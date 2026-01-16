Как правильно парковаться: советы для новичков

Постижение основ парковки автомобиля – это своего рода обряд посвящения для каждого водителя-новичка. Навык, можно сказать, фундаментальный и определяющий дальнейшую водительскую судьбу, потому что парковаться приходится постоянно, по несколько раз за день. Причём в самых разных форматах: параллельно, перпендикулярно, под углом. О том, как это делать правильно, мы расскажем в нашей публикации. Водители со стажем могут снисходительно улыбнуться и найти у нас что-то более интересное, а тем, кто сел за руль не так давно, многое может пригодиться.

При всем кажущемся многообразии вариантов парковки их на самом деле всего три, причём третий вариант – парковка под углом, это частный случай второго – перпендикулярной парковки. Поэтому бояться нечего, и мы попробуем помочь освоить все эти приёмы легко и быстро. Но прежде чем мы отправимся в путь, пожалуйста, не забудьте пристегнуться, а подъезжая к предполагаемому месту парковки – проверить, разрешена ли она тут.

Параллельная парковка по шагам

Двигаясь вдоль припаркованных автомобилей, найдите свободное пространство. На начальном этапе оно должно быть как минимум на пару метров длиннее вашей машины, но со временем это расстояние можно будет сокращать: с опытом вы сможете без проблем парковаться в местах с запасом меньше метра. А с камерой и парктрониками – так и вообще тютелька в тютельку. Но на начальном этапе лучше иметь достаточную степень свободы для манёвра.

Фото: aetb, depositphotos.com

Расположите свой автомобиль параллельно автомобилю, припаркованному перед свободным местом, на расстоянии примерно 60-90 см от его борта. Кормы обеих машин должна находиться примерно на одной линии.

Фото: Колеса.ру

Прежде чем начать маневрировать, осмотритесь. Проверьте регулировку зеркал заднего вида, убедитесь в отсутствии в зоне манёвра других транспортных средств, пешеходов или каких-либо препятствий. Следует проверить в том числе и так называемую «мёртвую зону», выпадающую из поля видимости зеркал при их стандартных настройках. Поэтому, возможно, зеркала придется немного подрегулировать, а потом – вернуть в прежнее положение.

Если препятствия отсутствуют, включите заднюю передачу и приступите к маневрированию, плавно поворачивая рулевое колесо в сторону места для парковки. Профессиональные инструкторы обычно разделяют этот манёвр на три этапа. На первом этапе рулевое колесо поворачивается плавно, вы движетесь, пока фонарь стоящей впереди машины не окажется на уровне середины задней двери вашего автомобиля. В этот момент надо быстро повернуть рулевое колесо до упора и продолжить движение. Это второй этап, на котором вы движетесь с вывернутым рулём до тех пор, пока фонарь машины перед вами не окажется у начала вашей передней двери.

Фото: Колеса.ру 1 / 2 Фото: Колеса.ру 2 / 2

Рекомендуем посмотреть в боковое зеркало со стороны пассажира: должен быть сформирован равнобедренный прямоугольный треугольник между вашим транспортом, стоящим впереди автомобилем и поребриком.

На третьем этапе поставьте рулевое колесо прямо и двигайтесь назад до тех пор, пока передний бампер вашего ТС не пройдет задний бампер автомобиля перед вами. Как только передняя часть вашего автомобиля мимо него проехала, начните поворачивать руль в противоположную сторону.

Фото: Колеса.ру

Въехав на свободное место, выровняйте рулевое колесо, когда номерной знак автомобиля перед вами будет находиться по центру лобового стекла, и осторожно продолжайте движение к стоящему сзади автомобилю. Не теряйте контроль над ситуацией, постоянно мониторя окружающее пространство в зеркала заднего вида. А так же следите за тем, чтобы не задеть стоящую впереди машину.

Фото: Колеса.ру

Поставив свой автомобиль как можно ближе к тротуару или окончанию обочины, отрегулируйте положение ТС. Возможно, вам придется немного проехать вперёд, чтобы спереди и сзади вашего автомобиля были примерно одинаковые расстояния до стоящих машин.

Перпендикулярная парковка/ парковка под углом

Перпендикулярная парковка подразумевает парковку автомобиля под прямым углом (или любым другим углом, если это «парковка под углом») к бордюру или другим припаркованным автомобилям.

Двигаясь вдоль припаркованных автомобилей, найдите место, достаточное для вашего автомобиля: до соседних машин должно оставаться хотя бы около полуметра, чтобы при открытии дверей не возникло риска их повреждения.

Фото: skopal, depositphotos.com

Чтобы заехать было проще, выровняйте свое ТС параллельно припаркованным автомобилям и расположите его от них как можно дальше. Конечно, в разумных пределах, и в качестве ориентира можно использовать осевую линию на двухполосных дорогах или разделительную – на многополосных. Бампер вашего автомобиля (передний или задний в зависимости от того, как вы хотите заехать – передом или задом) должен совпадать с краем парковочного места. Если вы хотите заехать передом, для выбора оптимального положения подойдет и такой способ: посмотрите в окно, ваше плечо должно находиться примерно на одной линии с границей соседнего парковочного места.

Если разметка на паркинге отсутствует, выберите место шириной порядка 2,5-3 метра в зависимости от габаритов вашего автомобиля.

Постарайтесь заехать на парковочное место так, чтобы ваша машина с обеих сторон находилась на равном расстоянии от соседних. Если речь идёт о перпендикулярной парковке, лучше парковаться задним ходом. Парковка под углом задним ходом тоже возможна, но довольно опасна и требует повышенных мер безопасности, а также определённого опыта.

