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  • С 22 по 24 апреля в КВЦ «Экспофорум» состоится 31-я выставка старинных автомобилей «Олдтаймер-Галерея»

С 22 по 24 апреля в КВЦ «Экспофорум» состоится 31-я выставка старинных автомобилей «Олдтаймер-Галерея»

13.04.2022 109 0 0

Главную выставку старинных автомобилей страны вновь решено провести в Санкт-Петербурге, и это не случайно. Именно в столице Российской Империи в 1907 году был основан Собственный Его Императорского Величества Гараж. Именно в городе на Неве под патронажем Императорского Российского Автомобильного Общества проводились первые международные автомобильные выставки, именно из Петербурга стартовали первые автомобильные пробеги на Императорский Приз.

 

Партнерский материал

Главной темой «Олдтаймер-Галереи» станет 115-летие Собственного Его Императорского Величества Гаража. Этому событию будет посвящена отдельная экспозиция – «Царский выезд», экспонаты которой соберутся из многих автомобильных и исторических коллекций, как российских, так и зарубежных. Центральный экспонат – автомобиль любимой марки Николая II «Делоне Бельвилль» предоставит московский Музей Гаража особого назначения – главный партнёр выставки.

Экспозиция «Царский выезд» – это увлекательное и познавательное путешествие в прошлое России. Старт гонки на Императорский приз, первые Российские автомобильные салоны, поездки Николая II по стране, сборочный цех Русско-Балтийского завода, фронтовые будни автомобильной батареи – анфилада исторических сцен шаг за шагом проведёт посетителя по великой и трагической истории последнего десятилетия Российской Империи. Огромные полноцветные фотопанно, роскошные царские автомобили, подлинные предметы и ранее не публиковавшиеся документы помогут ощутить атмосферу давно ушедшей эпохи.

Олдтаймер-Галерея проводится уже более двадцати лет и всякий раз удивляет новой неожиданной тематикой. Экспонаты этой необычной выставки никогда не повторяются, это всегда – громкие премьеры, сенсации и сюрпризы. Вот и на этот раз всего лишь на четыре дня один из залов «ЭкспоФорума» превратится в самый настоящий город прошлого, наполненный десятками уникальных экспонатов. Эти удивительные автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступной мечтой для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев. Сейчас они вновь стали знаменитыми, на этот раз – в мире ценителей старины.

Участниками 31-й Олдтаймер-Галереи на этот раз станут не только именитые реставрационные мастерские из Москвы и Петербурга, к участию в выставке приглашены исторические клубы, коллекционеры и реставраторы из Екатеринбурга, Казани, Чебоксар, Уфы, других городов и регионов России. На выставке будут представлены следующие тематические коллекции: пожарные автомобили и мотоциклы, пассажирский транспорт, военная техника, рекордно-гоночные автомобили, масл-кары, советская и зарубежная классика – более сотни уникальных колёсных экспонатов и многие тысячи предметов антиквариата и безделушек на развалах «блошиного рынка».

Олдтаймер-Галерея – уникальное шоу с собственной неповторимой атмосферой. Здесь собрано множество технических диковин, давно позабытых курьёзных изобретений и великолепных дизайнерских решений прошлого – «золотой фонд» технической культуры XIX-XX веков, живая и зримая история минувших эпох.

Олдтаймер-Галерея – место, где можно приятно и полезно провести семейные выходные. Посетителей любого возраста здесь ждёт много интересного.

Немного статистики:

Место проведения – КВЦ «Экспофорум», зал F (от метро «Московская» в дни работы выставки курсируют бесплатные автобусы-шаттлы).

Площадь – 7 000 кв.метров.

Россия выставки

 

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