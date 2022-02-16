Рестайлинг ×

Geely ещё раз обновила кроссовер Lynk & Co 01: не только дизайн

16.02.2022 157 0 0

В родном Китае паркетник по-прежнему будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида, причем последней версии досталась техническая обновка.

 

Бренд Lynk & Co был основан в 2016 году, это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Первенцем марки стал кроссовер с символичным индексом 01, построенный на платформе CMA (Compact Modular Architecture) разработки Джили и Вольво, он стартовал в Поднебесной в 2017-м. Под конец 2020-го паркетник модернизировали: ему достались иные бамперы, а в салоне появились новая передняя панель и огромный тачскрин мультимедиа-системы. И вот еще один рестайлинг, хотя перемен во внешности не так уж и много. Фотографии такой «единички» внесли в базу минпрома КНР.

Обновленный Lynk & Co 01

Итак, Lynk & Co 01 получил новые задние фонари – они теперь в виде единой плашки, посередине которой красуется название марки. При этом разнесенные по сторонам «клыки» оставили. Сама плашка – с диодными «пунктирами», как у более дорогого купеобразного кроссовера Lynk & Co 05. Другое новшество: у гибридной «единички» патрубки выпускной системы отныне спрятаны под бампером, тогда как у «традиционного» паркетника они по-прежнему выставлены напоказ. Переднюю часть реформы на этот раз не затронули. Салон не засвечен, но и внутри каких-то значимых перемен, вероятно, не будет.

«Стандартный» обновленный Lynk & Co 01 предложат с прежней бензиновой «турбочетверкой» Volvo 2.0 серии Drive-E. Но в документах сертификационного органа пока указан только один вариант этого мотора – мощностью 254 л.с., тогда как дореформенному кроссоверу еще положена 218-сильная версия (в Китае старший движок обозначен как JLH-4G20TDC, младший носит индекс JLH-4G20TDJ).

Обновленный гибридный Lynk & Co 01
1 / 2
Обновленный гибридный Lynk & Co 01
2 / 2

А вот для гибридного кросса заявлен новый бензиновый двигатель: на смену «турботройке» JLH-3G15TD 1.5 придет трехцилиндровый же турбомотор DHE15-ESZ аналогичного объема. Китайские СМИ пишут, что сертифицирован подзаряжаемый гибрид, а новый мотор – такой же, как у представленного недавно Geely Xingyue L Hi-X (местный гибридный вариант кросса Monjaro). Он выдает 150 л.с., имеет непосредственный впрыск и приводной нагнетатель, и способен работать по экономичному циклу Миллера. Информации о батарее и электромоторе рестайлинговой гибридной «единички» пока нет.

Актуальный Lynk & Co 01
1 / 3
Актуальный Lynk & Co 01
2 / 3
Актуальный Lynk & Co 01
3 / 3

В состав установки дореформенного Lynk & Co 01 PHEV входят 180-сильный бензиновый 1.5T (тот самый JLH-3G15TD), 82-сильный электродвигатель и батарея емкостью 17,7 кВт*ч. Суммарная отдача – 262 л.с., только на электротяге кросс способен проехать 81 км, но этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC. Отметим, раньше в Китае у 01 еще была «простая» гибридная версия HEV, то есть без возможности зарядки от электросети, так вот у той модели турбомотор 1.5 выдавал 143 л.с., электродвигатель – 54 л.с.

Обновленный паркетник стартует в Китае уже в этом году.

В России марка Lynk & Co сегодня не представлена, однако Geely все же планирует вывести ее на наш рынок. Правда, точные сроки пока не объявлены, нет данных и о том, какие модели собираются привезти в РФ.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Geely Lynk&Co Lynk&Co 01

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A6 C7 с пробегом: полный привод сломать трудно, а почти все моторы сломаются сами Первая часть нашего обзора этого автомобиля, посвящённая кузову, салону и электрике, получилась немного скучной: вроде бы машина далеко не самая простая, но и почти ничего в ней не ломается... 716 2 2 16.02.2022
Статьи / Авто недели Хорошие дизели и постоянный полный привод: стоит ли покупать Mercedes-Benz GLK за 2 миллиона Свежий компактный кроссовер нынче – штука дорогая: даже не премиальная Mazda CX-5 может стоить под два миллиона, а уж для Audi Q5 или Lexus RX такой ценник ожидаем. Можно, конечно, поиска... 5872 2 3 15.02.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mazda 3 II (BL) с пробегом Одновременно с ростом цен на вторичном рынке заметен рост интереса к не очень свежим машинам на этом же рынке. Оно и понятно: если раньше за 600-700 тысяч можно было купить почти живую Mazd... 1952 4 0 15.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 17624 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 15740 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 14677 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings