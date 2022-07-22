Роскошный минивэн Zeekr 009 от Geely: официальные картинки и шпионские фото без камуфляжа

Вэн станет второй моделью молодого суббренда китайской компании. На домашний рынок новинка выйдет уже в этом году.

Марка Zeekr появилась в портфеле холдинга Geely Auto в 2021 году, она создана для дорогих электрокаров. Первенцем стал большой лифтбек Zeekr 001 формата Porsche Taycan Cross Turismo. Кстати, предвестник китайской «пятидверки» дебютировал под другим брендом – Lynk & Co (совместный проект Джили и Вольво). И вот к дебюту готова вторая модель: электрический минивэн, причем «двойки» в названии нет, MPV присвоен индекс 009. Сам производитель пока опубликовал лишь пару тизеров, но еще в марте местные СМИ, среди которых оказалось и сетевое издание Autohome, растиражировали шпионские фото интерьера, а вчера тот же портал выложил снимок кормы, лишенной маскировки.

Официально объявлено, что в основе электровэна лежит платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) с открытым исходным кодом (то есть Geely планирует продавать «тележку» сторонним компаниям), на которой построен и лифтбек Zeekr 001. Габариты Zeekr 009 еще не раскрыты. Китайские профильные медиа пишут, что длина модели превышает 5,1 метра, колесная база – где-то 3,1-3,3 метра (у Zeekr 001 расстояние между осями равно 3005 мм).



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Вэн получил вертикальные блоки фар со светодиодными полосками ходовых огней, на месте радиаторной решетки красуется заглушка со светящимися же линиями. Задние фонари объединяет довольно массивная плашка.



В салоне – минималистичная передняя панель с двумя дисплеями, как у родственного лифтбека. Физических кнопок почти нет, хотя у Zeekr 001 под аналогичным тачскрином мультимедиа-системы все же имеется ряд клавиш. Во втором ряду два отдельных кресла с широкими подлокотниками, при этом сдвижные сиденья установлены вплотную друг к другу.

Zeekr 009 на фото Autohome

Подробностей о технике еще нет, разве что вэну обещан запас хода свыше 700 км, но этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC.



Соплатформенный лифтбек Zeekr 001 сегодня доступен в трех версиях. Так, можно выбрать «пятидверку», у которой на задней оси установлен один электромотор, выдающий 272 л.с., но такой модификации положена топовая батарея емкостью 100 кВт*ч. Заявленный запас хода лифтбека 2022 модельного года – 732 км (уже по местному циклу CLTC). Другое исполнение – с двумя электромоторами, то есть с полным приводом, суммарная отдача – 544 л.с. И у такого Zeekr 001 два варианта батареи на выбор – та же 100-киловаттная и аккумулятор емкостью 86 кВт*ч. В первом случае запас хода равен 616-650 км, во втором – 536 км (тоже по циклу CLTC).

Zeekr 009 на фото Autohome 1 / 2 Zeekr 009 на фото Autohome 2 / 2

В Китае продажи минивэна Zeekr 009 должны стартовать до конца текущего года. Ранее в Geely рассказали о планах вывести свою премиальную «зеленую» марку на рынки Европы и США, но пока нет данных о том, отправят ли на экспорт MPV.

