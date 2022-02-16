Вчера было опубликовано официальное ОТТС на обновлённую Весту, благодаря чему у нас есть возможность более точно воспроизвести внешность будущей новинки.

Премьера Vesta состоялась в 2015 году, она стала серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного годом ранее на Московском Международном автосалоне. На конвейере автомобиль уже более шести лет, и за это время сколь-либо существенного обновления модель не получила. Однако уже совсем скоро состоится презентация долгожданной рестайлинговой версии, и сейчас мы можем оценить, что именно изменится во внешнем виде Весты.

Рендер обновлённой Весты

Тольяттинский бестселлер получит новые фары более сложной формы, которые станут чуть более узкими ближе к центру, также на них будут частично заходить декоративные молдинги. Решётка радиатора слегка обновится по форме, однако её дизайн на легковых версиях Vesta останется примерно таким же. Бампер также новый, он получит чуть более угловатые декоративные вставки по бокам, в которых, судя по имеющимся изображениям, не будет противотуманок. Сбоку никаких изменений не ожидается, а вот сзади рестайлинговая Веста весьма сильно отличается от нынешней модели. Здесь появятся новые фонари, заужиющиеся к центру, новая крышка багажника с чуть более высоко расположенной нишей номерного знака и новый бампер с оригинальной вставкой в нижней части, которая имеет имитацию патрубков выхлопной системы. При этом задние крылья, равно как и передние, по форме не изменятся.

Рендер обновлённой Весты

Как уже известно, Веста получит существенно переработанный интерьер с новой передней панелью, в которую будет встроен большой вертикальный дисплей мультимедийной системы (в дорогих комплектациях), электронной панелью приборов и блоком микроклимата от кроссоверов Renault Duster и Arkana. Моторная гамма останется прежней.

Официальная премьера новинки может состояться уже в этом месяце.

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Сегодня минимальная стоимость Lada Vesta составляет 862 900 рублей (1.6 МТ, 106 л.с.). Чуть более мощный 113-сильный вариант предлагается только в паре с вариатором, базовая комплектация Comfort Light оценивается в 1 042 900 рублей. Есть также версия Sport со 145-сильным 1.8 и «механикой» — от 1 338 900 руб.

Напомним, в начале этого месяца появилась новая версия внедорожника Lada Niva Travel.