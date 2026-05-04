Skoda показала интерьер нового кроссовера Epiq на первых эскизах

Шкода совсем скоро, через пару недель представит новый субкомпактный паркетник, который получит название Skoda Epiq. Напомним, в статусе концепта SUV дебютировал в середине марта 2024 года, а в сентябре 2025-го марка показала внешность предсерийного прототипа. В феврале 2026-го компания опубликовала снимки кроссовера, детали экстерьера которого были спрятаны с помощью маскировочной плёнки с ярким принтом.

Эскиз Skoda Epiq

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в названии новинки первая литера – E – говорит о том, что у модели будет полностью электрическая техника, а последняя буква – q – намекает на принадлежность к сегменту SUV. При этом само слово целиком является отсылкой к древнегреческому слову epos, которое, что очевидно, означает «эпос».

Теперь чешская марка показала интерьер грядущей новинки, правда пока только на паре скетчей. В компании отметили, что минималистичный салон серийной версии Skoda Epiq будет оформлен в соответствии с фирменным дизайном под названием Modern Solid. Судя по изображениям, перед водителем будет двухспицевое рулевое колесо с круглым ободом и физическими кнопками.

Эскиз салона серийной версии Skoda Epiq

﻿За ним расположен отдельный дисплей под козырьком, исполняющий роль цифрового щитка приборов, его диагональ равна 5,3 дюйма. По центру передней панели располагается горизонтальный 13-дюймовый планшет, который является тачскрином информационно-развлекательной системы, в его основании имеются кнопки.

Кроме того, ряд физических клавиш предусмотрен на центральной консоли под дефлекторами вентиляции, а ниже располагается устройство для беспроводной зарядки смартфонов и рядом пара подстаканников. Известно, что для отделки салона покупателям будут доступны три цветовых варианта.

На фото: прототип Skoda Epiq

В Skoda ранее отметили, что паркетник Epiq станет «зелёной» альтернативой нынешнему Kamiq с ДВС. Известно, что габаритная длина новинки равна 4171 мм (на 70 мм короче актуального Kamiq), ширина – 1798 мм (на 190 мм меньше), высота – 1581 мм (на 22 мм выше), а расстояние между осями составляет 2601 мм (на 38 мм меньше). Объём багажника у Epiq – 475 литров, а при сложенном заднем диване грузовое пространство можно увеличить до 1344 литров.

Уже известно, что в основу серийного паркетника ляжет платформа MEB+, он будет доступен только с передним приводом, то есть только с одним электромотором, установленным на передней оси. Skoda предложит новинку в трёх версиях – Epiq 35, Epiq 40 и Epiq 55. Стартовому варианту положен 116-сильный электродвигатель, максимальный крутящий момент которого равен 267 Нм. Среднее исполнение снабдили 135-сильным электромотором с аналогичным крутящим моментом, а топ-версии достался 211-сильный электродвигатель (290 Нм).

Стартовой и средней версиям положена литий-железо-фосфатная тяговая батарея ёмкостью 38,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 37 кВт*ч), а топ-вариант Epiq 55 оснащается никель-марганец-кобальтовым аккумулятором ёмкостью 55 кВт*ч (полезная ёмкость – 51,7 кВт*ч). У первым двух модификаций дальнобойность без подзарядки составляет 315 км, у самой «богатой» – 430 км. Максимальная скорость равна 150 и 160 км/ч соответственно. На разгон с места до «сотни» Epiq 35 требуется 11 секунд, Epiq 40 – 9,8 секунды, а Epiq 55 – 7,4 секунды. Цены станут известны позже.