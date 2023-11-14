Новинки ×
  • Открыт приём заказов на новые Skoda Kodiaq и Superb: пока только дизель

Открыт приём заказов на новые Skoda Kodiaq и Superb: пока только дизель

14.11.2023 332 0 0

На данный момент озвучены цены свежих машин, предназначенных для домашнего рынка, да и там гамма пока урезана. Полномасштабный запуск новинок намечен на следующий год.

Мировую премьеру кроссовера Skoda Kodiaq второго поколения провели в октябре, а месяц спустя дебютировали новые лифтбек и универсал Superb. Полноценный выход обеих моделей на европейский рынок состоится лишь во втором квартале 2024 года, однако в родной для Шкоды Чехии уже открыт прием заявок и объявлены цены. Правда, паркетник пока доступен в единственной комплектации, а Суперб можно заказать лишь в виде «сарая» Combi. И обе же модели на первом этапе предложены с одним мотором.

Новый Skoda Kodiaq
1 / 2
Новый Skoda Kodiaq
2 / 2

Итак, чехи могут зарезервировать переднеприводные Kodiaq и Superb Combi с турбодизелем 2.0 TDI мощностью 150 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой DSG (механика для машин новых поколений не предусмотрена вовсе). Напомним, в гамму обеих моделей еще входят бензиновые турбомоторы 1.5 TSI (150 л.с.; этот движок вдобавок имеет 48-вольтовый стартер-генератор) и 2.0 TSI (204 л.с.), старшая версия турбодизеля 2.0 TDI на 193 л.с., а также 204-сильные подзаряжаемые гибридные варианты iV с 1.5 TSI и шестиступенчатым «роботом» DSG (к слову, новый Суперб-лифтбек «настоящим» гибридом быть не может). Полный привод положен только самым мощным «традиционным» машинам.

Новый Skoda Kodiaq

В списке стандартного оборудования доступного к заказу Skoda Kodiaq (версия Selection) значатся: 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, передний и задний парктроники, датчики дождя и света, тканевая обивка, виртуальная приборка (10 дюймов), мультимедиа-система с 10-дюймовым тачскрином, трехзонный климат-контроль, подогрев передних кресел, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков. Такой Kodiaq оценили в 1 040 000 местных крон, что эквивалентно примерно 4 117 000 рублей по актуальному курсу. При этом для паркетника предусмотрено несколько опциональных пакетов, в них могут входить, например, более дорогая обивка кресел, матричные фары, мультимедиа с 13-дюймовым планшетом и адаптивный «круиз». За доплату также можно заказать 19-дюймовые колеса.

Новый Skoda Superb Combi
1 / 2
Новый Skoda Superb Combi
2 / 2

Универсал Skoda Superb нового поколения в Чехии сейчас предложен в двух комплектациях – базовой Selection и роскошной Laurin & Klement. Наполнение начального варианта в целом такое же, как у паркетника. Топовый Superb Combi L&K – это адаптивная подвеска DCC Plus, матричная оптика, 18-дюймовые диски, электропривод багажной шторки, передние сиденья с памятью настроек, вентиляцией и функцией массажа, подогрев всех кресел, 13-дюймовый экран мультимедиа-системы, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Новый Skoda Superb Combi Selection стоит 1 035 000 чешских крон (около 4 098 000 рублей), версия Laurin & Klement обойдется в 1 235 000 крон (примерно 4 889 000 рублей).

Новый Skoda Superb

Предыдущие модели в Чехии до сих пор в строю. При этом в официальном прайс-листе Skoda Kodiaq первого поколения сейчас значится только старшая дизельная версия с полным приводом, то есть такой кросс по понятным причинам дороже – от 1 249 900 крон (4 948 000 рублей). Прежний Skoda Superb Combi со 150-сильным дизелем и передним приводом стоит от 980 900 крон (3 883 000 рублей).

Позже прием заказов на свежие Kodiaq и Superb стартует и в остальных европейских странах. В России же у моделей марки Skoda теперь лишь «параллельное» будущее.

универсал кроссовер Чехия авторынок новинки Skoda Skoda Kodiaq Skoda Superb Skoda Superb Combi

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Двигатели Неудачники: пять моторов, погубивших репутацию производителя Этот материал можно было бы начать так: встретились как-то немец, француз и русский… Но нет, шутить желания нет никакого. Что может быть весёлого в пяти историях, загубивших репутацию заслуж... 12259 13 1 12.11.2023
Статьи / Практика Не только ёмкость: как выбрать аккумулятор по его этикетке Приближается зима, а вместе с ней и вопрос: как выбрать аккумулятор? Да такой, чтобы и стартер крутил, как зверь, и не разряжался в мороз, и стоил недорого? Скажем сразу: такой идеальной акк... 10305 5 4 08.11.2023
Статьи / Авто и технологии Чем подмазывать будем: новейшие тенденции на рынке моторных масел Выражение «не подмажешь – не поедешь» мы чаще всего используем в переносном смысле, намекая на коррумпированность иного чиновника. Но и прямой смысл в нем тоже есть: двигатели внутреннего сг... 4081 8 1 07.11.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25837 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 21121 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 19986 10 0 08.08.2023
Change privacy settings