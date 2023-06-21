Малыш на миллион: одноместный гоночный «пылесос» McMurtry Speirling поступил в продажу

Британская компания McMurtry Automotive представила «товарную» версию своего электрического спорткара Speirling и начала принимать на неё предзаказы. Цена огромная — от 820 000 фунтов стерлингов без налогов, но разработчики считают, что уникальная конструкция и выдающиеся технические характеристики Speirling того стоят.

О компании McMurtry Automotive мы рассказывали в прошлом году, когда её электрический спорткар Speirling показал на Фестивале скорости в Гудвуде рекордное время прохождения трассы на участке подъёма на холм — 39,08 с, за рулём Speirling тогда был тест-пилот McMurtry Automotive Макс Чилтон. Компанию основал в 2016 году ирландский бизнесмен и автомобильный энтузиаст Дэвид Макмертри, название первой модели Speirling в переводе с ирландского означает «ураган».

Speirling — это очень маленький одноместный электрический спорткар, его габаритная длина — 3,45 м, ширина — 1,58 м, высота — 1,02 м, кокпит рассчитан на пилота ростом до 2 м и массой до 150 кг. Speirling изначально проектировался как трековый автомобиль, но в будущем компания может выпустить и дорожную версию, а на этой неделе компания объявила старт приёма заявок на дебютную трековую версию Pure, которая будет выпущена тиражом 100 экземпляров.



Силовая установка Speirling состоит из двух электромоторов на задней оси (каждый вращает своё колесо), их максимальная совокупная мощность — 745 кВт (1013 л.с.). В аккумуляторной батарее ёмкостью 60 кВт·ч используются высокоэффективные тайваньские ячейки Molicel, полной зарядки должно хватить на 10 боевых кругов по легендарному британскому автодрому Сильверстоун (длина круга — 5,9 км), на перезарядку батареи от мощного терминала требуется менее 20 минут.



Главная техническая особенность Speirling — встроенная в углепластиковый кузов система вентиляторов, отсасывающих воздух из-под днища и создающих так называемый граунд-эффект. По сравнению с прошлогодним образцом, на котором был установлен рекорд в Гудвуде, эффективность вентиляторов на Speirling Pure увеличена на 15%, скорректированы аэродинамика и настройки шасси, уменьшена масса многих узлов, благодаря чему снаряженная масса спорткара теперь составляет менее 1000 кг. 19-дюймовые колёса уступили место более лёгким 18-дюймовым, но на более широких шинах — 270 мм спереди и 300 мм сзади.



В целом, как утверждают разработчики, машина стала быстрее, чем год назад, перегрузки в поворотах могут превышать 3g, максимальная скорость — 306 км/ч. Показатели ускорения в свежем пресс-релизе не приведены, в прошлом году сообщалось, что разгон Speirling до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает менее 1,5 с.



Живая премьера McMurtry Speirling Pure состоится на очередном Фестивале скорости в Гудвуде, в этом году он пройдёт с 13 по 16 июля. Предсерийный прототип компания покажет в 2024 году, а производство начнётся только в 2025-м. Тем не менее заявки на Speirling Pure уже принимаются, причём оформить запрос могут не только жители Великобритании, но и других стран, в списке есть даже Россия. 820 000 фунтов стерлингов — это чуть более миллиона долларов в переводе по текущему курсу или 88,4 млн рублей.

