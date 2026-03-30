Новинки ×
30.03.2026 366 0 0
Флагманский кроссовер Skoda Peaq: новые официальные фото и характеристики

Компания Skoda готовится к премьере электрического паркетника Peaq. Самую крупную модель марки предложат с задним или двухмоторным полным приводом.

Первые тизеры трехрядного электрокроссовера Skoda были опубликованы год назад, а в самом начале нынешнего года марка объявила имя модели – Peaq. Сегодня же компания распространила фотографии тестового прототипа, раскрыла основные характеристики и поделилась подробностями об оснащении. Напомним, Skoda Peaq – это товарное воплощение концепта Skoda Vision 7S, который представили еще в 2022-м. Причем в гамме Шкоды новый паркетник займет позицию флагмана.

От своего предвестника серийный Peaq унаследовал силуэт, вогнутую гладкую панель спереди и Т-образную оптику. Также оставили выдвижные ручки дверей. Только если у Vision 7S они вертикальные, то для товарного кроссовера выбрали более привычный формат – горизонтальные ручки. Вместе со стандартным Skoda Peaq клиентам предложат и «оспортивленный» вариант Sportline с расширенным черным декором снаружи. Для модели заявлены диски диаметром от 19 до 21 дюйма.

В основе Skoda Peaq лежит растянутая версия фольксвагеновской платформы MEB. Паркетник объявлен самой крупной моделью в актуальной линейке марки. Длина Peaq равна 4874 мм, что на 116 мм больше, чем у нынешнего «углеводородного» Skoda Kodiaq, высота – 1664 мм (+5 мм по сравнению с Кодиаком), колесная база – 2965 мм (на 174 мм больше, чем у Kodiaq).

Интерьер Skoda Peaq полностью еще не показали, компания пока ограничилась словесным описанием да демонстрацией багажника. Паркетнику достались 10-дюймовый приборный экран и вертикальный планшет мультимедиа диагональю 13,6 дюйма. К слову, у концепта Skoda Vision 7S тачскрин поворачивался – как у моделей BYD. Но для серийного электрокроссовера такое решение не заявлено. Стандартный паркетник получил двухспицевый руль, в версии Sportline – трехспицевый. Подогрев руля идет уже в базе.

За доплату предложат проекционный дисплей с дополненной реальностью, кресла с откидными подставками для ног и массажером, складной столик. Для паркетника также предусмотрены панорамная электрохромная крыша и беспроводная зарядка. А еще в Skoda сообщили о том, что Peaq стал первой моделью компании с «интегрированными омывателями стеклоочистителей», которые «более эффективно используют жидкость» и «обеспечивают более качественную очистку лобового стекла».

Объем багажника семиместного кроссовера составляет 299 литров. Но будет и пятиместное исполнение, багажник этой модификации вмещает 1010 литров. Под капотом обеих версий есть дополнительный отсек на 37 литров.

Новинка будет доступна в трех модификациях. Базовый кроссовер Skoda Peaq 60 – это 204-сильный электромотор на задней оси и батарея емкостью 63 кВт*ч. Запас хода – более 460 км, с 0 до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 8,6 секунды, максимальная скорость – 160 км/ч. «Средний» вариант Skoda Peaq 90 – тоже заднеприводный, но его двигатель выдает уже 285,5 л.с., этой версии положен аккумулятор на 91 кВт*ч, дальнобойность – свыше 600 км. Первую «сотню» Peaq 90 наберет за 7,1 секунды, максималка – 180 км/ч.

Топовый Skoda Peaq 90x получил двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 299 л.с. Самый дорогой кроссовер тоже комплектуется батареей емкостью 91 кВт*ч, запас хода – более 600 км. С 0 до 100 км/ч он разгоняется за 6,7 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч.

Полноценную премьеру Skoda Peaq справит летом текущего года.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Skoda Skoda Peaq

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Особенности российского охранительства: можно ли садиться за руль в пожилом возрасте Как только происходит ДТП, виновником которого стал пожилой водитель, сразу находятся чрезвычайно инициативные личности и даже их группы, которые предлагают каким-то не совсем цивилизованным... 350 4 0 30.03.2026
Статьи / История Символ Америки, созданный выходцем из Смоленска: история Checker Marathon Переехать с одного континента на другой, из портного переквалифицироваться в  автопроизводителя, создать культовый американский таксомотор, который помнят до сих пор, – всё это удалось уроже... 1662 0 5 29.03.2026
Статьи / История Лошадки из воздуха: вспоминаем европейские легковушки 80-х с бензиновыми турбомоторами Несмотря на отдельные технические инновации вроде верхнего расположения распределительного вала, многоклапанной головки с четырьмя или даже пятью клапанами на цилиндр и гидравлических компен... 1563 0 0 28.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47925 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18804 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 9346 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
5 Внешность в стиле «электричек» и новый салон: тест-драйв новой Omoda C...
4 Особенности российского охранительства: можно ли садиться за руль в по...
4 Полноприводный седан Geely Galaxy Starshine 7: новые фото и подробност...
Новые комментарии
Change privacy settings