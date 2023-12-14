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Бюджетный кроссовер Kia Sonet обновился и стал богаче

14.12.2023 59 0 0

У компактного паркетника теперь более агрессивный облик. Интерьер же реформы почти не затронули, зато расширен список доступного оборудования.

Кроссовер Kia Sonet в строю с 2020 года, в гамме марки он находится на ступеньку ниже модели Seltos. Дебютным рынком для Сонета стала Индия, где и расположена основная производственная площадка. Впрочем, местным эксклюзивом пятидверка не является: ее также продают в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. И вот пришло время рестайлинга. Первыми такой паркетник получат опять же индийцы: презентацию их обновленного SUV провели сегодня, 14 декабря, но до дилеров машины, как ожидается, доберутся только в начале следующего года.

Обновленный Kia Sonet в версиях Tech Line и GT Line
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Топовый обновленный Kia Sonet X-Line
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Дореформенный Kia Sonet
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Дореформенный Kia Sonet
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Следом за остальными посвежевшими моделями марки кросс Kia Sonet перешел на «клыкастую» оптику. Паркетник также обрел новые бамперы, а у радиаторной решетки теперь иной узор. Кроме того, расширена палитра цветов кузова, изменен дизайн дисков (но они все так же 15- или 16-дюймовые). Как и прежде, в Индии наряду с «простыми» версиями для Сонета предусмотрены варианты Tech Line, GT Line и X-Line, между собой они отличаются декором.

Базовый обновленный Kia Sonet
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Базовый обновленный Kia Sonet
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Базовый обновленный Kia Sonet
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Топовый обновленный Kia Sonet X-Line
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Топовый обновленный Kia Sonet X-Line
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Габариты индийского кроссовера не изменились: длина – 3995 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1642 мм, колесная база – 2500 мм. Отметим, предназначенная для других стран модель чуть крупнее, тогда как в Индии машинам длиной менее четырех метров положены налоговые льготы.

Единственная значимая обновка в салоне – полноценная виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма. Правда, этот экран положен только дорогим комплектациям. «Богатые» исполнения Kia Sonet также обзавелись комплексом систем безопасности, в него входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Такие машины вдобавок имеют вентиляцию передних сидений, климат-контроль и камеры кругового обзора.

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Салон базового кроссовера
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В Индии рестайлинговый паркетник предложат с прежними моторами: это бензиновые атмосферник 1.2 (83 л.с.) и турботройка 1.0 T-GDI (120 л.с.), дизель 1.5 CRDi (115 л.с.). Коробки (в зависимости от версии) – традиционная пяти- или шестиступенчатая механика, 6iMT без механической связи педали со сцеплением, классический шестиступенчатый автомат и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний.

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Цен еще нет. Дореформенный Kia Sonet в последнее время стоил от 779 000 рупий, что эквивалентно примерно 840 000 рублей по текущему курсу. После Индии кросс обновится и в других странах. К слову, несмотря на компактные размеры на некоторых рынках Сонет бывает семиместным.

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