Фото: wastesoul, depositphotos.com

Плавно вращая рулевое колесо, начните движение, «прицеливаясь» в центр парковочного места. Тут рассказывать нечего: требуется только минимальное умение чувствовать габариты своей машины.

После того, как автомобиль въехал на парковочное место, выровняйте рулевое колесо и продолжите движение так, чтобы машина оставалась параллельной стоящим рядом ТС. Если необходимо, проводите корректировки, вращая рулевое колесо. Следите за приближением поребрика или окончания обочины.

Общие пожелания и правила

Паркуясь на специально отведенном месте, размещайте свой автомобиль в пределах его граничных линий. Это обеспечивает эффективное использование парковочных мест и предотвратит занятие соседних участков.

Не путайте и не нарушайте схемы парковки: не паркуйтесь параллельно там, где предписано ставить автомобили перпендикулярно или под углом, и наоборот.



Фото: ginasanders, depositphotos.com

Совершая манёвры, всегда включайте соответствующий указатель поворота, чтобы сообщить остальным участникам дорожного движения о своих намерениях. Некоторые инструкторы рекомендуют использовать звуковые сигналы. Тут важно помнить, что их применение в нашей стране строго регламентировано.

Избегайте парковки «в два ряда»: она практически всегда создает помехи дорожному движению и может грозить соответствующим штрафом.

Паркуя свой автомобиль, убедитесь, что между вашим автомобилем и соседними машинами достаточно места. Это позволит другим водителям легко садиться в свои машины и покидать парковочную зону, не рискуя случайно задеть ваш автомобиль.

Места для инвалидов – только для инвалидов. То есть тех, у кого есть подтверждающие документы, и чьи машины внесены в специальную базу. Если вы не относитесь к данной категории, вас может ждать значительный штраф.

Фото: hansenn, depositphotos.com

Наберитесь терпения. Особенно на оживлённых улицах и парковках. Избегайте агрессивного вождения, не торопите остальных и сами не спешите. Всегда помните: времени и сил на последующие разбирательства потребуется гораздо больше, чем на компромиссное решение.

Повторимся снова, поскольку это очень важно: внимательно следите за знаками и соблюдайте их указания. Эти знаки могут содержать ограничения по времени парковки и типам транспортных средств, временные интервалы, обозначать необходимость оплаты парковки или требования к наличию разрешения. Игнорирование знаков приводит к штрафным санкциям, которые сейчас довольно ощутимы.

Наиболее распространённые ошибки

Инструкторы по вождению выделяют следующие наиболее распространённые ошибки при парковке не только новичков, но и опытных водителей.

Резкий въезд на парковочное место создаёт прямую угрозу столкновения с другими автомобилями, пешеходами или незамеченными препятствиями. Многие из таких препятствий могут иметь небольшие габариты и быть незаметными водителю. Наибольшую опасность представляют тележки у супермаркетов и низкие противозаездные столбики/тумбы, обозначающие границы тротуаров. Поэтому всегда будьте внимательнее, а при наличии в автомобиле камер кругового обзора не стесняйтесь ими пользоваться.

создаёт прямую угрозу столкновения с другими автомобилями, пешеходами или незамеченными препятствиями. Многие из таких препятствий могут иметь небольшие габариты и быть незаметными водителю. Наибольшую опасность представляют тележки у супермаркетов и низкие противозаездные столбики/тумбы, обозначающие границы тротуаров. Поэтому всегда будьте внимательнее, а при наличии в автомобиле камер кругового обзора не стесняйтесь ими пользоваться. Неправильная остановка, создающая помехи другим участникам дорожного движения , в том числе пешеходам, нарушает пункт 12.4 ПДД РФ и влечёт наложение штрафных санкций. В Москве за это уже начали штрафовать даже с использованием инструментов видеофиксации.

, в том числе пешеходам, нарушает пункт 12.4 ПДД РФ и влечёт наложение штрафных санкций. В Москве за это уже начали штрафовать даже с использованием инструментов видеофиксации. Невключённые поворотники во время совершения маневра – это нарушение ПДД, но за него пока не штрафуют. Однако в любом случае это оставляет других участников дорожного движения без важной информации о ваших намерениях и провоцирует ДТП.

– это нарушение ПДД, но за него пока не штрафуют. Однако в любом случае это оставляет других участников дорожного движения без важной информации о ваших намерениях и провоцирует ДТП. Пренебрежение стояночным тормозом становится поводом для появления множества историй про скатившиеся в овраги автомобили. Хотите ли вы стать их героем?

становится поводом для появления множества историй про скатившиеся в овраги автомобили. Хотите ли вы стать их героем? Неправильная оценка расстояния до других транспортных средств или препятствий – это тоже очень распространённая ошибка. Что тут скажешь: надо развивать глазомер и пользоваться подсказками по оценке положения транспортного средства в пространстве, о которых мы говорили выше.

***

В вопросе парковки решающее значение имеет практика. Не бойтесь выполнять даже самые сложные манёвры, потому что вам нужен опыт, опыт и еще раз опыт. Он отлично нарабатывается во время тренировок на тихих площадках. Благодаря им вы уже очень скоро почувствуете себя настоящим асом парковки, но только не переоцените свои способности – никогда не пренебрегайте дополнительными предосторожностями и всегда паркуйтесь аккуратно, думая о других участниках движения. В том числе и о пешеходах.