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  • Флагманский трёхрядный кроссовер Skoda Peaq: официальные скетчи и дата премьеры

Флагманский трёхрядный кроссовер Skoda Peaq: официальные скетчи и дата премьеры

04.06.2026 176 0 0
Флагманский трёхрядный кроссовер Skoda Peaq: официальные скетчи и дата премьеры

Компания Skoda сегодня объявила о том, что представит флагманский электрический кроссовер Peaq во Франции 23 июня. Продажи и поставки должны начаться в этом году.

Skoda Peaq — наглядная иллюстрация долгого и оттого негибкого планирования в концерне Volkswagen, приведшего его к тяжелейшему управленческому кризису. Флагманский электрический кроссовер Skoda был анонсирован в виде концепта Vision 7S ещё в 2022 году, а это значит, что решение о нём было принято как минимум в 2021-м или даже раньше. И вот только к концу 2026-го на рынок выйдет серийный кроссовер под именем Peaq на морально устаревшей платформе MEB с 400-вольтовой электрической архитектурой. Других платформ у концерна Volkswagen для Шкоды пока нет. Многие китайские кроссоверы того же класса с 2022 года успели сменить по два поколения, перешли на 800 либо 900 вольт и упаковку ячеек батареи прямо в кузов, чего пока нет ни у одной из моделей Skoda.

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Зачем же тогда Skoda выводит на рынок технически устаревший кроссовер? Ну, во-первых, старая платформа — не значит плохая, свои задачи она решает, пусть, возможно, и не лучшим образом. Во-вторых, у марки Skoda очень лояльная и при этом довольно консервативная аудитория, ей не слишком нужны самые свежие технологии, а нужен набор привычных потребительских качеств за приемлемые деньги, и Skoda Peaq, скорее всего, это им даст. В-третьих, разработка Peaq длилась так долго, анонсов и тизеров было так много, что теперь просто невозможно не выпустить эту модель.

Фотографии закамуфлированных прототипов Peaq пресс-служба Skoda опубликовала в марте этого года, тогда же были раскрыты ключевые технические параметры и детали оснащения. Наш художник Никита Чуйко нарисовал рендеры Skoda Peaq ещё в январе, и сегодня ясно, что они получились довольно точными. Теперь же можно взглянуть на официальные скетчи и ждать премьеры 23 июня. Возможно, до этой даты будет рассекречен интерьер кроссовера.

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При габаритной длине 4874 мм Skoda Peaq сегодня считается не большим, а среднеразмерным кроссовером, но он тем не менее на 116 мм длиннее, чем хорошо известный в России «углеводородный» Skoda Kodiaq. Салон Peaq вместит три ряда сидений (посадочная формула 2+3+2), но будут и двухрядные 5-местные версии с большим багажником. Силовые установки будут одномоторные (задний привод) и двухмоторные (полный привод), заявленный диапазон мощности — от 150 до 220 кВт (204-299 л.с.). Ёмкость батареи — от 63 до 91 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — более 600 км по циклу WLTP.

Добавим, что в марте Skoda объявила об уходе с китайского рынка на фоне катастрофического обвала продаж, так что китайцы кроссовер Peaq не получат. Главным рынком для Skoda является Европа, здесь позиции чешской марки пока довольно крепкие. С января по апрель этого года продажи Skoda в Европе, по данным ACEA, выросли на 14,6% и составили 300 163 автомобилей.

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