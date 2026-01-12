Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге

Каждую зиму в пабликах любого города можно встретить жалобы на некачественную уборку снега с дорог, который, по мнению авторов сообщений, часто становится причиной ДТП. Мол, нельзя так чистить – осталась колея, меня там развернуло, и я влетел в столб. Ну или вообще снег не убрали, поэтому мою машину занесло и я попал в аварию. Виноватыми в этих авариях обычно выставляют дорожников, администрации всех уровней, водителей бульдозеров и вообще кого угодно, но только не себя: всё произошло из-за того, что кто-то не привёл в порядок дорогу. Так ли справедливы эти обвинения?

Само собой, снег и лёд с дорог убирать надо. У нас даже с первого июня 2021 года применяется ГОСТ Р 59434-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля». В нём подробно расписано, как и когда нужно чистить дороги всех категорий. Если интересно, можете сами почитать, на каких дорогах допускается колея глубиной до трёх сантиметров или при какой глубине свежевыпавшего снега требуется его уборка. Там же можно узнать и про сроки очистки, и про прочие действительно важные тонкости зимнего содержания дорог, мостов, тоннелей, мест для парковки, защитных устройств и всего остального. Могу понять гнев, который начинает бурлить в среде автомобилистов, если кто-то этот ГОСТ не выполняет и что-то чистит хуже или позже, чем надо. Безобразие, не спорю.

Но давайте говорить честно: чистый асфальт на всех дорогах зимой в нашем климате – штука недостижимая, и к снегу и льду в первую очередь нужно быть готовым водителям. А они к ним не готовы. Далеко не все знают, почему машину может выкинуть из колеи, как правильно маневрировать на скользкой дороге и почему все эти ESC и прочие системы помощи могут здорово подвести владельца даже самого дорогого и современного автомобиля. Во-первых, у нас этому просто не учат. Конечно, в автошколах говорят про совсем базовые вещи (повернуть руль в сторону заноса, на переднеприводном автомобиле добавить газ, на заднеприводном – отпустить), но этого явно недостаточно. Во-вторых, не все водители способны трезво оценивать опасности зимнего вождения, не понимают, что задать направление движения на скользкой дороге часто проще педалями газа и тормоза, а не рулём, не представляют себе физику движения автомобиля и про всякие непонятные опрокидывающие и разворачивающие моменты даже не слышали. В-третьих, даже если слышали, не занимались практикой. То есть не обучались зимнему и контраварийному вождению. А без практики все эти знания ничего не стоят. Это всё равно что знать в теории, как кататься на сноуборде, но никогда на него не вставать. Цена таким теоретическим знаниям – ноль в любой валюте. Получается, что по большому счёту водители en masse, как говорят французы, к зиме не готовы. Особенно – к зимним трассам. И само собой, они попадают в ДТП – это неизбежно. Что делать?

Для начала желательно принять тот факт, что зимой нельзя ездить так же беспечно, как летом. Что дорога всегда будет более скользкой, что управлять машиной нужно точнее, что нужно быть внимательнее и осторожнее. Что система курсовой стабилизации на высокой скорости практически не работает, ABS всех проблем не решает, а управлять тонной железа на скорости 100 км/ч на скользкой дороге очень и очень сложно. И делать это нужно в большей степени головой и навыками, а не рулём и педалями. И не стоит думать, что причиной ДТП на неочищенной дороге будет кто-то, кроме водителя. Колея, снег или лёд могут стать лишь сопутствующей причиной ДТП. Основной же всегда будут действия того, кто сидит за рулём и, по правде говоря, не всегда виноват в том, что чему-то не доучен. Однако этот печальный факт не даёт ему права перекладывать ответственность на кого-то другого. Увы, существуют у нас некоторые системные недостатки в обучении, ликвидировать которые практически невозможно: стоимость услуг автошкол станет слишком высокой, а желание водителей свалить вину за ДТП на погоду, дорожников или прочие независимые от них обстоятельства никуда не денется. Бились, бьёмся и будем биться, проклиная всех, кроме себя любимого.