Российский автопром потеряет часть платформ

Российский автопром потеряет часть платформ

131 0 0
Правительство РФ утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года.

В опубликованном документе перечислены основные цели стратегии. Так, российские автопроизводители должны обеспечивать 80-90% внутреннего спроса, увеличить экспорт машин и компонентов, также предполагается увеличить «технологические компетенции» представителей автопрома РФ, вывести на рынок газомоторную технику, беспилотный автотранспорт и электрокары.

N8E_7309

В документе отмечается, что в странах с развитой автомобильной промышленностью большая часть (примерно 80%) всего объёма выпуска машин приходится на шесть-восемь платформ. К сокращению их количества будет теперь стремиться и Россия. Поясняется, что таким образом можно достичь экономически более выгодного и безубыточного производства на уровне 100 000-150 000 единиц в год на одну платформу. Сейчас средний показатель в РФ составляет 127 000 экземпляров.

На сегодняшний день на мировые платформы B0 (Renault-Nissan), KP2 (Hyundai), PQ25 (Volkswagen) приходится 40% производства автомобилей в России. Согласно утверждённой правительством программе, в свою очередь на отечественные платформы, в число которых входят 1118, Lada B, Lada 110, 2121, GAZelle Next, ГАЗ 2310, U452, U469, 3160 UAZ, – 29%. Ещё примерно 11% – на модели с низким уровнем локализации, которые спроектированы на базе платформ ведущих мировых производителей.

Новости / Авто и бизнес
Россия к 2025 году выйдет на производство 2,5 миллиона автомобилей

В ходе интервью, которое размещено на сайте Минпромторга, глава ведомства Денис Мантуров рассказал о нынешнем состоянии отечественного автопрома, а также о перспективах его развития. Он напомнил, что по итогам 2017 года...

482 0 0

Для улучшения экономических показателей правительство обязывает автопром РФ стремиться к большей консолидации по платформам: предполагается постепенно снимать с конвейера автомобили, выпускаемые на старых платформах и заменять их современными глобальными или новыми отечественными. При этом оговаривается, что в последнем случае это будет оправдано только в случае достижения объёма 370 000 – 500 000 единиц в год на одну платформу.

Предположительно количество собственно российских платформ сократится до минимума: наибольшие шансы «выжить» есть у Lada B (на ней собирают Lada Vesta), а также у основы модели УАЗ Патриот. Предположительно новое поколение модели может быть построено на ЕМП (Единой модульной платформе), которая разработана НАМИ и Sollers (она легла в основу автомобилей проекта «Кортеж»).

По подсчётам специалистов, импортозависимость в производстве легковых машин сейчас оценивается на уровне более 60%, тогда как в 2008-ом она не превышала 40%. В сегменте грузовых машин нынешний показатель равен более 25% (десять лет назад он составлял около 10%).

Согласно стратегии, рост локализации производимых автомобилей планируется увеличить до 70-85%. На данный момент этот уровень в сегменте легковых машин составляет 30-60%, среди лёгкого коммерческого транспорта – 60-70%, в грузовиках – 70-85%, в автобусах – 60-80%.

В правительстве оптимистично смотрят на развитие электрокаров и беспилотных автомобилей в России. Новая стратегия предполагает появление целой линейки, причём продажи таких машин должны расти «ударными» темпами: на 40-50% в год.

uaz_21_08-30

Планируется, что в 2020 году объём рынка легковых автомобилей составит порядка 1 720 000 единиц, а ещё через пять лет будет равен примерно 2 230 000 экземпляров. Согласно документу, к 2025 году экспорт российских автомобилей и комплектующих предположительно вырастет до 240 000 машин (в случае реализации консервативного сценария), либо до 400 000 экземпляров (в случае оптимистичного).

Российский авторынок по итогам 2017 года показал прирост: всего было реализовано около 1,6 миллиона легковых и лёгких коммерческих машин, что почти на 12% больше по сравнению с показателем предыдущего года. В нынешнем году эксперты ждут снижения темпов прироста из-за колебаний на валютном рынке и повышения ставки утильсбора.

 

Теги: Авто и бизнес , Авторынок , В России , автопроизводители , автопром , автопром РФ , беспилотные автомобили , единая модульная платформа , иномарки российской сборки , отечественный автопром , платформа , производство автомобилей , производство электромобилей , российские автомобили , российский автопром , электрокары , электромобили
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
21 Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч
17 Тест-драйвы / Одиночные
Глянец, турбина и мягкий пластик: первый тест-драйв Dongfeng AX4
14 Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новый хэтчбек Lada Granta: первые изображения

На прошлой неделе в Сети появились шпионские фотоснимки нового тольяттинского хэтчбека. Портал «Колёса.ру» представил, каким он получится.

6618 2 4
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интервью
Ян Прохазка, Skoda: 99% Кодиаков в России будут местной сборки

Почему в России не появится Skoda Kamiq, когда наконец ожидать Skoda Karoq, что именно локализовано в производстве Skoda Kodiaq и почему моторы для российского рынка менее прогрессивные, чем для китайского? На недавно…

243 0 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

3649 1 0
Статьи / Интересно
Из мелочей: первое знакомство с Chery Tiggo 8

Одной из ключевых публичных премьер Chery в Пекине стал флагманский кроссовер Tiggo 8, который вышел в новый для компании сегмент семиместных SUV, а заодно принес с собой новые технологические фишки, которые призваны…

3846 0 5
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mini Hatch R50 с пробегом: протечки задней двери и картонный потолок

Покупая маленькую машину, будущий владелец заранее соглашается с тем, что его будут окружать дешевые материалы, комфорт будет весьма относительным, динамика в лучшем случае умеренной. Во всяком случае, так было до того,…

1434 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

17949 21 7
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли…

432047 19 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тонна в фургоне, задний мост от Шахи: первый тест-драйв грузового трицикла “Шмель”

Только увидев стоящий у входа в конференц-зал “Шмель”, я начал стремительно вырабатывать змеиный яд и генерировать тонны цинизма и язвительности. Тут криво, там косо… Внутри - бедно до жути, места нет… Раззудил, вроде,…

96164 46 2
Тест-драйвы / Одиночные
А я милого узнаю по колёсам: тест-драйв УАЗ 3303 “Головастик”

Казалось бы, что может быть интересного в Уазике? Да, про него уже сказано всё, что можно, но этот УАЗ – всем УАЗам УАЗ, а кроме того, совсем скоро ему предстоит отправиться в экспедицию по побережью Баренцева моря в…

106672 2 3
Тест-драйвы / Одиночные
Суровый бог войны: тест-драйв ракетоносца ГАЗ-63

Боги войны, конечно – артиллеристы. Но реактивная система залпового огня БМ-14-17 (8У36) выглядит не менее божественно, чем какая-нибудь дивизионная пушка ЗиС-3. Ну, а ГАЗ-63, на котором стоит эта система, и вовсе…

46025 6 17
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

67727 4 2
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

16432 16 4
Гаджеты / Видеорегистраторы
В знакомом облике: тест комбо-устройства Fujida Karma S

Fujida Karma S – комбо-гаджет, включающий в себя SuperHD-видеорегистратор и радар-детектор с GPS-приемником. Модель выполнена в хорошо узнаваемом корпусе – эту удачную компоновку используют многие производители, наполняя…

10281 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

25674 0 0
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

47012 1 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

7998 0 1
История автомобилестроения
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

204554 14 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

107535 13 14
Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

50813 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?