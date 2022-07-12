Смартфон в помощь: онлайн-сервис для продажи автомобилей появился в РФ

Ранее о появлении онлайн-сервиса, позволяющего оформлять сделки купли-продажи автомобилей, говорили уже не раз. Однако его запуск приходилось откладывать из-за того, что «софт» отправляли на доработку. Теперь в Минцифры официально заявили о старте работы нового электронного сервиса, который стал доступен пользователям портала госуслуг.



Как пояснили в Минцифры, теперь у автомобилистов в РФ есть возможность заключить электронный договор о продаже машины полностью в режиме онлайн. Важно, что документ будет иметь такую же юридическую значимость, как и вариант, подписанный на бумаге. Новый сервис позволяет оформлять сделки купли-продажи автомобилей без очной встречи продавца и покупателя.

Чтобы воспользоваться услугами сервиса, продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учётные записи на Госуслугах. Ещё одно условие – у участников сделки на смартфоне должно быть установлено приложение «Госключ». Оформление онлайн-договора сэкономит сторонам время, так как данные по автомобилю, продавцу и покупателю должны подгрузиться в системе автоматически. Ещё один плюс: при таком заполнении документов нельзя ошибиться.

В ведомстве отметили, что на заполнение и подписание электронного договора нужно не более десяти минут. При этом в процессе сделки сервис автоматически проверяет, нет ли наложенных на транспортное средство ограничений, не находится ли машина в залоге или в розыске. В случае, если обременения будут найдены, информацию увидит покупатель и сможет прервать оформление онлайн-договора.



При оформлении документов с помощью нового онлайн-сервиса заполнять договор начинает продавец, при этом автомобиль выбирается из перечня ТС, которые ему принадлежат. В случае если проверить автомобиль по какому-либо из вариантов обременения не удалось, система оповестит об этом обе стороны. Завершающий этап – продавец и покупатель подписывают договор с помощью приложения «Госключ».



Затем покупателю останется только зарегистрировать ТС в течение десяти дней (срок установлен нынешними нормами). При этом для того, чтобы поставить машину на учёт, новому владельцу понадобится полис ОСАГО, а также действующая диагностическая карта: техосмотр нужно пройти в случае приобретения автомобиля, которому более четырёх лет.



Как сообщает autonews.ru, продажа и покупка машин с помощью нового сервиса на госуслугах касается только сегмента автомобилей с пробегом. Кроме того, стоит отметить, что услуга доступна только физическим лицам, то есть юридические лица и официальные дилеры оформить такой электронный договор не смогут (у них нет соответствующих аккаунтов на портале).

Ещё один важный момент: после оформления онлайн-договора штрафы за нарушения ПДД, полученные с помощью камер, будут сразу приходить новому владельцу автомобиля, даже в том случае, если он ещё не перерегистрирует автомобиль на себя. Сейчас нередко бывают случаи, когда «письма счастья» адресуют бывшему владельцу, а тому потом приходится доказывать, что наказывать его не за что.

