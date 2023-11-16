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  • Кроссовер Venucia V-Online от Nissan и Dongfeng приходит в Россию: комплектации и цены

Кроссовер Venucia V-Online от Nissan и Dongfeng приходит в Россию: комплектации и цены

16.11.2023 204 0 0

На нашем рынке паркетник предложен в четырех вариантах исполнения, но двигатель один, да и привод только передний.

Компания «Иксен Моторс Рус» везет в РФ новинку – кроссовер Venucia V-Online. Напомним, российская фирма также является импортером марки Forthing, которой владеет концерн Dongfeng. Ну а бренд Venucia – это совместный проект Дунфэна и покинувшего наш рынок Nissan. Объявлено, что V-Online уже можно заказать в 29 дилерских центрах в 26 городах, первая партия паркетников поступит в Россию в конце ноября.

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В Китае кроссовер дебютировал в 2021 году, он построен на платформе VSA (Venucia Smart Architecture), разработанной для Venucia с использованием технологий альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Длина V-Online равна 4562 мм, ширина – 1917 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2700 мм. То есть по своим размерам он сопоставим с нашим нынешним Geely Atlas Pro. Паспортный дорожный просвет Venucia V-Online – 180 мм. Объем багажника составляет 650 литров.

Особенности внешности – крупная радиаторная решетка, по бокам которой имеются выстроившиеся столбиками диодные полоски ходовых огней; узкие фары и оформленные в виде единой плашки задние фонари. В пятиместном салоне – табло (виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы), под центральными дефлекторами есть ряд физических клавиш.

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На родине Venucia кросс недавно обзавелся подзаряжаемой гибридной версией, но к нам привезут «традиционные» паркетники с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 190 л.с. (260 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Первую «сотню» паркетник наберет за 8,8 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч.

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В России Venucia V-Online доступен в четырех комплектациях. Как сообщает пресс-служба импортера, в базовой Standard за 3 180 000 рублей есть светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, упомянутое табло, панорамная крыша, фронтальные и боковые подушки безопасности, электрорегулировки сиденья водителя в шести направлениях, круиз-контроль. В версии Elite за 3 390 000 рублей появляются камеры кругового обзора и система мониторинга давления в шинах. V-Online Luxury Pro – это еще 19-дюймовые диски, рейлинги на крыше и электропривод багажной двери с функцией «памяти», такой кроссовер стоит 3 460 000 рублей. Наконец, в арсенале топ-версии Flagship Pro значатся атмосферная подсветка интерьера на 64 цвета, климат-контроль, автопарковщик, шторки безопасности, системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон. Цена самого навороченного Venucia V-Online – 3 530 000 рублей. Заявлено, что на кроссовер действует гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).

Между тем в сентябре импортер анонсировал для России другую новинку – минивэн Forthing M7. С тех пор свежей информации о модели поступало. Впрочем, время еще есть: продажи MPV обещали начать до конца осени.

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