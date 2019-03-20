Российские автовладельцы заметили, что полисы ОСАГО подешевели

Российские автовладельцы заметили, что полисы ОСАГО подешевели

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Судя по результатам опроса, более трети участников уже купили более доступные по цене страховки. Ещё примерно столько же ожидают, что стоимость снизится в будущем.
 

Реформа ОСАГО стартовала 9 января 2019 года. В этот день был расширен тарифный коридор (на 20% как в сторону снижения, так и в сторону увеличения). Сейчас страховщики имеют право выбирать значение из диапазона от 2 746 до 4 942 рублей. Многие опасались, что это приведёт к подорожанию «автогражданки», так как предполагали, что компании начнут поднимать базовую ставку. Однако многие не стали пользоваться этой возможностью, а некоторые страховщики даже снизили тариф.

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В середине февраля 2019-го Российский союз автостраховщиков (РСА) отчитался о снижении среднего «ценника» ОСАГО по отношению к тому же периоду прошлого года, которое было зафиксировано в 61 регионе РФ (из 85-ти). В начале марта страховщики отметили, в среднем по стране полис «автогражданки» скинул примерно 300 рублей (или 6%).

Однако, любопытно узнать, заметили ли клиенты снижение цен на «автогражданку»? Судя по опросу, которое провело издание «АиФ», многие автовладельцы уже сейчас готовы ответить утвердительно. Так, за ОСАГО меньше, чем в прошлом году, заплатили 34% респондентов. Из них 10% отметили незначительное уменьшение «ценника» и ждут, что в следующем году он снизится заметнее.

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Ещё 14% отвечавших не заметили разницы и заплатили за полис примерно столько же, сколько и до старта реформы. Только 6% заявили о росте цены ОСАГО и 9% пока не купили полис, но предполагают, что стоимость из-за изменений в системе вырастет. Оставшиеся 37% респондентов в этом году ещё не покупали страховку, но ожидают, что она обойдётся дешевле из-за того, что у них солидный стаж безаварийного вождения.

Стоит отметить, что в опросе участвовало всего 6 487 человек. При этом каждый год в РФ продаётся около 40 млн полисов ОСАГО. Однако то, что клиенты страховых компаний всё-таки заметили снижение цены «автогражданки», уже хороший знак.

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Кстати, подешевели услуги автостраховщиков не только из-за изменения базового тарифа, но и из-за обновлённого коэффициента возраста и стажа (КВС). Теперь у него не 4, а 58 градаций: это сделало страховку дороже для молодых водителей и ввело скидки для водителей пенсионного возраста с длительным безаварийным стажем.

В рамках первого этапа реформы ОСАГО изменится также коэффициент бонус-малус (КБМ). Он даёт скидку водителям, которые не попадали в ДТП по своей вине. С 1 апреля 2019 года значение КБМ будет присваиваться автомобилистам раз в год и меняться в течение года не будет. В случае, если у клиента в начале следующего месяца будет несколько значений, то ему присвоят наименьшее из них. При этом страховую историю закрепят за водителем (она не будет обнуляться в случае перерыва в вождении).

Второй этап реформы «автогражданки» предположительно включит в себя дальнейшее расширение тарифного коридора, увеличение лимита выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей, исключение территориального коэффициента из схемы расчёта цены полиса, а затем – коэффициента мощности двигателя автомобиля. Изменения ожидаются в 2020 году.

Авто и общество В России Страхование опрос осаго страховщики цены полисов
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
Михаил Романов

Ну так этого и следовало ожидать: либерализация тарифа (расширение тарифного коридора) приводит к усилению конкуренции. Страховые начинают бороться за клиента. Цена либо падает, либо не растет. По крайней мере, для нормальных водителей. Потому что теперь начинает работать принцип "как водишь, так и платишь". Теперь надо, чтобы реформы не буксовала, а следующие этапы шли своим ходом, без проволочек.

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