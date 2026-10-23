Skoda Kodiaq получил более мощную гибридную установку и новую версию Laurin & Klement

Входящая в состав концерна Volkswagen чешская марка Skoda представила кроссовер под названием Kodiaq в 2016 году, а второе поколение дебютировало в начале октября 2023 года. Сейчас компания занимается разработкой рестайлинговой версии SUV: прототипы ранее были замечены в ходе дорожных тестов. Однако пока что бренд решил отметить 10-летие модели, «одарив» нынешний Kodiaq парой важных обновок.

На фото: Skoda Kodiaq с более мощной PHEV-установкой

Так, гамма Skoda Kodiaq расширилась за счёт более мощной PHEV-установки: её совокупная отдача составила 272 л.с. (200 кВт), что на 68 л.с. (50 кВт) больше, чем у нынешнего стартового plug-in гибридного варианта. Как отметили в компании, увеличить мощность системы удалось за счёт модернизации ДВС и обновления программного обеспечения.

Отметим, в состав более мощной PHEV-установки входит четырёхцилиндровый бензиновый 1,5-литровый двигатель TSI, его максимальная отдача равна 177 л.с. (130 кВт). Он работает в тандеме с 116-сильным электромотором (85 кВт) и тяговой батареей ёмкостью 25,7 кВт*ч (полезная ёмкость – 19,7 кВт*ч). Аккумулятор можно пополнять от станций быстрой зарядки (мощность – до 50 кВт).

На фото: новая версия Skoda Kodiaq Laurin & Klement

В гамме актуального Skoda Kodiaq по-прежнему присутствует 204-сильная подзаряжаемая гибридная версия, варианты с 2,0-литровым дизелем TDI мощностью 150 и 193 л.с., с бензиновым 2,0-литровым TSI (отдача – 204 и 265 л.с.), а также с мягкогибридной системой, в основе которой лежит бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 160 л.с. Привод – передний или полный, в зависимости от модификации.

Как рассказали в пресс-службе Skoda, ещё одним «праздничным» изменением для нынешнего кроссовера стала новая топовая версия Kodiaq Laurin & Klement. В список её отличий входят: серебристые рейлинги на крыше, оформленные в цвете кузова бамперы и боковые пороги, оригинальные легкосплавные колёсные диски, а также шильдики с названием исполнения. Для салона предусмотрены кресла с функцией массажа и подголовниками с вышивкой Laurin & Klement.

Новый вариант Skoda Kodiaq Laurin & Klement предлагается со всеми версиями начинки (кроме 265-сильного бензинового мотора, который положен только «заряженному» варианту RS), в том числе с 272-сильной plug-in гибридной установкой. Согласно прайс-листу на официальном сайте марки, на домашнем рынке покупка такого кроссовера обойдётся в 1 495 000 чешских крон (эквивалентно примерно 5,54 млн рублей по текущему курсу).

Стартовая стоимость Kodiaq на сегодняшний день равна 995 000 крон (около 3,69 млн рублей), за вариант с прибавкой RS к названию просят не менее 1 500 000 крон (около 5,56 млн рублей). Начальная цена исполнения Laurin & Klement равна 1 260 000 крон (около 4,67 млн рублей), а более доступным SUV с более мощной PHEV-установкой является Sportline с ценником 1 350 000 крон (около 5 млн рублей).