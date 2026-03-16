Volkswagen ID. Cross готовится к дебюту: подробности о технике и стартовая цена

Новинки ×
16.03.2026 52 0 0
На европейском рынке новинка появится осенью 2026 года. Производитель уже обнародовал ориентировочную стартовую стоимость SUV – около 28 тыс. евро.

Немецкая марка продолжает развивать свою «зелёную» линейку, одной из ближайших грядущих новинок станет компактный паркетник Volkswagen ID. Cross, который станет альтернативой модели T-Cross. Напомним, в статусе концепта ID. Cross дебютировал в начале осени 2025 года, при этом ожидается, что серийный вариант многое позаимствует у шоу-кара. Сегодня производитель показал прототип нового кроссовера, правда, детали внешности пока что оказались скрыты под маскировочной плёнкой.

На фото: прототип Volkswagen ID. Cross

Тестовый прототип Volkswagen ID. Cross, судя по всему, находится на финальном этапе дорожных испытаний: официальные «шпионские» снимки были сделаны в Амстердаме (Нидерланды). Красочный камуфляж не скрывает силуэт компактного паркетника с традиционным пятидверным кузовом, слегка покатой крышей и короткими свесами.

Серийный паркетник Volkswagen ID. Cross получил головную оптику со сложным световым рисунком, в центре этого крупного элемента, проходящего через всю ширину «передка», находится логотип бренда. В нижнюю часть переднего бампера интегрированы большой центральный разделённый надвое воздухозаборник, а также пара вертикальных боковых воздуховодов.

Кроссовер снабдили обвесом из чёрного пластика по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки, также он украшен серебристыми вставками в нижней части обоих бамперов. В профиль можно рассмотреть чёрные рейлинги на крыше, корпуса обычных наружных зеркал такого же цвета, аналогичные передние и центральные стойки, а также стандартные дверные ручки. Модели положены колёсные диски размером до 20 дюймов.

В верхней части багажной двери Volkswagen ID. Cross установлен спойлер с интегрированным стоп-сигналом. Ниже, очевидно, располагается «монофонарь» со световым рисунком в виде объёмных прямоугольников со скруглёнными углами, а по центру находится логотип марки. Салон производитель пока держит в секрете, известно лишь, что он рассчитан на пятерых седоков, имеет физические кнопки и несколько дисплеев.

1 / 2
2 / 2

В основе новинки лежит актуальная версия платформы MEB+, которая роднит паркетник с Volkswagen ID. Polo. Габаритная длина серийного паркетника Volkswagen ID. Cross равна 4153 мм (на 18 мм больше по сравнению с актуальным T-Cross), ширина (без учёта боковых зеркал) – 1794 мм (на 12 мм больше), высота – 1581 мм (на 5 мм меньше), а расстояние между осями составляет 2601 мм (на 50 мм больше). Объём багажника равен 475 литрам, а со сложенным задним диваном грузовое пространство можно «нарастить» до 1340 литров. Помимо этого, есть ещё отсек для хранения под капотом – на 22 литра.

1 / 2
2 / 2

Volkswagen ID. Cross разделит технику с ID. Polo. Кроссовер предложат с двумя тяговыми батареями на выбор – литий-железо-фосфатную ёмкостью 37 кВт*ч, либо никель-марганцево-кобальтовую на 52 кВт*ч, запас хода SUV на одной зарядке в компании пока не раскрыли. Привод у него будет только передний, то есть с единственным электромотором на передней оси, мощность – 116, 135 или 211 л.с., максимальный крутящий момент у топ-версии – 290 Нм.

В компании уточнили, что VW ID. Cross появится на европейском рынке осенью текущего года. Известно, что стартовая цена модели составит около 28 тыс. евро (эквивалентно примерно 2,62 млн рублей по текущему курсу).

кроссовер авторынок новинки Volkswagen Volkswagen ID. Cross Volkswagen T-Cross
Обновлено 17.03.2026
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Обсуждаемое
19 Линейка от второго партнера: тест-драйв Москвичей М70 и М90
17 Психологический момент: почему россияне снова ищут привычные марки
6 Новый план развития Renault Group: 36 новинок до 2030 года и урезание...
Новые комментарии
Change privacy settings