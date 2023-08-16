Самосвалы: от простых двухосников до 800-тонных гибридов

Самосвалы, пожалуй, самый массовый и универсальный сегмент грузовых автомобилей. Хотя принцип работы у всех моделей одинаков – перевозка и саморазгрузка сыпучих грузов, для решения конкретной задачи существуют десятки модификаций. Так какими же бывают самосвалы?

Дорожные

Это самая распространенная группа самосвалов, подходящая для работ широкого профиля. У машин такого типа две или четыре оси в зависимости от полной массы мощности, которая может составлять до 38 тонн. Такой вид спецтехники успешно используют в строительстве, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, перерабатывающей промышленности, но лишь там, где работать нужно в условиях хороших дорог.

В России сегодня доступна как отечественная, так и импортная техника этого класса. Из числа последних популярностью пользуются Shacman F3000 и SITRAK C7H, однако самые доступные варианты предлагает российский КАМАЗ. В ассортименте производителя машины с колесными формулами 4х2, 6х4, 6х6 и 8х4 допустимой полной массой от 14800 до 41000 кг. Впрочем, последние модификации (с приводом на шесть осей в случае колесной формулы 6х6 и и на четыре в случае 8х4) относятся уже к внедорожным самосвалам.

Shacman Delong F3000 6×4 '2012–н.в.

Настоящим бестселлером в народе стал двухосный КАМАЗ 43255 – легкий городской самосвал с гидравлическим механизмом подъема платформы, увеличенной высотой потолка в кабине. К плюсам этой модели можно отнести низкий центра тяжести груза, что обеспечивает машине высокую устойчивость на дороге. Кроме того этот самосвал компактен и удобен для работы в ограниченном пространстве, благодаря чему снискал любовь коммунальных служб.

Как и любой машины, у КАМАЗа 43255 есть недостатки: эта модель недешева и оснащена дизелем турбонаддувом с промежуточным охлаждением Cummins, мощности которого в младшей версии (178 л.с.) не всегда хватает груженой машине.

КамАЗ-43255 '2010–н.в.

Еще один популярный российский самосвал — Урал-С35510. Этот бескапотник нового поколения с итальянской кабиной и китайскими мостами, китайской же механической коробкой передач Fast Gear FG 12JS 220TA с 12 передачами и тросовым приводом. Из исконно российского здесь дизель ЯМЗ-653, рядная «шестёрка» объёмом 11 л и мощностью 420 л.с. И это сочетание весьма удачно с точки зрения тяговых возможностей, а заявленный ресурс мотора до капитального ремонта - миллион километров.

Урал-С35510-R251630 '2020–н.в.

Карьерные или внедорожные

Эта техника существенно серьезней и претендует на рекорды: тут и массивный внешний вид, и большая мощность, и значительная грузоподъемность. Потрясают воображение модели для горнодобывающей промышленности, которые обычно собирают непосредственно в карьерах, т.к. доставить их своим ходом до места работы проблематично. Одномоментно такие самосвалы могут взять на борт и транспортировать до 400 тонн груза. Такая спецтехника с легкостью перемещается по плохим дорогам.

Традиционно на слуху еще со времен СССР белорусские карьерники БЕЛАЗ. Наиболее интересная модель — это БЕЛАЗ — 75710. Только представьте себе ее габариты: 8,17 метра высотой, 9,75 метра шириной, а длина достигает 20,6 метра. Махина штатно перевозит 450 тонн, но это не предел. На испытаниях БЕЛАЗ 75710 взял на борт чуть больше пятисот тонн груза, таким образом полная масса может достигать 860 тонн.

БелАЗ-75710 '2013–н.в.

Технически БЕЛАЗ 75710 весьма интересен. В движение его приводят два дизеля MTU Detroit Diesel 16V4000 мощностью 1715 кВт или 2332 л. с… каждый! Помимо обеспечения работы гидравлики моторы рабочим объёмом по 65 литров питают генераторы, а те в свою очередь вырабатывают переменный ток для четырех электродвигателей, установленных в ступицах колес. Каждый из электромоторов развивает мощность 1200 кВт (1630 л.с.), так что итоговая мощность на колёсах достигает 6 520 л. с.

