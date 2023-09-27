Новый Skoda Kodiaq показался на официальных скетчах за неделю премьеры

Мировая премьера кроссовера Skoda Kodiaq второго поколения состоится не в сентябре, как сообщалось ранее, а 4 октября. Сегодня опубликована очередная доза тизеров в виде дизайнерских скетчей, показывающих ключевые особенности экстерьера новинки.

Мы знаем о новом Kodiaq почти всё: в июне компания Skoda раскрыла его основные технические характеристики (заявлены пять силовых установок, в том числе одна plug-in гибридная), в августе был рассекречен салон, сегодня рассматриваем скетчи экстерьера, а 4 октября кроссовер второго поколения будет наконец показан во всех подробностях, хотя для нас, россиян, эта модель теперь представляет лишь умозрительный интерес — официальных поставок не будет, место марки Skoda на нашем рынке стремительно занимают расплодившиеся китайские бренды.

В Китае, к слову, марка Skoda никому не нужна без всяких санкций: продажи падают, с января по август текущего года чешская марка, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовала здесь только 16 308 автомобилей, что на 49,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Главным рынком сбыта для Skoda Kodiaq была и останется родная Европа.



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Радикальных перемен в дизайне Кодиака, судя по скетчам, не будет: сохранены двухэтажные фары (им обещана матричная «начинка» второго поколения) и оквадраченные колёсные арки. Задние фонари по-прежнему расположены горизонтально и теперь соединены светящейся полоской. В виде опции, как сообщает сегодняшний пресс-релиз Skoda, будет предложена тёмная отделка D-стоек перед багажной дверью, такая отделка визуально облегчает профиль кроссовера. Диаметр штатных колёс — от 17 до 20 дюймов.



Новшеств в интерьере куда больше: как мы узнали из августовского анонса, у «второго» Кодиака будет довольно своеобразная форма передней панели, отдалённо напоминающая гантель. Щиток приборов полностью виртуальный, 10-дюймовый, он не имеет верхнего солнцезащитного козырька, но имеет два боковых. Отдельно стоящий мультимедийный экран — 13-дюймовый. Селектор АКП занял место правого подрулевого рычажка (версий с МКП в новом поколении не будет), управление дворниками перенесено на левый подрулевой рычажок. Под центральными воздуховодами разместились многофункциональные шайбы системы Skoda Smart Dials, они заведуют микроклиматом, аудиосистемой, навигацией и ездовыми режимами. Избавленный о всего лишнего центральный тоннель предлагает широкий лоток с беспроводной зарядкой для двух смартфонов.



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Добавим, что до конца этого года Skoda должна представить также новый Superb (четвёртое поколение), его интерьер во всех ключевых деталях повторяет интерьер нового Кодиака.

