Эксперты «Авито Авто» изучили предпочтения автолюбителей и выяснили, что самыми популярными и доступными в России остаются машины с механической коробкой передач. И предложение, и спрос на них превышают аналогичные показатели машин с АКПП более чем в два раза, а их цена на 66% ниже.

В III квартале 2018 года большинство российских автолюбителей отдавали предпочтение машинам с механической коробкой передач: на них пришлось 67% спроса. Модели, оборудованные автоматической коробкой передач, заняли второе место с 30,4%. Наименьший интерес вызвали автомобили с гораздо менее распространенными типами коробки передач – вариатором и роботом. Структура предложения авто с разными типами коробки передач практически повторяет структуру спроса. Соотношения этих параметров стабильны − как по сравнению с предыдущим кварталом, так и по сравнению с III кварталом 2017 года.

Оборудованные «механикой» автомобили оказались и самыми доступными: в III квартале их продавали в среднем за 264 518 рублей. Машины с «автоматом» стали самыми дорогими – в среднем 786 718 рублей за модель. Авто с вариатором стоили в среднем 717 635 рублей, а с роботом – 631 578 рублей.

Лидеры по спросу

Тольятти возглавил рейтинг самых популярных машин с МКП: в столице российского автопрома зафиксировано максимальное значение спроса на механику − 76,3% запросов контактов в регионе. Это обусловлено в том числе тем, что, по данным «Авито Авто», «АвтоВАЗ» − самый востребованный автомобильный бренд среди россиян. Лидером по спросу на авто с АКП (62,4%) стал Иркутск.

Автомобили с МКП заняли первое место по спросу в 18 крупных городах из 23: исключениями, где лидерство досталось машинам с автоматом, стали Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Москва и Краснодар.

Вариатор набрал максимальное значение по спросу в Новосибирске – 3,5%, а наименьшее – в Волгограде – 1,1%; робот – 2% в Москве и 0,5% в Барнауле соответственно.