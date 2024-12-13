Skoda Kylaq встал на конвейер: заказы на базовую версию уже не принимают, она распродана

Компания Skoda приступила к производству на своем индийском заводе бюджетного паркетника Kylaq. В этой стране на модель возложены особые надежды, и кросс их оправдывает – по крайней мере, пока.

Премьера маленького кроссовера Skoda Kylaq состоялась в Индии в ноябре. В начале декабря там опубликовали полный прайс-лист модели и официально открыли прием предварительных заказов. Ну а теперь Шкода объявила о старте массового производства новинки на своем индийском заводе. Кроме того, местное подразделение компании похвасталось первыми успехами Kylaq.

Топовый Skoda Kylaq

Напомним, на паркетник длиной 3995 мм (для машин длиной менее четырех метров в Индии предусмотрены существенные налоговые льготы) изначально были возложены особые надежды, ведь дела у Skoda в этой стране в последнее время идут не очень. В частности, в ноябре марка продала на индийском рынке всего 2886 автомобилей (-24%), тогда как, например, дилеры Hyundai в том же месяце реализовали более 48 000 машин. Так вот, Kylaq эти надежды пока оправдывает. Как заявили в компании, на компакт уже собрано 10 000 заявок. Более того, местные СМИ пишут, что Шкода прекратила принимать заказы на базовую версию Classic за 789 000 рупий (около 962 000 рублей по текущему курсу), так как та «распродана». За остальные три исполнения сейчас просят 959 000 – 1 440 000 рупий (1 169 000 – 1 756 000 рублей). Видимо, «база» снова станет доступна после того, как Шкода поставит клиентам их машины. Всего же на первом этапе, по данным индийских медиа, будет выпущено около 33 000 автомобилей. Поставки стартуют в январе 2025-го.

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Skoda Kylaq построен на платформе MQB-A0-IN (упрощенная версия глобальной MQB), которая также лежит в основе старшего кроссовера Skoda Kushaq и седана Skoda Slavia (их тоже производят в Индии). Паркетник предложен с единственной бензиновой турботройкой 1.0 TSI, которая выдает 115 л.с. и 178 Нм. Мотор работает в паре с шестиступенчатыми механикой или классическим автоматом (базовый Kylaq Classic бывает только с МТ). Привод исключительно передний.

Топовый Skoda Kylaq 1 / 2 Топовый Skoda Kylaq 2 / 2

В списке оборудования самого дешевого кроссовера значатся: светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, рейлинги на крыше, обычный кондиционер, аудиоподготовка, шесть подушек безопасности (в Индии количество «эйрбэгов» регламентировано законом), ESC. В следующей по старшинству комплектации появляются мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, охлаждаемый бардачок и круиз-контроль. Предтоповый вариант – это 8-дюймовая виртуальная приборка, мультимедиа с планшетом диагональю 10 дюймов, климат-контроль, камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. Ну а самый роскошный Skoda Kylaq имеет 17-дюймовые диски, электрорегулировки и вентиляцию передних сидений, люк в крыше, салонное зеркало с автозатемнением, беспроводную зарядку для смартфона. Ни адаптивный «круиз», ни камеры кругового обзора паркетнику Шкоды не положены даже за доплату.

Топовый Skoda Kylaq 1 / 2 Топовый Skoda Kylaq 2 / 2

После того, как Skoda удовлетворит спрос на Kylaq на индийском рынке, компактный кроссовер вполне могут начать поставлять и в другие небогатые страны. А еще аналогичная модель должна появиться под брендом Volkswagen.