Российские ПДД проверят на законность: суд изучит норму о зоне действия знаков

Это уже не первая жалоба на действующие в РФ правила дорожного движения, которая отправляется в Верховный суд.

На этот раз под сомнение поставлена корректность пункта ПДД, согласно которому действие знаков распространяется «только на ту сторону дороги, где они установлены»: юрист из Томска Андрей Лыков обратился в Верховный суд с просьбой признать недействующим один из пунктов приложения №1 к действующим правилам. Речь идёт дорожных знаках 3.10 «Движение пешеходов запрещено», 3.27 «Остановка запрещена», 3.28 «Стоянка запрещена», 3.29 «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по чётным числам месяца».



При этом термин «дорога» объясняется в другом пункте правил: это «обустроенная или приспособленная и используемая для движения ТС полоса земли либо поверхность искусственного сооружения». Дорога включает в себя «одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии».

Получается, если пункты нынешних ПДД использовать в буквальном значении, то действие вышеперечисленных дорожных знаков должно распространяться не только на проезжую часть, но и на другие части дороги, то есть тротуары и обочины. По словам юриста, на которого ссылается «Коммерсант», эта формулировка позволяет штрафовать, к примеру, велосипедистов на тротуаре за нарушения правил остановки и стоянки (в случае, если они находятся в зоне действия соответствующих знаков).



С мнением Андрея Лыкова согласен юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов. Он поддержал тезис о том, что текущую редакцию ПДД можно истолковать «неоднозначно», а значит, есть риск так называемого «произвольного применения».

На обращение юриста уже успели отреагировать в Министерстве внутренних дел РФ. В ведомстве с его точкой зрения не согласились: соответствующий документ с возражениями был направлен в Верховный суд. В МВД считают, что оспариваемые пункты действующих правил дорожного движения являются «ясными и определёнными». Кроме того, поясняется, что велосипедистов нельзя привлечь к ответственности за нарушение правил стоянки или остановки, ведь статья 12.16 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) не распространяется на владельцев велосипедов. Это неудивительно, если учесть, что такой транспорт не ставится на государственный учёт.



Напомним, это уже не первая жалоба на действующие в России ПДД, которая отправляется в Верховный суд. Весной прошлого года житель Самары направил иск с просьбой изменить «размытый» термин в документе: тогда под вопросом оказалась законность прописанного в ПДД запрета пешеходам пересекать дорогу в любом месте в случае, если «в зоне видимости» есть «зебра». Дело в том, что сотрудники ГИБДД, выписавшие истцу штраф, не смогли объяснить, что такое «зона видимости», а показания о том, на каком расстоянии находились ближайшие пешеходные переходы, у сторон разнились.

