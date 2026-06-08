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Стартовало серийное производство недорогого компактного кроссовера Skoda Epiq

08.06.2026 398 0 0
Стартовало серийное производство недорогого компактного кроссовера Skoda Epiq

Выпуск новой полностью электрической модели чешской марки стартовал на заводе, расположенном в Памплоне (Испания).

Бренд Skoda, входящий в состав немецкого концерна Volkswagen, полностью рассекретил свой маленький паркетник во второй половине мая 2026 года. Напомним, новинка получила название Epiq, при этом первая буква названия – E – говорит о полностью электрической «начинке», последняя q – о принадлежности к сегменту SUV, а само слово является отсылкой к древнегреческому слову epos (означает «эпос»).

Производство Skoda Epiq на заводе в Испании

Теперь чешская марка рассказала о старте серийного производства Skoda Epiq: выпуск новинки налажен на мощностях предприятия Volkswagen Navarra, которое расположено в Памплоне (Испания). В компании отметили, что близкие родственники, выпуск которых будет налажен под брендами Cupra и Volkswagen, тоже встанут на конвейеры заводов в Испании (речь идёт о Cupra Raval, VW ID. Polo и ID. Cross).

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По словам генерального директора Skoda Auto Клауса Зеллмера, «за последние годы Enyaq и Elroq достигли рекордных показателей продаж по всей Европе». Теперь к «зелёной» линейке готовится присоединиться компактный кроссовер Epiq, причём он совсем скоро займёт место модели начального уровня.

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Напомним, цены новинки стали известны в ходе её полноценной презентации, прошедшей в прошлом месяце, правда, пока что речь идёт только о топовых версиях с мощным электромотором и более ёмкой батареей. Так, на домашнем рынке, в Чехии, за исполнение Essence просят не менее 779 000 крон (эквивалентно примерно 2,71 млн рублей по текущему курсу), а покупка топ-варианта с прибавкой First Edition к названию обойдётся в 923 000 крон (около 3,22 млн рублей). В дальнейшем в продаже появятся варианты попроще, которые окажутся дешевле.

На фото: Skoda Epiq First Edition

Как Колёса.ру сообщали ранее, в основе нового кроссовера лежит платформа MEB+. Он представлен в трёх версиях – Epiq 35, Epiq 40 и Epiq 55 (привод только передний). У базового варианта отдача электромотора равна 116 л.с. (максимальный крутящий момент – 267 Нм), у среднего – 135 л.с. и 267 Нм, а топовая модификация оснащается 211-сильным электродвигателем (290 Нм).

Skoda Epiq 35 и Epiq 40 оснащаются литий-железо-фосфатной тяговой батареей ёмкостью 38,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 37 кВт*ч), а Epiq 55 положен никель-марганец-кобальтовый аккумулятор ёмкостью 55 кВт*ч (потребителю доступно 51,7 кВт*ч). У стартовой и средней модификаций запас хода на одной зарядке равен 310 км, а у топовой превышает 440 км. Максимальная скорость – 150 и 160 км/ч соответственно. На разгон с места до «сотни» стартовому варианту требуется 11 секунд, среднему – 9,8 секунды, а топ-версии – 7,4 секунды.

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Напомним, в дальнейшем полностью электрическую линейку Skoda пополнит флагманский трёхрядный кроссовер, который получит название Peaq. Недавно чешский производитель поделился официальными скетчами грядущей новинки. Его премьера пройдёт примерно через пару недель, а продажи начнутся до конца текущего года.

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