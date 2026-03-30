Флагманский кроссовер Skoda Peaq: новые официальные фото и характеристики

Первые тизеры трехрядного электрокроссовера Skoda были опубликованы год назад, а в самом начале нынешнего года марка объявила имя модели – Peaq. Сегодня же компания распространила фотографии тестового прототипа, раскрыла основные характеристики и поделилась подробностями об оснащении. Напомним, Skoda Peaq – это товарное воплощение концепта Skoda Vision 7S, который представили еще в 2022-м. Причем в гамме Шкоды новый паркетник займет позицию флагмана.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

От своего предвестника серийный Peaq унаследовал силуэт, вогнутую гладкую панель спереди и Т-образную оптику. Также оставили выдвижные ручки дверей. Только если у Vision 7S они вертикальные, то для товарного кроссовера выбрали более привычный формат – горизонтальные ручки. Вместе со стандартным Skoda Peaq клиентам предложат и «оспортивленный» вариант Sportline с расширенным черным декором снаружи. Для модели заявлены диски диаметром от 19 до 21 дюйма.

1 / 2 2 / 2

В основе Skoda Peaq лежит растянутая версия фольксвагеновской платформы MEB. Паркетник объявлен самой крупной моделью в актуальной линейке марки. Длина Peaq равна 4874 мм, что на 116 мм больше, чем у нынешнего «углеводородного» Skoda Kodiaq, высота – 1664 мм (+5 мм по сравнению с Кодиаком), колесная база – 2965 мм (на 174 мм больше, чем у Kodiaq).

Интерьер Skoda Peaq полностью еще не показали, компания пока ограничилась словесным описанием да демонстрацией багажника. Паркетнику достались 10-дюймовый приборный экран и вертикальный планшет мультимедиа диагональю 13,6 дюйма. К слову, у концепта Skoda Vision 7S тачскрин поворачивался – как у моделей BYD. Но для серийного электрокроссовера такое решение не заявлено. Стандартный паркетник получил двухспицевый руль, в версии Sportline – трехспицевый. Подогрев руля идет уже в базе.

За доплату предложат проекционный дисплей с дополненной реальностью, кресла с откидными подставками для ног и массажером, складной столик. Для паркетника также предусмотрены панорамная электрохромная крыша и беспроводная зарядка. А еще в Skoda сообщили о том, что Peaq стал первой моделью компании с «интегрированными омывателями стеклоочистителей», которые «более эффективно используют жидкость» и «обеспечивают более качественную очистку лобового стекла».

Объем багажника семиместного кроссовера составляет 299 литров. Но будет и пятиместное исполнение, багажник этой модификации вмещает 1010 литров. Под капотом обеих версий есть дополнительный отсек на 37 литров.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Новинка будет доступна в трех модификациях. Базовый кроссовер Skoda Peaq 60 – это 204-сильный электромотор на задней оси и батарея емкостью 63 кВт*ч. Запас хода – более 460 км, с 0 до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 8,6 секунды, максимальная скорость – 160 км/ч. «Средний» вариант Skoda Peaq 90 – тоже заднеприводный, но его двигатель выдает уже 285,5 л.с., этой версии положен аккумулятор на 91 кВт*ч, дальнобойность – свыше 600 км. Первую «сотню» Peaq 90 наберет за 7,1 секунды, максималка – 180 км/ч.

Топовый Skoda Peaq 90x получил двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 299 л.с. Самый дорогой кроссовер тоже комплектуется батареей емкостью 91 кВт*ч, запас хода – более 600 км. С 0 до 100 км/ч он разгоняется за 6,7 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч.

Полноценную премьеру Skoda Peaq справит летом текущего года.