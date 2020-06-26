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Результаты второго этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship

26.06.2020 51 0 0

Накануне вечером в четверг 25 июня определились победители 2-ого этапа виртуального чемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship. Все три гонки прошли на легендарном немецком автодроме «Нюрбургринг» за рулем автомобиля LADA Vesta Sport TCR в классе «Туринг». В отборах ко второму этапу в период с 13 по 21 июня приняли участие больше 1000 киберспортсменов со всего мира, 50 быстрейших из России, Украины, Белоруссии и Казахстана были приглашены в гонки, победителями которых стали 2 пилота. 

 

Партнерский материал

Основное внимание зрителей было приковано к двум гонкам первого дивизиона, пилоты которых в отборочной части расположились с 1 по 25 место общего зачета. Квалификация подтвердила безоговорочное преимущество гонщиков команды LADA Sport ROSNEFT eRacing Team. Кирилл Антонов (Россия, Тверь) завоевал поул-позицию и уверенно лидировал на протяжении всей первой гонки. Его ближайшими соперниками и призерами на импровизированном подиуме оказались напарники по заводской команде Егор Огородников (Россия, Москва) и Александр Галахов (Россия, Москва).
 
15 лучших пилотов по итогам первой гонки поменялись местами на стартовой решетке второго заезда. Лидерам пришлось прорываться к подиуму из середины пелетона, и лучше всех с этой задачей справился Кирилл Антонов. Первое место и золотой дубль по итогам двух заездов, с таким результатом завершает второй этап лидер общего зачета чемпионата. Компанию на подиуме ему составили москвичи Александр Галахов, ставший вторым, и Артем Восковский на третьем месте. 

Победителем единственной гонки второго дивизиона, в котором встретились пилоты, показавшие в отборе результаты с 26 по 50 место, стал пилот из Москвы – Денис Сахаров. Вторым финишировал Игорь Котков (Россия, Москва). Третьим стал Александр Крук (Россия, Истра).

Финальные гонки 3-ого этапа пройдут 09 июля на голландской трассе «Зандворт». Отборы к этой стадии стартуют в субботу 27 июня и продлятся вплоть до 05 июля. Подробности на официальном портале чемпионата.

Кирилла Антонов, победитель квалификации и двух гонок 2-ого этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship: «Прорыв во второй гонке получился одним из самых лучших за всю "карьеру" симрейсера. Решил пойти по нестандартным траекториям, которые бы не помогли на мировой арене. Тут же все получилось лучше, чем я предполагал. Все рассказывать не буду, до конца чемпионата еще долго, в целом после прорыва нужно было сдержать эмоции и продолжить гонку с хорошим темпом».

Денис Сахаров, победитель гонки второго дивизиона 2-ого этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship: «Старт прошёл не лучшим образом, я допустил пробуксовку и потерял несколько позиций. К счастью, машина быстро набрала скорость, и я смог включиться в борьбу. Ошибки лидеров позволили выйти мне на первую позицию после первого поворота. Самым сложным оказалось держать стабильный темп и не допускать ошибки. Особенно, когда резина под конец гонки начала уходить. К сожалению, без ошибок с моей стороны не обошлось и под конец гонки пришлось отбивать атаки соперников. Хорошо, что атака была только одна. Надеюсь, я смогу побольше потренироваться перед следующим этапом, сделать акцент на квалификации и стартах и быть в группе лидеров. Мне нравится трасса Зандворт. Она имеет перепады высот, профильные повороты, медленные и быстрые участки. Собрать здесь хороший круг действительно непростая задача. LADA должна отлично чувствовать себя на голландском кольце. Целью будет сделать следующий шаг: попасть в первый дивизион и побороться за высокие результаты».

Запись прямой трансляции 2-ого этапа LADA Sport ROSNEFT eChampionship доступна на официальном канале LADA в YouTube  

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