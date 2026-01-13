Skoda анонсировала новый семиместный кроссовер, который получил имя Peaq

Официальная информация о том, что Skoda готовит новый кроссовер, появилась в марте 2025 года: тогда марка подвела итоги 2024 финансового года, который на сегодняшний день является лучшим за всю её историю. Известно, что полностью электрический трёхрядный SUV должен выйти на рынок в текущем году. Напомним, в плане компании, который та обнародовала ещё весной 2023-го, этот большой паркетник был обозначен как «Space».

Концепт Skoda Vision 7S

До недавнего времени марка держала в секрете название грядущего кроссовера. Однако сегодня Skoda решила обнародовать имя новинки – Peaq. Как пояснили в компании, в его основе лежит английское слово peak (в переводе – «пик»), что призвано символизировать вершину модельного ряда. При этом Шкода решила придерживаться традиции, согласно которой названия моделей сегмента SUV оканчиваются на букву Q.

В компании отметили, что в иерархии Skoda кроссовер Peaq будет находиться выше нынешних Enyaq и Kodiaq, в результате новинка займёт место флагмана модельного ряда. Известно, что внешность этого SUV будет оформлена в соответствии с актуальным фирменным стилем бренда. В его основу ляжет концепт Skoda Vision 7S, который был представлен в конце лета 2022 года.

Мировая презентация Skoda Peaq пройдёт летом 2026 года. Пока что компания держит внешность новинки в секрете: в качестве нового тизера показано лишь название кроссовера, выполненное хромированными буквами на кузове, окрашенном в зелёный цвет. Известно, что его габаритная длина превысит пять метров.

Тизеры Skoda Peaq 1 / 2 Тизеры Skoda Peaq 2 / 2

Согласно тизерам, которые были опубликованы ранее, Skoda Peaq получит светодиодную головную оптику с основными блоками фар «J-образной» формы, а также со штрихами ходовых огней, которые образуют горизонтальную прерывистую полосу под кромкой капота. Его, в свою очередь, снабдили выштамповками и надписью с названием бренда, которая теперь исполняет роль логотипа.

Флагманский семиместный кроссовер получил традиционные наружные зеркала, антенну «акулий плавник» на крыше (без рейлингов), а в верхней части багажной двери установлен изогнутый спойлер с интегрированным стоп-сигналом. Кроме того, корму украсили большими задними фонарями в виде частично полых букв «T».

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В компании подтвердили, что в основу Skoda Peaq ляжет фольксвагеновская модульная платформа MEB (марка Skoda входит в состав концерна VW). По предварительным данным, новинка получит тяговую батарею ёмкостью 86 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке у неё может составить примерно 645 км. Ожидается, что у этого семейного кроссовера будут версии как с одним электродвигателем, так и с двухмоторной установкой. Официальная информация о технике появится позже.