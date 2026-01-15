Новинки ×

Новый флагманский кроссовер Skoda Peaq: первые изображения

15.01.2026 628 0 0
Новый флагманский кроссовер Skoda Peaq: первые изображения

Позавчера Skoda анонсировала своей новый кроссовер Peaq, и благодаря имеющимся тизерам у нас есть возможность составить представление о том, как он будет выглядеть.

В 2023 году чешский автопроизводитель анонсировал сразу несколько новинок, одной из которых был большой кроссовер с предварительным обозначением Space. Уже тогда стало понятно, что он станет серийной версией концепта Vision 7﻿S, представленного в конце лета 2022 года. И пару дней назад у модели появилось официальное имя — Peaq, образованное от английского слова peak (в переводе – «пик»).

Концепт Skoda Vision 7S 2022 года
Концепт Skoda Vision 7S 2022 года
Концепт Skoda Vision 7S 2022 года
Концепт Skoda Vision 7S 2022 года
Концепт Skoda Vision 7S 2022 года
Концепт Skoda Vision 7S 2022 года
Шпионские фотографии прототипов публиковались уже достаточно давно, однако сейчас мы можем составить более точное представление о внешнем виде будущего флагмана с использованием изображённых на тизерах фрагментов. Передняя часть в значительной степени повторяет концепт, здесь сохранились горизонтальные полоски габаритных огней и вертикальные прямоугольные сегменты в фарах, при этом сами блоки фар стали крупнее, а между ними появились вертикальные светодиодных штрихи (подобное решение ранее было применено на обновлённых кроссоверах Enyaq). В стиле концепта сделаны и широкие задние стойки, разве что на серийном автомобиле над ними будет своего рода разрыв, благодаря чему появится эффект так называемой парящей крыши. Фонари также практически идентичны концепту, при этом нижние вертикальные сегменты будут сделаны U-образными, в то время как на Vision 7S они представляют из себя сплошные прямоугольники.

Рендер нового Skoda Peaq

Новый Skoda Peaq будет построен на модульной платформе MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten) концерна Volkswagen, которую используют электромобили Audi, Seat, Skoda, Volkswagen и даже Ford (кроссовер Explorer EV). По размерам он превзойдёт модели Enyaq и Kodiaq, что сделает его флагманом компании. Ожидается, что новинка получит один или два электромотора в зависимости от исполнения, тяговую батарею ёмкостью 86 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке у неё может составить примерно 645 км.

Рендер нового Skoda Peaq

Премьера нового Skoda Peaq состоится летом этого года. Между тем, в прошлом месяце мы рассказывали о Skoda Octavia A7 с пробегом.     

