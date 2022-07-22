Роскошный минивэн Zeekr 009 от Geely: официальные картинки и шпионские фото без камуфляжа

Марка Zeekr появилась в портфеле холдинга Geely Auto в 2021 году, она создана для дорогих электрокаров. Первенцем стал большой лифтбек Zeekr 001 формата Porsche Taycan Cross Turismo. Кстати, предвестник китайской «пятидверки» дебютировал под другим брендом – Lynk & Co (совместный проект Джили и Вольво). И вот к дебюту готова вторая модель: электрический минивэн, причем «двойки» в названии нет, MPV присвоен индекс 009. Сам производитель пока опубликовал лишь пару тизеров, но еще в марте местные СМИ, среди которых оказалось и сетевое издание Autohome, растиражировали шпионские фото интерьера, а вчера тот же портал выложил снимок кормы, лишенной маскировки.
Официально объявлено, что в основе электровэна лежит платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) с открытым исходным кодом (то есть Geely планирует продавать «тележку» сторонним компаниям), на которой построен и лифтбек Zeekr 001. Габариты Zeekr 009 еще не раскрыты. Китайские профильные медиа пишут, что длина модели превышает 5,1 метра, колесная база – где-то 3,1-3,3 метра (у Zeekr 001 расстояние между осями равно 3005 мм).
Вэн получил вертикальные блоки фар со светодиодными полосками ходовых огней, на месте радиаторной решетки красуется заглушка со светящимися же линиями. Задние фонари объединяет довольно массивная плашка.
В салоне – минималистичная передняя панель с двумя дисплеями, как у родственного лифтбека. Физических кнопок почти нет, хотя у Zeekr 001 под аналогичным тачскрином мультимедиа-системы все же имеется ряд клавиш. Во втором ряду два отдельных кресла с широкими подлокотниками, при этом сдвижные сиденья установлены вплотную друг к другу.
Подробностей о технике еще нет, разве что вэну обещан запас хода свыше 700 км, но этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC.
Соплатформенный лифтбек Zeekr 001 сегодня доступен в трех версиях. Так, можно выбрать «пятидверку», у которой на задней оси установлен один электромотор, выдающий 272 л.с., но такой модификации положена топовая батарея емкостью 100 кВт*ч. Заявленный запас хода лифтбека 2022 модельного года – 732 км (уже по местному циклу CLTC). Другое исполнение – с двумя электромоторами, то есть с полным приводом, суммарная отдача – 544 л.с. И у такого Zeekr 001 два варианта батареи на выбор – та же 100-киловаттная и аккумулятор емкостью 86 кВт*ч. В первом случае запас хода равен 616-650 км, во втором – 536 км (тоже по циклу CLTC).
В Китае продажи минивэна Zeekr 009 должны стартовать до конца текущего года. Ранее в Geely рассказали о планах вывести свою премиальную «зеленую» марку на рынки Европы и США, но пока нет данных о том, отправят ли на экспорт MPV.
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