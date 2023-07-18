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Skoda показала обновлённые хэтчбек Scala и кроссовер Kamiq

18.07.2023 257 0 0

Мировая премьера обеих компактных новинок чешской марки состоится через пару недель, 1 августа. Пока что производитель рассекретил дизайн экстерьера.

Компания Skoda показала хэтчбек Scala в конце декабря 2018 года, продажи модели в Европе стартовали в начале 2019-го: эта модель пришла на замену Rapid Spaceback. О том, что в компании разрабатывают рестайлинговую версию пятидверки, стало известно ещё в 2021 году. Родственный Scala компактный кроссовер Skoda Kamiq был презентован в феврале 2019-го, а на рынке появился осенью того же года. Теперь чешская марка показала, каким будет дизайн экстерьера этих моделей после обновления.

Эскиз обновлённого кроссовера Skoda Kamiq

Пока что внешность посвежевших хэтчбека Scala и кроссовера Kamiq рассекречена только на официальных эскизах. Судя по ним, паркетник обзаведётся более крупной решёткой радиатора с прежним рисунком, а также изменённым воздухозаборником, интегрированным в нижнюю часть переднего бампера. Судя по изображению, светодиодные ходовые огни получат более узкую форму, а основные блоки фар, расположенные «на нижнем этаже» наоборот станут шире.

Корму Skoda Kamiq обновят за счёт иного заднего бампера с более спортивным диффузором. Форма фонарей, очевидно, останется прежней, хотя им могут изменить рисунок с помощью разделения на отдельные сектора. Ещё, судя по эскизам, у обновлённого кроссовера боковые зеркала будут более узкой формы.

На фото: актуальный кроссовер Skoda Kamiq
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На фото: актуальный кроссовер Skoda Kamiq
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Skoda Scala, судя по эскизам, обновится примерно по тому же принципу: автомобилю нарисовали увеличенную радиаторную решётку с более сложным рисунком из чёрных вертикальных элементов. Ещё у хэтчбека иначе оформлена нижняя часть переднего бампера с центральным и двумя боковыми воздухозаборниками. Головной оптике слегка изменили форму и рисунок светодиодных ходовых огней.

Эскиз обновлённого хэтчбека Skoda Scala

Судя по изображениям, корма пятидверки получила минимум изменений: форма фонарей прежняя, но ей изменят световой рисунок, так, в компании отметили, что их графика станет более «изысканной». Задний бампер тоже останется почти прежним, на эскизе видно лишь, что катафоты переехали немного ниже и теперь располагаются прямо над диффузором. Ещё оба автомобиля получат новые оригинальные колёсные диски.

О том, какие изменения ждут «начинку» Skoda Scala и Kamiq, в компании пока не раскрыли, отметив лишь, что у моделей есть «технологические усовершенствования». По предварительным данным, посвежевшие хэтчбек и кроссовер могут позаимствовать технику у недавно представленного рестайлингового Volkswagen T-Cross. Напомним, в его гамму в Европе входят: 1,0-литровая бензиновая турботройка TSI мощностью либо 95, либо 115 л.с. Старший мотор – это 1,5-литровая турбочетвёрка TSI с отдачей 150 л.с. В зависимости от двигателя модели предлагается механика или робот DSG.

На фото: актуальный хэтчбек Skoda Scala
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На фото: актуальный хэтчбек Skoda Scala
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Подробности об обновлённых хэтчбеке Skoda Scala и кроссовере Kamiq станут известны в ходе премьеры, которая пройдёт в цифровом формате через две недели, 1 августа.

Напомним, Skoda в скором времени представит также Skoda Kodiaq и Superb следующего поколения. Ранее производитель публиковал официальные фотографии замаскированных прототипов новых кроссовера и пятидверок, проходящих дорожные тесты.

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