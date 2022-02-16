Geely ещё раз обновила кроссовер Lynk & Co 01: не только дизайн

В родном Китае паркетник по-прежнему будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида, причем последней версии досталась техническая обновка.

Бренд Lynk & Co был основан в 2016 году, это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Первенцем марки стал кроссовер с символичным индексом 01, построенный на платформе CMA (Compact Modular Architecture) разработки Джили и Вольво, он стартовал в Поднебесной в 2017-м. Под конец 2020-го паркетник модернизировали: ему достались иные бамперы, а в салоне появились новая передняя панель и огромный тачскрин мультимедиа-системы. И вот еще один рестайлинг, хотя перемен во внешности не так уж и много. Фотографии такой «единички» внесли в базу минпрома КНР.

Обновленный Lynk & Co 01

Итак, Lynk & Co 01 получил новые задние фонари – они теперь в виде единой плашки, посередине которой красуется название марки. При этом разнесенные по сторонам «клыки» оставили. Сама плашка – с диодными «пунктирами», как у более дорогого купеобразного кроссовера Lynk & Co 05. Другое новшество: у гибридной «единички» патрубки выпускной системы отныне спрятаны под бампером, тогда как у «традиционного» паркетника они по-прежнему выставлены напоказ. Переднюю часть реформы на этот раз не затронули. Салон не засвечен, но и внутри каких-то значимых перемен, вероятно, не будет.



«Стандартный» обновленный Lynk & Co 01 предложат с прежней бензиновой «турбочетверкой» Volvo 2.0 серии Drive-E. Но в документах сертификационного органа пока указан только один вариант этого мотора – мощностью 254 л.с., тогда как дореформенному кроссоверу еще положена 218-сильная версия (в Китае старший движок обозначен как JLH-4G20TDC, младший носит индекс JLH-4G20TDJ).

Обновленный гибридный Lynk & Co 01 1 / 2 Обновленный гибридный Lynk & Co 01 2 / 2

А вот для гибридного кросса заявлен новый бензиновый двигатель: на смену «турботройке» JLH-3G15TD 1.5 придет трехцилиндровый же турбомотор DHE15-ESZ аналогичного объема. Китайские СМИ пишут, что сертифицирован подзаряжаемый гибрид, а новый мотор – такой же, как у представленного недавно Geely Xingyue L Hi-X (местный гибридный вариант кросса Monjaro). Он выдает 150 л.с., имеет непосредственный впрыск и приводной нагнетатель, и способен работать по экономичному циклу Миллера. Информации о батарее и электромоторе рестайлинговой гибридной «единички» пока нет.



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В состав установки дореформенного Lynk & Co 01 PHEV входят 180-сильный бензиновый 1.5T (тот самый JLH-3G15TD), 82-сильный электродвигатель и батарея емкостью 17,7 кВт*ч. Суммарная отдача – 262 л.с., только на электротяге кросс способен проехать 81 км, но этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC. Отметим, раньше в Китае у 01 еще была «простая» гибридная версия HEV, то есть без возможности зарядки от электросети, так вот у той модели турбомотор 1.5 выдавал 143 л.с., электродвигатель – 54 л.с.



Обновленный паркетник стартует в Китае уже в этом году.

В России марка Lynk & Co сегодня не представлена, однако Geely все же планирует вывести ее на наш рынок. Правда, точные сроки пока не объявлены, нет данных и о том, какие модели собираются привезти в РФ.