БелАЗ-75710 '2013–н.в. 1 / 2 БелАЗ-75710 '2013–н.в. 2 / 2

Сочлененные

Такой тип самосвалов используется на труднодоступной местности, а от дорожных машин они отличаются большей маневренностью, обусловлено гибким методом сцепки кабины и кузова. Грузоподъемность таких моделей колеблется в диапазоне от 10 до 50 тонн. От дорожных самосвалов они отличаются большей маневренностью, что обусловлено гибким методом сцепки кабины и кузова. Кроме того конструкция шасси с тремя осями и автоматической блокировкой каждой пары ведущих колес позволяет самосвалу с легкостью перемещаться по гористой местности и опять-таки карьерах.

Из представителей отечественной конструкторской школы особенно хорош КАМАЗ-6561 Геркулес, разработанный совместно КАМАЗом совместно с МГТУ имени Баумана. Этот самосвал длиной 10, шириной 2,4 и высотой 4 м берет на борт до 40 тонн груза. Этот самосвал создан по схеме последовательного гибрида. Дизельный мотор тут приводит электрический генератор, а тот в свою очередь вырабатывает энергию для тягового электродвигателя и заряжает аккумулятор. Рекуперация энергии происходит на спусках, а при движении в гору аккумулированная энергия дает дополнительную мощность.

КамАЗ-6561 "Геркулес-40" '2021

Ну и, конечно, интересна сама шарнирно-сочлененная рама КАМАЗа-6561. В узле сочленения Геркулеса две степени свободы, так что вероятность вывешивания колес при езде по пересеченной местности минимальна, а нагрузка на раму снижается. Любопытно, что электронная начинка машины — комплекс ADAS 5-го поколения — обеспечивает полностью автономный режим, в котором оператор управляет самосвалом удаленно.

КамАЗ-6561 "Геркулес-40" '2021

Подземные (шахтные)

Спецтехнику этого вида применяют для транспортировки горной массы и полезных ископаемых в подземных выработках, тоннелях и других стесненных условиях. Это тягачи, оборудованные прицепом на двойной шарнирной сцепке с дизельным или электрическим приводом. С учетом различных условий работы и производственных нужд грузоподъемность может составлять от 1 до 40 тонн.

Из импортной техники популярностью пользуются законодатель жанра — Caterpillar AD30, а также Haulmaster 600-7LP и Sandvik Toro 60. Отечественных моделей в этой категории нет, наиболее «родной» нам — белорусский МоАЗ в модификациях 7529, 75840, 74052-9586 и 75850. Заметно, что такая техника имеет характерный «приземистый» внешний вид, погрузочная высота тут составляет всего 2,2-2,4 метра.

Caterpillar AD30, Sandvik Toro 60, МоАЗ-75291-40, МоАЗ-75840, МоАЗ-75840 1 / 5 Caterpillar AD30, Sandvik Toro 60, МоАЗ-75291-40, МоАЗ-75840, МоАЗ-75840 2 / 5 Caterpillar AD30, Sandvik Toro 60, МоАЗ-75291-40, МоАЗ-75840, МоАЗ-75840 3 / 5 Caterpillar AD30, Sandvik Toro 60, МоАЗ-75291-40, МоАЗ-75840, МоАЗ-75840 4 / 5 Caterpillar AD30, Sandvik Toro 60, МоАЗ-75291-40, МоАЗ-75840, МоАЗ-75840 5 / 5

Работа в замкнутых пространствах ставит особые требования мотору: в данном случае на самосвале установлен двигатель Ярославского моторного завода пониженной токсичности с двухступенчатой системой очистки выхлопных газов мощностью 190-209 л.с. Модель развивает максимальную скорость 40 км/ч – а куда быстрее гнать в тоннеле? Примечателен и радиус разворота — всего 7,8 метра.

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Как видите, самосвалы могут быть представлены самыми разными концептуальными формами в зависимости от спектра работ. Но плюсы у них общие: благодаря гидравлической системе наклона кузова такие машины могут самостоятельно и быстро разгрузиться, что позволяет оптимизировать процесс и не привлекать дополнительную рабочую силу.

Отменная проходимость и маневренность такой спецтехники позволяет использовать ее в сложных опасных производствах. Незаменимы самосвалы в коммунальном хозяйстве, где помогают справляться с вывозом мусора и снега. Они активно используются в сельском хозяйстве, особенно в периоды уборки и заготовки корма, когда скорость и производительность играют особую роль. Отлично работают самосвалы в связке с различными типами строительной техники. Многоплановость этих машин объясняет их востребованность у покупателей и арендаторов. На сайте ДомКадров.ру собраны десятки тысяч вакансий водителя самосвала. Профессионалы в этой сфере сегодня очень нужны на рынке, не меньше чем сама техника.

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