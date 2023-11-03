Skoda Superb нового поколения: два кузова, бензин или дизель, без механики

И пусть у модели Шкоды две кузовные модификации вместо одной у родственного Пассата, однако у Суперба меньше вариантов в плане мощности. На европейский рынок новое семейство выйдет в следующем году.

Первый Skoda Superb, дебютировавший в 2001 году, представлял собой разновидность Volkswagen Passat B5, а вот при создании машин нынешней новой генерации ведущая роль была уже у чехов: именно Шкода отвечала за разработку. Свежий Пассат B9 раскрылся в конце августа, теперь же представлен Суперб четвертого поколения. И если «немец» отныне доступен только в кузове «универсал» (прежде еще был седан), то Skoda Superb по-прежнему бывает как в виде «сарая» Combi, так и с кузовом «лифтбек».

Skoda Superb четырех поколений и предок модели из 1930-х

В основе машин лежит доработанная платформа MQB с приставкой Evo. В частности, благодаря модернизации для Superb предложена адаптивная подвеска DCC Plus: у новых амортизаторов по два управляемых клапана – для сжатия и отбоя. «Простым» версиям модели Шкоды эта подвеска доступна за доплату, а топовое исполнение Laurin & Klement ее имеет по умолчанию.



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Как и в случае с кроссовером Skoda Kodiaq нового поколения, изменения в дизайне экстерьера Skoda Superb революционными не назовешь: это, скорее, эволюция стиля предшественника. Из примечательного – агрессивный передний бампер, более внушительная рамка радиаторной решетки, LED-полоски в фарах (сама оптика может быть матричной) и «штрихи» в задних фонарях. Фишка топ-верси Laurin & Klement – потемневший хром.



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Длина лифтбека выросла на 43 мм до 4912 мм, универсал прибавил 40 мм (теперь 4902 мм), ширина обеих модификаций, напротив, уменьшена на 15 мм до 1849 мм. Высота нового Skoda Superb – 1481 мм (+12 мм), Superb Combi – 1482 мм (+5 мм). Колесная база не изменилась – 2841 мм. Зато багажник стал вместительнее: у лифтбека объем грузового отсека увеличен с 625 до 645 литров, у универсала – с 660 до 690 литров. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd у Суперба снижен на 10% (до 0,23), у Combi он снижен на 15% (отныне 0,25). Модели положены колеса диаметром от 16 до 19 дюймов.



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В салоне – многослойная передняя панель и «парящий» экран мультимедийной системы. Планшет – диагональю 10 или 13 дюймов, хотя родственному Volkswagen Passat положены дисплеи на 12,9 или 15 дюймов. Уже в базе новый Skoda Superb имеет 10-дюймовую цифровую приборку.



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По центру все так же красуются три шайбы, но в них теперь встроены экранчики: этот комплекс марка обозначила как Skoda Smart Dials. «Крутилки» отвечают за «климат», причем та, что посередине, еще может регулировать громкость аудиосистемы или переключать режимы движения. Механики больше нет, а управление коробкой DSG возложено на правый подрулевой рычажок.



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Среди новинок из фирменного списка Simply Clever – карманы для смартфонов на спинках передних сидений, держатель для планшетов в откидывающемся заднем центральном подлокотнике и электропривод багажной шторки (но только в универсале). Всего же перечень Simply Clever включает 28 решений. В арсенале нового Skoda Superb также значатся: проекционный дисплей, беспроводная зарядка с охлаждением (встроена в центральный тоннель) и множество электронных ассистентов. К слову, чуть позже Шкода обещает добавить систему автоторможения при движении назад, распознающую пешеходов.



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Техника такая же, как у соплатформенного VW Passat, однако у «чеха» меньше вариаций. Бензиновая линейка Skoda Superb включает 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (204 или 265 л.с.). При этом модель с базовым турбомотором является «мягким» гибридом: такие машины имеют систему отключения половины цилиндров и 48-вольтовый стартер-генератор. У турбодизеля 2.0 TDI две версии вместо трех у Пассата: мощностью 150 или 193 л.с. (Фольксвагену еще положен 122-сильный вариант). Все перечисленные модификации Superb комплектуются 7DSG, полный привод есть у самых мощных лифтбека и универсала.



В строю остался и подзаряжаемый гибрид, но в новом поколении версия PHEV предусмотрена исключительно для «сарая» Superb Combi. В состав установки вошли 1.5 TSI и шестиступенчатая коробка DSG, в которую встроен электромотор, совокупная отдача – 204 л.с., привод лишь передний. Гибридный Суперб оснащен батареей емкостью 25,7 кВт*ч (у предыдущей модели – 13 кВт*ч), только на электротяге универсал сможет проехать свыше 100 км по циклу WLTP. Отметим, у VW Passat еще имеется 272-сильная гибридная версия.



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В Европе продажи нового Skoda Superb стартуют в следующем году, цен пока нет. В Чехии, например, лифтбек уходящего поколения сейчас стоит от 880 900 местных крон (около 3,5 млн рублей по текущему курсу), универсал там обойдется минимум в 920 900 крон (примерно 3,66 млн рублей).

