Собиравшийся ранее в Россию совместный бренд Geely и Volvo обновил свой единственный седан

Бренд Lynk & Co был основан в 2016 году, это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Единственный в гамме седан с индексом 03 выпускают с 2018-го, как и большинство кроссов марки, он построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture) разработки Джили и Вольво. И вот пришло время для плановой модернизации «четырехдверки». Сам производитель пока распространил лишь одно официальное изображение (заглавное фото), однако еще весной мы видели рестайлинговый седан на патентных картинках, а в июне снимки такой «тройки» слил минпром КНР. Ну и куда же без шпионов.

Обновленный Lynk & Co 03 1 / 2 Обновленный Lynk & Co 03 2 / 2

Итак, Lynk & Co 03 получил новые агрессивные бамперы, верхняя решетка стала меньше, нижняя – напротив, увеличилась в размерах. Также у седана другая головная оптика: расположенные сверху ходовые огни вытянулись, а блоки основных фар сделали компактнее (они теперь включают по три диодных «кубика»). Задние фонари отныне в виде единой плашки с вертикальными полосками. В строю осталась и «заряженная» версия 03+, у нее еще более внушительный обвес, вдобавок для этого исполнения можно будет заказать антикрыло.



Обновленный Lynk & Co 03+ 1 / 2 Обновленный Lynk & Co 03+ 2 / 2

После рестайлинга длина стандартной модели выросла на 27 мм до 4684 мм, показатель обновленного «горячего» седана – 4697 мм (+20 мм по сравнению с предшественником). Колесная база едина для обоих вариантов, и она прежняя – 2730 мм.



Внутри – новая мультимедийная система с огромным тачскрином, причем он теперь возвышается над передней панелью, из-за чего центральные дефлекторы обдува перенесли под планшет. Сами дефлекторы – тоже новые, они меньше, чем у дореформенной модели. Также седан получил иную виртуальную «приборку», плюс доработали центральный тоннель.

Обновленный Lynk & Co 03. Фото: Autohome

Как и прежде, стандартный Lynk & Co 03 будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 серии Drive-E, но ее отдачу увеличили со 190 до 218 л.с. Базовому дореформенному седану еще положена «турботройка» 1.5 на 156 или 180 л.с.: местные СМИ о ней не упоминают, но, скорее всего, этот мотор сохранили. Для «заряженного» седана подтверждена топовая версия двухлитрового турбомотора, которая все так же выдает 265 л.с. Дорестайлинговый «горячий» 03+ еще бывает с 254-сильной версией этого двигателя, но о ней китайцы опять же пока не пишут. А вот гибрид точно остался, у него установка на основе полуторалитровой «турботройки». «Обычный» седан исключительно переднеприводный, 03+, напротив, имеет только полный привод.



Дореформенный Lynk & Co 03 (желтый седан — прежний 03+) 1 / 6 Дореформенный Lynk & Co 03 (желтый седан — прежний 03+) 2 / 6 Дореформенный Lynk & Co 03 (желтый седан — прежний 03+) 3 / 6 Дореформенный Lynk & Co 03 (желтый седан — прежний 03+) 4 / 6 Дореформенный Lynk & Co 03 (желтый седан — прежний 03+) 5 / 6 Дореформенный Lynk & Co 03 (желтый седан — прежний 03+) 6 / 6

Полноценную премьеру обновленного седана проведут в Китае 30 августа.



Между тем в ноябре прошлого года сообщалось о том, что Geely планирует вывести бренд Lynk & Co и на российский рынок. Но точные сроки и прежде не были объявлены, теперь же и вовсе неизвестно, остались ли эти планы в силе.