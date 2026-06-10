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Обновлённый Skoda Kodiaq: первые изображения

10.06.2026 3057 0 0
Обновлённый Skoda Kodiaq: первые изображения

В конце прошлого месяца в Сети были опубликованы первые фотографии прототипов обновлённого чешского кроссовера, что позволяет нам составить начальное представление об изменениях в его внешнем виде.

Модель Kodiaq была впервые представлена в сентябре 2016 года на Парижском автосалоне. Она стала серийной версией концепта VisionS, продемонстрированного в марте того же года, а также самым крупным кроссовером бренда. Осенью 2023 года состоялась премьера паркетника второго поколения. Пока не прошло и трёх лет с момента запуска производства, а на испытания уже вывели образцы рестайлинговой версии.

Нынешний Skoda Kodiaq
Нынешний Skoda Kodiaq
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Нынешний Skoda Kodiaq
Нынешний Skoda Kodiaq
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Нынешний Skoda Kodiaq
Нынешний Skoda Kodiaq
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Пока самым заметным изменением во внешности является новый дизайн переднего бампера с горизонтальными декоративными «штрихами» в отделке воздухозаборника. Фары при этом пока точно такой же формы, как на нынешнем кроссовере. Если они таковыми и останутся, то как минимум должна обновиться графика светодиодных ходовых огней, и мы представили один из возможных вариантов в актуальной стилистике бренда с горизонтальными и вертикальными элементами. Сзади сквозь камуфляжную плёнку пока также проглядываются нынешние фонари без каких-либо изменений. На нашем рендере изображён вариант с более строгой задней светотехникой в стиле последних новинок и концептов компании.

Рендер обновлённого Skoda Kodiaq

Как и родственный Volkswagen Tiguan последнего поколения, новый Kodiaq построен на платформе MQB-Evo. Он располагает достаточно широкой гаммой силовых установок, включающих в себя бензиновые и дизельные турбомоторы, мягкий и подзаряжаемый гибрид. Есть также топовая версия RS, которая оснащена 265-сильным турбомотором 2.0 TSI. Есть вероятность, что после рестайлинга мощность этого варианта может превысить 300 л.с.   

Рендер обновлённого Skoda Kodiaq

Премьера обновлённого Kodiaq может состояться ближе к следующему году. Между тем, на днях стартовало производство компактного кроссовера Skoda Epiq.

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