Skoda анонсировала новый кроссовер размером с Kodiaq: первые тизеры

Трёхрядный паркетник чешской марки появится в продаже в 2026 году. Он будет создан по мотивам концепта Vision 7S, который был представлен в 2022-м.

Skoda подвела итоги 2024 финансового года, который оказался лучшим за всю историю марки. Выручка компании составила 27,8 млрд евро, что на 4,7% превышает показатель предыдущего года. При этом операционная прибыль Шкоды выросла почти на треть (на 30%) до 2,3 млрд евро. В общей сложности за прошлый год Skoda поставила клиентам по всему миру 926,6 тыс. машин (на 6,9% больше, чем в 2023-м), Octavia осталась бестселлером бренда с результатом 215,7 тыс. экземпляров (на 12,4% больше).

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К отчёту о рекордном финансовом годе чешская компания «приложила» ещё и анонс новинки: речь идёт о полностью электрическом трёхрядном кроссовере, который должен выйти на рынок в 2026 году. Этот SUV был отмечен ещё в плане компании, который та обнародовала весной 2023-го: на схеме он обозначен как «Space» – большой семиместный семейный паркетник. Официальное название марка пока держит в секрете.

Тизер нового кроссовера Skoda

Известно, что в основу новинки ляжет концепт Skoda Vision 7S, который был представлен в конце лета 2022 года. Напомним, с его помощью марка презентовала новый фирменный стиль Modern Solid, в котором на сегодняшний день уже оформлены паркетник Elroq, а также недавно обновлённые кроссоверы Enyaq и Enyaq Coupe. А в дальнейшем его также примерит серийный Epiq, который дебютировал в статусе концепта в марте 2024-го.

Судя по первым тизерам, у «зелёного» кроссовера будет светодиодная головная оптика с «J-образными» основными блоками фар и штрихами ходовых огней, образующими горизонтальную прерывистую полосу под кромкой капота, который получил выштамповки и надпись с названием бренда вместо отправленного в отставку логотипа.

Ещё можно разглядеть, что семиместную новинку снабдили традиционными наружными зеркалами, антенной «акулий плавник» на крыше (рейлингов нет), изогнутым спойлером с интегрированным стоп-сигналом в верхней части багажной двери, а также большими задними фонарями, получившими форму необычной литеры «T».

Ожидается, что габаритами новый трёхрядный кроссовер Skoda будет сравним с актуальным Kodiaq. Напомним, его длина равна 4758 мм, ширина – 1864 мм, высота – 1657 мм, а расстояние между осями составляет 2791 мм. Предполагается, что на европейском рынке «зелёный» SUV чешской марки сможет побороться за клиентов с Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9.

По предварительным данным, в основу будущего семиместного кроссовера может лечь фольксвагеновская модульная платформа MEB; его могут оснастить тяговой батареей ёмкостью 86 кВт*ч. Ожидается, что запас хода на одной зарядке у этого семейного паркетника составит примерно 645 км. У модели, скорее всего, будут версии, как с одним электромотором, так и с двухмоторной силовой установкой. Официальные характеристики станут известны позже.

В ходе подведения итогов прошлого финансового года в Skoda отметили важность для бренда индийского рынка. Напомним, в конце прошлого года в этой стране стартовало производство бюджетного кроссовера Kylaq.