Совместный седан Nissan и Dongfeng добрался до России: объявлены цены Venucia D60 Plus

В ноябре компания Иксен Моторс Рус запустила в РФ продажи кроссовера Venucia V-Online, а теперь местную гамму бренда пополнил седан D60 Plus. Напомним, российская фирма также является импортером марки Forthing, которая принадлежит китайскому концерну Dongfeng. Ну а Venucia – это совместный проект Дунфэна и покинувшего нашу страну Nissan, бренд изначально был создан для КНР, там же налажено производство его моделей.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Четырехдверка Venucia D60 в строю с 2017 года, в ее основе лежит платформа, на которой также базируется, например, старая Nissan Tiida. В 2021-м китайский седан пережил радикальный рестайлинг, попутно получив к названию приставку Plus. Длина актуальной модели равна 4761 мм, ширина – 1803 мм, высота – 1487 мм, колесная база – 2701 мм. То есть по своим габаритам D60 Plus недалеко ушел от модернизированной Hyundai Elantra. Объем багажника Плюса – 525 литров.



Седан оснащен ниссановским бензиновым атмосферником HR16 1.6, который выдает 122 л.с. и 155 Нм. Мотор работает в паре с вариатором Xtronic. Привод только передний.



Venucia D60 Plus предложена в четырех комплектациях – Standard, Comfort, Elite и Luxury. «В базе» заявлены светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, дисковые тормоза «по кругу», аудиосистема, пара подушек безопасности, ESP. Цена D60 Plus Standard – 2 540 000 рублей. В версии Comfort за 2 720 000 рублей появляются мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и «электрический кондиционер». Venucia D60 Plus Elite – это люк с электроприводом, боковые подушки безопасности, камера заднего вида и круиз-контроль, такой седан обойдется в 2 850 000 рублей.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Топовое исполнение имеет 17-дюймовые колеса, кожаный руль, электрорегулировки водительского кресла, мультимедиа-систему с 10-дюймовым экраном и шторки безопасности. Цена D60 Plus Luxury – 2 960 000 рублей. Заявлено, что на территории России действует гарантия 2 года или 100 000 км.



Модель Venucia D60 Plus доступна к заказу в 29 дилерских центрах в 26 городах РФ.

Между тем скоро стартуют продажи еще одного Ниссана: другая компания привезет к нам из Китая рамный внедорожник Terra, правда, в России он будет представлен как Oting Paladin.