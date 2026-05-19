Новинки ×
  • Skoda полностью рассекретила свой новый компактный кроссовер Epiq

Skoda полностью рассекретила свой новый компактный кроссовер Epiq

19.05.2026 65 0 0
Skoda полностью рассекретила свой новый компактный кроссовер Epiq

Дебютировавший паркетник чешской марки является полностью «зелёной» альтернативой нынешнему Kamiq с ДВС. Новинку предложат с тремя вариантами техники, привод только передний.

После череды эскизов и снимков прототипов в камуфляже марка Шкода наконец представила свой новый маленький паркетник, который получил название Skoda Epiq. Напомним, в статусе концепта он был показан в середине марта 2024 года, а в сентябре 2025-го марка показала внешность предсерийного прототипа. О смысле названия новинки мы уже рассказывали: первая буква E говорит о полностью электрической «начинке», последняя q – о принадлежности к сегменту SUV, а само слово – это отсылка к древнегреческому слову epos (означает, что очевидно, «эпос»).

На фото: Skoda Epiq
На фото: Skoda Epiq
1 / 2
На фото: Skoda Epiq
На фото: Skoda Epiq
2 / 2

Теперь модель рассекречена полностью: Skoda Epiq получила оформление в соответствии с актуальным фирменным дизайном Modern Solid (был впервые показан с помощью шоу-кара Vision 7S ещё в конце лета 2022 года). Новый паркетник получил традиционный кузов, короткие свесы, а также выштамповки на капоте с выступом, на котором размещён логотип в виде названия марки.

Skoda Epiq досталась светодиодная головная оптика с «T-образным» световым рисунком, при этом фары (опционально доступны матричные) визуально соединены друг с другом через всю ширину передней части. Модель получила лаконичный обвес по периметру кузова, включая слегка «оквадраченные» накладки на колёсные арки, а в нижней части переднего бампера располагается воздухозаборник в виде восьми вертикальных прорезей. Схожим образом оформлена нижняя часть заднего бампера.

Ещё Epiq положены 18-дюймовые колёсные диски, большие «T-образные» задние фонари, традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки, чёрные вставки на кузове и аналогичного цвета антенна «акулий плавник» и рейлинги на крыше, а также двухцветный спойлер с интегрированным стоп-сигналом, установленный в верхней части багажной двери. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,275.

На фото: салон Skoda Epiq
На фото: салон Skoda Epiq
1 / 2
На фото: салон Skoda Epiq
На фото: салон Skoda Epiq
2 / 2

Интерьер получил текстильную отделку, причём предусмотрено несколько цветовых вариантов. Материал для обивки сидений создан из переработанных полиэфирных волокон, а для дверных карт и передней панели использован материал Techtona. Перед водителем располагается двухспицевое рулевое колесо, за ним находится виртуальная приборка диагональю 5,3 дюйма, по центру передней панели установлен 13-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, а под ним расположен ряд физических кнопок.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Как ранее заявили в компании, новый SUV является «зелёной» альтернативой Skoda Kamiq с ДВС. Габаритная длина Epiq равна 4171 мм (на 70 мм меньше по сравнению с актуальным Kamiq), ширина – 1798 мм (на 190 мм меньше), высота – 1581 мм (на 22 мм выше), а расстояние между осями – 2601 мм (на 38 мм меньше). Объём багажника равен 475 литрам, при сложенном втором ряде грузовое пространство вырастает до 1344 литров. Отсек под капотом вмещает 25 литров, а различные ниши в салоне в общей сложности – ещё свыше 28 литров.

1 / 2
2 / 2

Шкода решила подготовить так называемую приветственную версию – Epiq First Edition. В списке её отличий числятся: оранжевые акценты на кузове, корпусах наружных зеркал и 20-дюймовых легкосплавных колёсных дисках, чёрная крыша, шильдик с названием спецверсии. В салоне предусмотрены спортивные накладки на педали, декоративные накладки на пороги, чёрная обивка потолка, оранжевые ремни безопасности, спортивное трёхспицевое рулевое колесо, оранжевая прострочка на руле, сиденьях и передней панели.

На фото: Skoda Epiq First Edition

В основе Skoda Epiq лежит платформа MEB+, которая роднит новинку с недавно представленными Volkswagen ID. Polo и Cupra Raval (все три марки принадлежат концерну VW). Шкода предлагает новинку в трёх версиях – Epiq 35, Epiq 40 и Epiq 55, привод только передний. У стартового варианта отдача равна 116 л.с. (максимальный крутящий момент – 267 Нм), у среднего – 135 л.с. и 267 Нм, а топ-версии достался 211-сильный электродвигатель (290 Нм).

На фото: салон Skoda Epiq First Edition

Первым двум вариантам положена литий-железо-фосфатная тяговая батарея ёмкостью 38,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 37 кВт*ч), а самой богатой версии – никель-марганец-кобальтовый аккумулятор ёмкостью 55 кВт*ч (потребителю доступно 51,7 кВт*ч). Согласно уточнённым данным, у стартовой и средней модификаций запас хода на одной зарядке равен 310 км, а у топовой – более 440 км. Максимальная скорость – 150 и 160 км/ч соответственно. С места до «сотни» Epiq 35 разгоняется за 11 секунд, Epiq 40 – за 9,8 секунды, Epiq 55 – за 7,4 секунды.

1 / 2
2 / 2

Цены новинки уже известны. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стартовая цена Skoda Epiq составляет 32 100 евро (эквивалентно примерно 2,65 млн рублей по текущему курсу), правда, речь идёт о топ-версии с 211-сильным электромотором. Варианты попроще, очевидно, будут дешевле. За Skoda Epiq First Edition здесь просят 35 600 евро (около 2,94 млн рублей).

кроссовер авторынок новинки Skoda Skoda Epiq
Обновлено 20.05.2026

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Почему перегревается двигатель: причины, последствия и решения Летняя жара для автомобиля – примерно как бег в пуховике для человека. Пока всё новое и исправное, система охлаждения справляется, но стоит появиться одной слабой детали – и двигатель начина... 122 0 0 19.05.2026
Статьи / Мнение без фильтров Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой Честно говоря, не нравятся мне современные АЗС. Вот эти все кофе, бургеры, акции, «центры притяжения» и мангалы с пневматическим оружием на прилавках – это всё как-то не по-божески. Потому ч... 793 14 1 18.05.2026
Статьи / Авто и технологии Партия сказала «надо», Changan ответил «есть»: немецкий десант и премьеры без кнопок Китайский автопром в последние годы развил чрезвычайно бурную деятельность. Наняв тысячи, а может быть, и десятки тысяч европейских, американских, южнокорейских и японских специалистов в раз... 2284 2 1 17.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 41832 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11668 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9149 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
14 Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой
12 Бывший советник Бу Андерссона о нашем автопроме: на стратега надейся,...
5 Lada Niva следующего поколения: новые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings