границы фар, а их внутренние диагональные сегменты «выйдут» за пределы блоков и растянутся вдоль решётки радиатора. Сама решётка, скорее всего, не изменится по форме, при этом она получит новые перекладины в стиле других новинок компании. Также появится новый бампер с широким горизонтальным воздухозаборником в нижней части. Ещё одно видимое на тизере изменение — подсвеченный логотип кампании. Изображений задней части пока нет, поэтому мы пока лишь можем предположить, что рестайлинговая версия получит обновлённую графику светодиодных огней в фонарях, которая теперь может быть выполнена в виде пунктирной линии, и доработанный задний бампер.

Рендер обновлённой Octavia

Рестайлинг наверняка затронет и салон, где можно ожидать появление новой мультимедийной системы с более крупными планшетами (нынешняя модель располагает экранами на 8 и 10 дюймов). Подтверждённой информации о технических изменениях пока нет, скорее всего, моторная гамма останется по большей части прежней. Актуальная Октавия предлагается в Европе с бензиновым турбированным 3-цилиндровым 1.0 TSI, а также 4-цилиндровыми 1.5 TSI и 2.0 TSI. Кроме того, есть турбодизель 2.0 TDI и подзаряжаемый гибрид Octavia iV, который после рестайлинга может перейти с мотора 1.4 TSI на 1.5 TSI.

Нынешняя Skoda Octavia
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Нынешняя Skoda Octavia
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Нынешняя Skoda Octavia
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Официальная премьера рестайлинговой Skoda Octavia состоится в следующем месяце.

Между тем, недавно был открыт приём заказов на новые Skoda Kodiaq и Superb.

рендеры "Колёса.ру" новинки лифтбек рестайлинг Skoda Skoda Octavia

 

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