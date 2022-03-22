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  • Совместный седан Geely и Volvo станет агрессивнее после рестайлинга: первые изображения

Совместный седан Geely и Volvo станет агрессивнее после рестайлинга: первые изображения

22.03.2022 174 0 0

К премьере готовится обновленная «четырехдверка» бренда Lynk & Co. Как и прежде, в гамме будут стандартная и «горячая» версии, а вот коснутся ли реформы техники – пока неизвестно.

 

Марка Lynk & Co была основана в 2016 году, это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Седан с индексом 03 в линейке появился в 2018-м – как и большинство моделей бренда, он построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture) разработки Джили и Вольво. Пришло время планового рестайлинга, и такая «четырехдверка» уже раскрыта: патентные изображения опубликовало «поднебесное» издание Autohome.

Обновленный Lynk & Co 03
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Обновленный Lynk & Co 03
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Обновленный Lynk & Co 03
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Обновленный Lynk & Co 03
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Судя по картинкам, Lynk & Co 03 достанутся более агрессивные бамперы; верхняя решетка уменьшится, нижняя – напротив, увеличится в размерах. Также переделают головную оптику: изменится форма распложенных сверху ходовых огней, блоки основных фар станут компактнее. А еще седан получит новые задние фонари – секции на крышке багажника тоже сделают более узкими, вдобавок они вытянутся. Кроме того, обновят дизайн дисков.

«Горячая» версия 03+ останется в строю, особенности рестайлингового седана – вентиляционные прорези в капоте (у дореформенного «спорта» таких нет), иные корпуса наружных зеркал и задний бампер, а также сдвоенные патрубки выпускной системы. Ну и для Плюса наверняка предусмотрен крупный спойлер, хотя на патентных изображениях его и нет.

Обновленный Lynk & Co 03+
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Обновленный Lynk & Co 03+
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Обновленный Lynk & Co 03+
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Интерьер пока не засвечен. Скорее всего, у «тройки» будут модернизированная передняя панель и новая мультимедийная система.

На данный момент неизвестно, коснутся ли реформы моторной гаммы. Дорестайлинговый седан Lynk & Co 03 доступен в Китае с бензиновыми «турботройкой» 1.5 (156 или 180 л.с.) и четырехцилиндровым турбомотором 2.0 (190 л.с.), оба двигателя – серии Drive-E, оба же работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а младшему еще положена шестиступенчатая «механика». Привод у стандартной «четырехдверки» только передний. Lynk & Co 03+, наоборот, представлен исключительно с полным приводом, этот вариант оснащается двухлитровым турбомотором Volvo Drive-E, который выдает 254 или 265 л.с. Спортивная версия комплектуется классическим восьмиступенчатым «автоматом».

Дореформенный Lynk & Co 03 (желтый седан – версия 03+)
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Дореформенный Lynk & Co 03 (желтый седан – версия 03+)
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Дореформенный Lynk & Co 03 (желтый седан – версия 03+)
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Дореформенный Lynk & Co 03 (желтый седан – версия 03+)
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Дореформенный Lynk & Co 03 (желтый седан – версия 03+)
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Дореформенный Lynk & Co 03 (желтый седан – версия 03+)
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В Поднебесной рестайлинговый седан Lynk & Co, вероятно, стартует в этом году. Кстати, в 2022-м также обновится первенец марки – кроссовер 01.

Ранее сообщалось о том, что Geely планирует вывести бренд Lynk & Co и на российский рынок. Но точные сроки и прежде не были объявлены, теперь же и вовсе неизвестно, остались ли эти планы в силе.

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