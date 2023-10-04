Skoda Kodiaq со сменой генерации стал крупнее и получил PHEV-версию

Skoda представила Kodiaq в 2016 году, а рестайлинг этот кросовер пережил в 2021-м. В течение последних нескольких месяцев производитель активно подогревал интерес к этой модели, публикуя официальные скетчи, тизеры и первую информацию о будущей новинке, а теперь Skoda Kodiaq второй генерации рассекречена полностью: дебют SUV прошёл в формате онлайн-презентации.

На фото: Skoda Kodiaq второго поколения

Skoda Kodiaq следующего поколения стал первым серийным автомобилем чешской марки, в дизайне которого нашли отражение элементы нового фирменного стиля, продемонстрированного с помощью концепта Vision 7S. Экстерьер модели изменили за счёт иных выштамповок на капоте, головной оптики подкорректированной формы и с новой «начинкой», а также подкорректированной объёмной решётки радиатора, которую пересекает опциональная пунктирная линия, визуально соединяющая полосы ходовых огней.



Ещё новый кроссовер получил другой передний бампер с трапециевидным центральным воздухозаборником, а также задний бампер: светоотражатели переехали ниже на массивную пластиковую накладку. Ещё модели изменили форму задних фонарей, сделав их секционными, дали новый спойлер на верхнюю часть багажной двери и другие рейлинги. Производитель отметил, что коэффициент лобового сопротивления новинки составляет 0,282.



На фото: салон Skoda Kodiaq второго поколения 1 / 3 На фото: салон Skoda Kodiaq второго поколения 2 / 3 На фото: салон Skoda Kodiaq второго поколения 3 / 3

В ходе смены генерации Kodiaq прибавил в длине: она подросла на 61 мм до 4758 мм, при этом расстояние между осями осталось прежним – 2791 мм. Ширина и высота кроссовера, напротив, сократились: до 1864 мм (на 18 мм) и до 1657 мм (на 4 мм) соответственно. В компании отметили, что у модели увеличился объём багажника, теперь у пятиместного варианта он составляет 910 литров (на 75 литров больше), а у семиместной версии (за третьим рядом) показатель равен 340 литрам (на 70 литров больше).



Салон «второго» Kodiaq снабдили 10-дюймовой виртуальной приборкой, которая дополнена проекционным экраном. Ещё модель получила отдельно расположенный центральный тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ у стартовых версий – 10 дюймов, у топовых – 13 дюймов). Ещё у нового SUV «парящие» дверные ручки (с внутренней стороны), а селектор автоматической коробки передач перебрался с центрального тоннеля на правую боковину рулевой колонки.



На фото: Skoda Kodiaq Sportline второго поколения 1 / 3 На фото: Skoda Kodiaq Sportline второго поколения 2 / 3 На фото: Skoda Kodiaq Sportline второго поколения 3 / 3

Ещё в компании подчеркнули, что в интерьере кроссовера нет хрома, а используемый для отделки текстиль изготовлен либо полностью из переработанного полиэстера, либо на 40% из натуральной шерсти. В комплект традиционно входят скребок для льда и зонт, при этом производитель подчеркнул, что они созданы «из экологически чистых материалов».



На фото: PHEV-версия Skoda Kodiaq iV 1 / 3 На фото: PHEV-версия Skoda Kodiaq iV 2 / 3 На фото: PHEV-версия Skoda Kodiaq iV 3 / 3

В основе Skoda Kodiaq следующего поколения, как и у нового Volkswagen Tiguan, лежит платформа MQB-Evo. У кроссовера чешской марки пять модификаций, две из них – электрифицированные. Так, SUV предлагается с 2,0-литровым турбодизелем TDI, его мощность может быть равна либо 150, либо 193 л.с., а также с 204-сильной бензиновой турбочетвёркой TSI такого же объёма. Всем версиям с традиционным ДВС в пару предлагается семиступенчатый автомат DSG; у более мощной дизельной и бензиновой модификаций привод полный.



На фото: салон Skoda Kodiaq iV

Четвёртый вариант – мягкогибридная силовая установка, в основе которой лежит бензиновый 1,5-литровый мотор TSI мощностью 150 л.с., идущий в комплекте с 48-вольтовым стартер-генератором. Такая версия тоже агрегатируется с 7DSG, но привод (как и «младшего» дизельного исполнения) у неё только передний.



Ещё один вариант – полноценная PHEV-версия, которой у актуального Skoda Kodiaq нет. В основе системы подзаряжаемого гибрида Kodiaq iV лежит тот же 1,5-литровый бензиновый двигатель, который работает в тандеме с электромотором; совокупная отдача составляет 204 л.с. В состав системы входят 6DSG и батарея ёмкостью 25,7 кВт*ч, запас хода без подзарядки при движении только на электротяге превышает 100 км.



Skoda Kodiaq второго поколения поступит в продажу на европейском рынке в начале 2024 года, цены будут обнародованы позже. Актуальный кроссовер на домашнем рынке стоит не менее 1 069 900 чешских крон, а за топовую версию просят не менее 1 399 900 чешских крон.

