Бюджетный кроссовер Skoda Kylaq готовится к старту продаж: оснащение и цены

Дебютным и главным рынком для нового паркетника Шкоды станет Индия. Там модель будет доступна с безальтернативной бензиновой турботройкой 1.0 TSI.

Премьеру маленький кроссовер Skoda Kylaq справил в Индии в начале ноября, тогда же объявили стартовую цену. А теперь местное подразделение марки опубликовало полный прайс-лист, дилеры открыли прием заказов, хотя «живые» продажи стартуют лишь в январе. Паркетник выпускают в Индии же, эта страна и станет главным рынком для Kylaq, причем на паркетник возложены особые надежды, ведь дела у Шкоды там сейчас идут не очень.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Напомним, в основе пятидверки лежит платформа MQB-A0-IN (упрощенная версия глобальной MQB), на которой также построены старший кроссовер Skoda Kushaq и седан Skoda Slavia (их тоже делает индийский завод). Длина Skoda Kylaq равна 3995 мм (машинам длиной менее четырех метров в Индии положены налоговые льготы), ширина — 1783 мм, высота – 1619 мм, колесная база – 2566 мм. Паспортный дорожный просвет – 189 мм. Объем багажника составляет 446 литров, а со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1256 литров.

Индийцам Skoda Kylaq предложен с безальтернативной бензиновой турботройкой 1.0 TSI, которая выдает 115 л.с. и 178 Нм. Мотор работает в паре с шестиступенчатыми механикой или классическим автоматом. Привод исключительно передний.

Интерьер базового кроссовера Skoda Kylaq

На выбор доступны четыре комплектации. Базовая называется Classic, ее цена по сравнению с объявленной ранее не изменилась: 789 000 рупий или примерно 987 000 рублей по текущему курсу. Самый дешевый Skoda Kylaq имеет светодиодную оптику, 16-дюймовые колеса, рейлинги на крыше, обычный кондиционер, аудиоподготовку, шесть подушек безопасности (в Индии количество «эйрбэгов» регламентировано законом), ESC. К слову, базовый паркетник бывает только с механикой. Выбор коробки появляется начиная со второй по старшинству версии Signature, плюс в списке оборудования этого исполнения значатся мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, охлаждаемый бардачок и круиз-контроль. Skoda Kylaq Signature с 6МТ оценили в 959 000 рупий (около 1 200 000 рублей), кроссовер с 6АТ обойдется в 1 059 000 рупий (1 325 000 рублей).

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Версия Signature+ за 1 140 000/1 240 000 рупий (МТ/АТ; 1 426 000/1 551 000 рублей) – это 8-дюймовая виртуальная приборка, мультимедиа с планшетом диагональю 10 дюймов, климат-контроль, камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора. Наконец, топовый Skoda Kylaq Prestige за 1 335 000/1 440 000 рупий (1 670 000/1 801 000 рублей) имеет 17-дюймовые диски, диодные противотуманки, электрорегулировки и вентиляцию передних сидений, люк в крыше, салонное зеркало с автозатемнением, беспроводную зарядку для смартфона. Между тем ни адаптивный «круиз», ни камеры кругового обзора паркетнику Шкоды не положены даже за доплату, хотя у конкурентов они есть (например, у Kia Sonet).

После того, как Skoda Kylaq освоит индийский рынок, его наверняка станут поставлять и в другие развивающиеся страны.