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  • Словно пуля: электрокар Mythen разогнался до 100 км/ч за 0,956 с — новый мировой рекорд

Словно пуля: электрокар Mythen разогнался до 100 км/ч за 0,956 с — новый мировой рекорд

14.09.2023 111 0 0

Маленький болид Mythen, разработанный швейцарскими студентами, весит всего 140 кг и оснащён системой откачки воздуха из-под днища — она позволяет добиться максимального сцепления колёс с асфальтом.

На этой неделе мы рассказывали, как студенты Мюнхенского технического университета установили новый мировой рекорд по продолжительности пробега электромобиля на одной зарядке — 2573,79 км, а тем временем их коллеги из Швейцарии выжали из своего электрокара Mythen другой рекордный показатель — лучшее в мире время разгона до «сотни». За этим достижением стоит команда AMZ (Academic Motorsports Club Zurich), в которой объединены студенты Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) и Университета прикладных наук Люцерна.

У AMZ большой опыт в достижении рекордных ускорений на электромобиле: команда устанавливала мировые рекорды в 2014 и 2016 годах, то есть нынешний уже третий по счёту. Главным оппонентом AMZ является команда Штутгартского университета (Германия): она установила мировой рекорд в прошлом году, разогнав свой электрический болид с 0 до 100 км/ч за 1,461 с. Швейцарцы первыми смогли выйти из секунды: Mythen набирает «сотню» за 0,956 с. Рекорд установлен в Швейцарском инновационном парке в городе Дюбендорф и зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннеса.

Mythen — это сильно модифицированный болид класса Formula Student, швейцарские студенты максимально его облегчили, лишили антикрыльев и снабдили самостоятельно разработанной системой откачки воздуха из-под днища, создающей так называемый граунд-эффект. Система откачки воздуха из-под днища раньше применялась в Формуле-1, а сегодня её можно увидеть на суперкарах Gordon Murray T.50 и McMurtry Speirling, последний является электромобилем и разгоняется до 100 км/ч примерно за 1,5 с.

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Mythen оснащён четырьмя мотор-колёсами, их студенты тоже разработали самостоятельно, максимальная совокупная мощность — 240 кВт (326 л.с.). Ёмкость батареи не сообщается, известно лишь, что её полного заряда хватает на несколько рекордных «прострелов». Длинная дистанция для демонстрации возможностей Mythen не требуется, для рекордного разгона до 100 км/ч ему понадобилось всего 12,3 м асфальтового полотна. Управляла машиной девушка Кейт Маггетти.

Команде Штутгартского университета теперь придётся сильно постараться, чтобы превзойти достижение швейцарцев.

автоспорт электромобиль рекорды

 

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